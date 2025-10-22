Pendapatan Mattel (MAT) Q3 2025

Logo Mattel, Inc. dipamerkan di luar kantor pusat perusahaan mainan yang dikenal dengan produk-produk termasuk Barbie dan Hot Wheels di El Segundo, California pada 8 Juni 2023.

Pembuat Barbie Mattel melaporkan hasil kuartal ketiga setelah penutupan pasar pada hari Selasa yang tidak memenuhi ekspektasi analis karena tarif global yang berkelanjutan terus menghambat penjualan produsen mainan di Amerika Utara.

Saham perusahaan turun 4% dalam perdagangan setelah jam kerja.

Berikut yang dilaporkan Mattel untuk kuartal ketiganya dibandingkan dengan yang diharapkan Wall Street, berdasarkan survei analis oleh LSEG:

Laba per saham: 89 sen disesuaikan vs. $1,07 yang diharapkan

89 sen disesuaikan vs. $1,07 yang diharapkan Pendapatan: $1,74 miliar vs. $1,83 miliar yang diharapkan

Untuk kuartal yang berakhir 30 September, perusahaan melaporkan laba bersih sebesar $278 miliar, atau 88 sen per saham, turun dari $372 juta, atau $1,09 per saham, tahun sebelumnya. Setelah disesuaikan untuk item-item satu kali, termasuk biaya terkait restrukturisasi dan penarikan produk tertentu, laba per saham adalah 89 sen.

Penjualan bersih turun 6% menjadi $1,74 miliar, kurang dari ekspektasi Wall Street.

Ini adalah pertama kalinya dalam tiga kuartal raksasa mainan tersebut gagal memenuhi ekspektasi laba dan pendapatan.

Pada Mei, Mattel menarik target keuangan tahunannya dan mengatakan akan menaikkan harga untuk beberapa produk di A.S. untuk mengimbangi biaya input yang lebih tinggi akibat tarif administrasi Trump pada mitra dagang utama.

Pada hari Selasa perusahaan mengeluarkan panduan tahun penuh yang menyerukan peningkatan penjualan bersih antara 1% dan 3% dan laba per saham antara $1,54 dan $1,66.

"Meskipun bisnis A.S. kami menghadapi tantangan di kuartal ketiga karena pergeseran pola pemesanan pengecer di seluruh industri, fundamental bisnis kami kuat," kata CEO Mattel Ynon Kreiz dalam sebuah rilis. "Sejak awal kuartal keempat, pesanan dari pengecer di AS telah meningkat secara signifikan."

Tarif telah memberikan tekanan pada produsen mainan di seluruh industri. Sekitar setengah dari penjualan mainan global Mattel berasal dari A.S., dan pada akhir tahun, kurang dari 40% produk Mattel akan bersumber dari China, catat Kreiz di CNBC pada Mei.

Selama kuartal ketiga, penjualan di Amerika Utara turun 12%, dengan penurunan terbesar tahun ke tahun di kategori bayi, balita, dan prasekolah perusahaan. Sementara itu penjualan internasional naik 3%.

Secara keseluruhan, penjualan untuk dua merek mainan terbesar Mattel mengalami penurunan: Penjualan global Barbie turun 17% dari kuartal yang sama tahun sebelumnya, dan penjualan Fisher-Price turun 19%. Penjualan global Hot Wheels perusahaan naik 8%.

Ke depan, Mattel telah fokus pada perluasan penawaran hiburan dan penggunaan teknologi baru. Pada hari Selasa, Mattel dan Hasbro bermitra dengan Netflix untuk memanfaatkan kesuksesan film "KPop Demon Hunters" untuk menawarkan boneka dan produk konsumen lainnya yang terkait dengan film tersebut.

Mattel memproduksi boneka, action figure, aksesori, dan playset dan saat ini menerima pra-pemesanan untuk paket tiga boneka yang menampilkan Rumi, Mira, dan Zoey, anggota trio KPop fiksi HUNTR/X. Barang dagangan dan mainan dari kedua perusahaan akan tersedia di ritel pada musim semi 2026.