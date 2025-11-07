BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Matchain hari ini adalah 0.2969 USD. Lacak informasi harga aktual MAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MAT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Matchain hari ini adalah 0.2969 USD. Lacak informasi harga aktual MAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MAT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MAT

Info Harga MAT

Penjelasan MAT

Whitepaper MAT

Situs Web Resmi MAT

Tokenomi MAT

Prakiraan Harga MAT

Riwayat MAT

Panduan Membeli MAT

Konverter MAT ke Mata Uang Fiat

Spot MAT

Futures USDT-M MAT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Matchain

Harga Matchain(MAT)

Harga Live 1 MAT ke USD:

$0.2969
$0.2969$0.2969
-4.38%1D
USD
Grafik Harga Live Matchain (MAT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:03:16 (UTC+8)

Informasi Harga Matchain (MAT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2755
$ 0.2755$ 0.2755
Low 24 Jam
$ 0.3423
$ 0.3423$ 0.3423
High 24 Jam

$ 0.2755
$ 0.2755$ 0.2755

$ 0.3423
$ 0.3423$ 0.3423

$ 6.672668572600626
$ 6.672668572600626$ 6.672668572600626

$ 0.2476112480740415
$ 0.2476112480740415$ 0.2476112480740415

-0.87%

-4.38%

-13.14%

-13.14%

Harga aktual Matchain (MAT) adalah $ 0.2969. Selama 24 jam terakhir, MAT diperdagangkan antara low $ 0.2755 dan high $ 0.3423, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMAT adalah $ 6.672668572600626, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.2476112480740415.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MAT telah berubah sebesar -0.87% selama 1 jam terakhir, -4.38% selama 24 jam, dan -13.14% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Matchain (MAT)

No.1592

$ 3.16M
$ 3.16M$ 3.16M

$ 141.53K
$ 141.53K$ 141.53K

$ 29.69M
$ 29.69M$ 29.69M

10.63M
10.63M 10.63M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

48,198,849.1509584
48,198,849.1509584 48,198,849.1509584

10.63%

BSC

Kapitalisasi Pasar Matchain saat ini adalah $ 3.16M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 141.53K. Suplai beredar MAT adalah 10.63M, dan total suplainya sebesar 48198849.1509584. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 29.69M.

Riwayat Harga Matchain (MAT) USD

Pantau perubahan harga Matchain untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0136-4.38%
30 Days$ -0.3409-53.45%
60 Hari$ -0.8272-73.59%
90 Hari$ +0.0027+0.91%
Perubahan Harga Matchain Hari Ini

Hari ini, MAT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0136 (-4.38%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Matchain 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.3409 (-53.45%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Matchain 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MAT terlihat mengalami perubahan $ -0.8272 (-73.59%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Matchain 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0027 (+0.91%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Matchain (MAT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Matchain sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Matchain (MAT)

Matchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain’s 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale.

Matchain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Matchain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MAT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Matchain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Matchain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Matchain (USD)

Berapa nilai Matchain (MAT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Matchain (MAT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Matchain.

Cek prediksi harga Matchain sekarang!

Tokenomi Matchain (MAT)

Memahami tokenomi Matchain (MAT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MAT sekarang!

Cara membeli Matchain (MAT)

Ingin mengetahui cara membeli Matchain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Matchain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MAT ke Mata Uang Lokal

