Harga live McDonalds hari ini adalah 299.97 USD. Lacak informasi harga aktual MCDON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MCDON dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 MCDON ke USD:

$299.97
$299.97$299.97
-2.31%1D
USD
Grafik Harga Live McDonalds (MCDON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:03:44 (UTC+8)

Informasi Harga McDonalds (MCDON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 299.06
$ 299.06$ 299.06
Low 24 Jam
$ 308.4
$ 308.4$ 308.4
High 24 Jam

$ 299.06
$ 299.06$ 299.06

$ 308.4
$ 308.4$ 308.4

$ 323.00794651626467
$ 323.00794651626467$ 323.00794651626467

$ 290.77283731780426
$ 290.77283731780426$ 290.77283731780426

-0.26%

-2.31%

-0.87%

-0.87%

Harga aktual McDonalds (MCDON) adalah $ 299.97. Selama 24 jam terakhir, MCDON diperdagangkan antara low $ 299.06 dan high $ 308.4, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMCDON adalah $ 323.00794651626467, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 290.77283731780426.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MCDON telah berubah sebesar -0.26% selama 1 jam terakhir, -2.31% selama 24 jam, dan -0.87% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar McDonalds (MCDON)

No.1651

$ 2.62M
$ 2.62M$ 2.62M

$ 54.65K
$ 54.65K$ 54.65K

$ 2.62M
$ 2.62M$ 2.62M

8.74K
8.74K 8.74K

8,742.8283521
8,742.8283521 8,742.8283521

ETH

Kapitalisasi Pasar McDonalds saat ini adalah $ 2.62M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.65K. Suplai beredar MCDON adalah 8.74K, dan total suplainya sebesar 8742.8283521. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.62M.

Riwayat Harga McDonalds (MCDON) USD

Pantau perubahan harga McDonalds untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -7.0932-2.31%
30 Days$ +2.15+0.72%
60 Hari$ -21.07-6.57%
90 Hari$ +19.97+7.13%
Perubahan Harga McDonalds Hari Ini

Hari ini, MCDON tercatat mengalami perubahan sebesar $ -7.0932 (-2.31%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga McDonalds 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +2.15 (+0.72%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga McDonalds 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MCDON terlihat mengalami perubahan $ -21.07 (-6.57%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga McDonalds 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +19.97 (+7.13%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari McDonalds (MCDON)?

Lihat halaman Riwayat Harga McDonalds sekarang.

Apa yang dimaksud dengan McDonalds (MCDON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

McDonalds tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi McDonalds Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MCDON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang McDonalds di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli McDonalds dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga McDonalds (USD)

Berapa nilai McDonalds (MCDON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda McDonalds (MCDON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk McDonalds.

Cek prediksi harga McDonalds sekarang!

Tokenomi McDonalds (MCDON)

Memahami tokenomi McDonalds (MCDON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MCDON sekarang!

Cara membeli McDonalds (MCDON)

Ingin mengetahui cara membeli McDonalds? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli McDonalds di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MCDON ke Mata Uang Lokal

