Apa yang dimaksud dengan Matchain (MAT)

Matchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain's 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale.

Tokenomi Matchain (MAT)

Memahami tokenomi Matchain (MAT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MAT sekarang!

Cara membeli Matchain (MAT)

Ingin mengetahui cara membeli Matchain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Matchain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Matchain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Matchain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Matchain Berapa nilai Matchain (MAT) hari ini? Harga live MAT dalam USD adalah 0.2969 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MAT ke USD saat ini? $ 0.2969 . Cobalah Harga MAT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Matchain? Kapitalisasi pasar MAT adalah $ 3.16M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MAT? Suplai beredar MAT adalah 10.63M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MAT? MAT mencapai harga ATH sebesar 6.672668572600626 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MAT? MAT mencapai harga ATL 0.2476112480740415 USD . Berapa volume perdagangan MAT? Volume perdagangan 24 jam live MAT adalah $ 141.53K USD . Akankah harga MAT naik lebih tinggi tahun ini? MAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