1 Matchain(MAT) ke VND
7,812.9235
1 Matchain(MAT) ke AUD
A$0.457226
1 Matchain(MAT) ke GBP
0.225644
1 Matchain(MAT) ke EUR
0.255334
1 Matchain(MAT) ke USD
$0.2969
1 Matchain(MAT) ke MYR
RM1.241042
1 Matchain(MAT) ke TRY
12.49949
1 Matchain(MAT) ke JPY
¥45.4257
1 Matchain(MAT) ke ARS
ARS$430.911753
1 Matchain(MAT) ke RUB
24.120156
1 Matchain(MAT) ke INR
26.326123
1 Matchain(MAT) ke IDR
Rp4,948.331354
1 Matchain(MAT) ke PHP
17.526007
1 Matchain(MAT) ke EGP
￡E.14.040401
1 Matchain(MAT) ke BRL
R$1.585446
1 Matchain(MAT) ke CAD
C$0.418629
1 Matchain(MAT) ke BDT
36.224769
1 Matchain(MAT) ke NGN
427.191596
1 Matchain(MAT) ke COP
$1,137.545629
1 Matchain(MAT) ke ZAR
R.5.154184
1 Matchain(MAT) ke UAH
12.487614
1 Matchain(MAT) ke TZS
T.Sh.729.4833
1 Matchain(MAT) ke VES
Bs66.2087
1 Matchain(MAT) ke CLP
$279.6798
1 Matchain(MAT) ke PKR
Rs83.915816
1 Matchain(MAT) ke KZT
156.178307
1 Matchain(MAT) ke THB
฿9.61956
1 Matchain(MAT) ke TWD
NT$9.200931
1 Matchain(MAT) ke AED
د.إ1.089623
1 Matchain(MAT) ke CHF
Fr0.23752
1 Matchain(MAT) ke HKD
HK$2.306913
1 Matchain(MAT) ke AMD
֏113.53456
1 Matchain(MAT) ke MAD
.د.م2.764139
1 Matchain(MAT) ke MXN
$5.513433
1 Matchain(MAT) ke SAR
ريال1.113375
1 Matchain(MAT) ke ETB
Br45.571181
1 Matchain(MAT) ke KES
KSh38.341666
1 Matchain(MAT) ke JOD
د.أ0.2105021
1 Matchain(MAT) ke PLN
1.092592
1 Matchain(MAT) ke RON
лв1.30636
1 Matchain(MAT) ke SEK
kr2.838364
1 Matchain(MAT) ke BGN
лв0.501761
1 Matchain(MAT) ke HUF
Ft99.262577
1 Matchain(MAT) ke CZK
6.261621
1 Matchain(MAT) ke KWD
د.ك0.0908514
1 Matchain(MAT) ke ILS
0.970863
1 Matchain(MAT) ke BOB
Bs2.04861
1 Matchain(MAT) ke AZN
0.50473
1 Matchain(MAT) ke TJS
SM2.737418
1 Matchain(MAT) ke GEL
0.804599
1 Matchain(MAT) ke AOA
Kz270.89156
1 Matchain(MAT) ke BHD
.د.ب0.1116344
1 Matchain(MAT) ke BMD
$0.2969
1 Matchain(MAT) ke DKK
kr1.917974
1 Matchain(MAT) ke HNL
L7.802532
1 Matchain(MAT) ke MUR
13.6574
1 Matchain(MAT) ke NAD
$5.157153
1 Matchain(MAT) ke NOK
kr3.02838
1 Matchain(MAT) ke NZD
$0.525513
1 Matchain(MAT) ke PAB
B/.0.2969
1 Matchain(MAT) ke PGK
K1.267763
1 Matchain(MAT) ke QAR
ر.ق1.080716
1 Matchain(MAT) ke RSD
дин.30.138319
1 Matchain(MAT) ke UZS
soʻm3,534.523244
1 Matchain(MAT) ke ALL
L24.901003
1 Matchain(MAT) ke ANG
ƒ0.531451
1 Matchain(MAT) ke AWG
ƒ0.53442
1 Matchain(MAT) ke BBD
$0.5938
1 Matchain(MAT) ke BAM
KM0.501761
1 Matchain(MAT) ke BIF
Fr875.5581
1 Matchain(MAT) ke BND
$0.38597
1 Matchain(MAT) ke BSD
$0.2969
1 Matchain(MAT) ke JMD
$47.607915
1 Matchain(MAT) ke KHR
1,192.368214
1 Matchain(MAT) ke KMF
Fr126.7763
1 Matchain(MAT) ke LAK
6,454.347697
1 Matchain(MAT) ke LKR
රු90.515903
1 Matchain(MAT) ke MDL
L5.079959
1 Matchain(MAT) ke MGA
Ar1,337.38605
1 Matchain(MAT) ke MOP
P2.3752
1 Matchain(MAT) ke MVR
4.57226
1 Matchain(MAT) ke MWK
MK514.55739
1 Matchain(MAT) ke MZN
MT18.986755
1 Matchain(MAT) ke NPR
रु42.07073
1 Matchain(MAT) ke PYG
2,105.6148
1 Matchain(MAT) ke RWF
Fr431.3957
1 Matchain(MAT) ke SBD
$2.440518
1 Matchain(MAT) ke SCR
4.471314
1 Matchain(MAT) ke SRD
$11.43065
1 Matchain(MAT) ke SVC
$2.594906
1 Matchain(MAT) ke SZL
L5.151215
1 Matchain(MAT) ke TMT
m1.03915
1 Matchain(MAT) ke TND
د.ت0.8785271
1 Matchain(MAT) ke TTD
$2.010013
1 Matchain(MAT) ke UGX
Sh1,037.9624
1 Matchain(MAT) ke XAF
Fr168.6392
1 Matchain(MAT) ke XCD
$0.80163
1 Matchain(MAT) ke XOF
Fr168.6392
1 Matchain(MAT) ke XPF
Fr30.5807
1 Matchain(MAT) ke BWP
P3.993305
1 Matchain(MAT) ke BZD
$0.596769
1 Matchain(MAT) ke CVE
$28.454896
1 Matchain(MAT) ke DJF
Fr52.8482
1 Matchain(MAT) ke DOP
$19.09067
1 Matchain(MAT) ke DZD
د.ج38.739512
1 Matchain(MAT) ke FJD
$0.676932
1 Matchain(MAT) ke GNF
Fr2,581.5455
1 Matchain(MAT) ke GTQ
Q2.274254
1 Matchain(MAT) ke GYD
$62.099604
1 Matchain(MAT) ke ISK
kr37.4094

Sumber Daya Matchain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Matchain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Matchain
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Matchain

Berapa nilai Matchain (MAT) hari ini?
Harga live MAT dalam USD adalah 0.2969 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MAT ke USD saat ini?
Harga MAT ke USD saat ini adalah $ 0.2969. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Matchain?
Kapitalisasi pasar MAT adalah $ 3.16M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MAT?
Suplai beredar MAT adalah 10.63M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MAT?
MAT mencapai harga ATH sebesar 6.672668572600626 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MAT?
MAT mencapai harga ATL 0.2476112480740415 USD.
Berapa volume perdagangan MAT?
Volume perdagangan 24 jam live MAT adalah $ 141.53K USD.
Akankah harga MAT naik lebih tinggi tahun ini?
MAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:03:16 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Matchain (MAT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator MAT ke USD

Jumlah

MAT
MAT
USD
USD

1 MAT = 0.2969 USD

Perdagangkan MAT

MAT/USDT
$0.2969
$0.2969$0.2969
-4.41%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,152.08
$101,152.08$101,152.08

-0.83%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,329.98
$3,329.98$3,329.98

+0.91%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.81
$156.81$156.81

+0.57%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0993
$1.0993$1.0993

+28.12%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,152.08
$101,152.08$101,152.08

-0.83%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,329.98
$3,329.98$3,329.98

+0.91%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.81
$156.81$156.81

+0.57%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2176
$2.2176$2.2176

-0.75%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0163
$1.0163$1.0163

+0.01%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1133
$0.1133$0.1133

+126.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003996
$0.0003996$0.0003996

+166.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014042
$0.014042$0.014042

+1,304.20%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.484
$4.484$4.484

+348.40%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007523
$0.007523$0.007523

+252.53%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1133
$0.1133$0.1133

+126.60%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002268
$0.0000002268$0.0000002268

+51.20%