1 McDonalds(MCDON) ke VND
7,893,710.55
1 McDonalds(MCDON) ke AUD
A$461.9538
1 McDonalds(MCDON) ke GBP
227.9772
1 McDonalds(MCDON) ke EUR
257.9742
1 McDonalds(MCDON) ke USD
$299.97
1 McDonalds(MCDON) ke MYR
RM1,253.8746
1 McDonalds(MCDON) ke TRY
12,628.737
1 McDonalds(MCDON) ke JPY
¥45,895.41
1 McDonalds(MCDON) ke ARS
ARS$435,367.4589
1 McDonalds(MCDON) ke RUB
24,369.5628
1 McDonalds(MCDON) ke INR
26,598.3399
1 McDonalds(MCDON) ke IDR
Rp4,999,498.0002
1 McDonalds(MCDON) ke PHP
17,707.2291
1 McDonalds(MCDON) ke EGP
￡E.14,185.5813
1 McDonalds(MCDON) ke BRL
R$1,601.8398
1 McDonalds(MCDON) ke CAD
C$422.9577
1 McDonalds(MCDON) ke BDT
36,599.3397
1 McDonalds(MCDON) ke NGN
431,608.8348
1 McDonalds(MCDON) ke COP
$1,149,308.0577
1 McDonalds(MCDON) ke ZAR
R.5,207.4792
1 McDonalds(MCDON) ke UAH
12,616.7382
1 McDonalds(MCDON) ke TZS
T.Sh.737,026.29
1 McDonalds(MCDON) ke VES
Bs66,893.31
1 McDonalds(MCDON) ke CLP
$282,571.74
1 McDonalds(MCDON) ke PKR
Rs84,783.5208
1 McDonalds(MCDON) ke KZT
157,793.2191
1 McDonalds(MCDON) ke THB
฿9,719.028
1 McDonalds(MCDON) ke TWD
NT$9,296.0703
1 McDonalds(MCDON) ke AED
د.إ1,100.8899
1 McDonalds(MCDON) ke CHF
Fr239.976
1 McDonalds(MCDON) ke HKD
HK$2,330.7669
1 McDonalds(MCDON) ke AMD
֏114,708.528
1 McDonalds(MCDON) ke MAD
.د.م2,792.7207
1 McDonalds(MCDON) ke MXN
$5,570.4429
1 McDonalds(MCDON) ke SAR
ريال1,124.8875
1 McDonalds(MCDON) ke ETB
Br46,042.3953
1 McDonalds(MCDON) ke KES
KSh38,738.1258
1 McDonalds(MCDON) ke JOD
د.أ212.67873
1 McDonalds(MCDON) ke PLN
1,103.8896
1 McDonalds(MCDON) ke RON
лв1,319.868
1 McDonalds(MCDON) ke SEK
kr2,867.7132
1 McDonalds(MCDON) ke BGN
лв506.9493
1 McDonalds(MCDON) ke HUF
Ft100,288.9701
1 McDonalds(MCDON) ke CZK
6,326.3673
1 McDonalds(MCDON) ke KWD
د.ك91.79082
1 McDonalds(MCDON) ke ILS
980.9019
1 McDonalds(MCDON) ke BOB
Bs2,069.793
1 McDonalds(MCDON) ke AZN
509.949
1 McDonalds(MCDON) ke TJS
SM2,765.7234
1 McDonalds(MCDON) ke GEL
812.9187
1 McDonalds(MCDON) ke AOA
Kz273,692.628
1 McDonalds(MCDON) ke BHD
.د.ب112.78872
1 McDonalds(MCDON) ke BMD
$299.97
1 McDonalds(MCDON) ke DKK
kr1,937.8062
1 McDonalds(MCDON) ke HNL
L7,883.2116
1 McDonalds(MCDON) ke MUR
13,798.62
1 McDonalds(MCDON) ke NAD
$5,210.4789
1 McDonalds(MCDON) ke NOK
kr3,059.694
1 McDonalds(MCDON) ke NZD
$530.9469
1 McDonalds(MCDON) ke PAB
B/.299.97
1 McDonalds(MCDON) ke PGK
K1,280.8719
1 McDonalds(MCDON) ke QAR
ر.ق1,091.8908
1 McDonalds(MCDON) ke RSD
дин.30,449.9547
1 McDonalds(MCDON) ke UZS
soʻm3,571,070.8572
1 McDonalds(MCDON) ke ALL
L25,158.4839
1 McDonalds(MCDON) ke ANG
ƒ536.9463
1 McDonalds(MCDON) ke AWG
ƒ539.946
1 McDonalds(MCDON) ke BBD
$599.94
1 McDonalds(MCDON) ke BAM
KM506.9493
1 McDonalds(MCDON) ke BIF
Fr884,611.53
1 McDonalds(MCDON) ke BND
$389.961
1 McDonalds(MCDON) ke BSD
$299.97
1 McDonalds(MCDON) ke JMD
$48,100.1895
1 McDonalds(MCDON) ke KHR
1,204,697.5182
1 McDonalds(MCDON) ke KMF
Fr128,087.19
1 McDonalds(MCDON) ke LAK
6,521,086.8261
1 McDonalds(MCDON) ke LKR
රු91,451.8539
1 McDonalds(MCDON) ke MDL
L5,132.4867
1 McDonalds(MCDON) ke MGA
Ar1,351,214.865
1 McDonalds(MCDON) ke MOP
P2,399.76
1 McDonalds(MCDON) ke MVR
4,619.538
1 McDonalds(MCDON) ke MWK
MK519,878.007
1 McDonalds(MCDON) ke MZN
MT19,183.0815
1 McDonalds(MCDON) ke NPR
रु42,505.749
1 McDonalds(MCDON) ke PYG
2,127,387.24
1 McDonalds(MCDON) ke RWF
Fr435,856.41
1 McDonalds(MCDON) ke SBD
$2,465.7534
1 McDonalds(MCDON) ke SCR
4,517.5482
1 McDonalds(MCDON) ke SRD
$11,548.845
1 McDonalds(MCDON) ke SVC
$2,621.7378
1 McDonalds(MCDON) ke SZL
L5,204.4795
1 McDonalds(MCDON) ke TMT
m1,049.895
1 McDonalds(MCDON) ke TND
د.ت887.61123
1 McDonalds(MCDON) ke TTD
$2,030.7969
1 McDonalds(MCDON) ke UGX
Sh1,048,695.12
1 McDonalds(MCDON) ke XAF
Fr170,382.96
1 McDonalds(MCDON) ke XCD
$809.919
1 McDonalds(MCDON) ke XOF
Fr170,382.96
1 McDonalds(MCDON) ke XPF
Fr30,896.91
1 McDonalds(MCDON) ke BWP
P4,034.5965
1 McDonalds(MCDON) ke BZD
$602.9397
1 McDonalds(MCDON) ke CVE
$28,749.1248
1 McDonalds(MCDON) ke DJF
Fr53,394.66
1 McDonalds(MCDON) ke DOP
$19,288.071
1 McDonalds(MCDON) ke DZD
د.ج39,140.0856
1 McDonalds(MCDON) ke FJD
$683.9316
1 McDonalds(MCDON) ke GNF
Fr2,608,239.15
1 McDonalds(MCDON) ke GTQ
Q2,297.7702
1 McDonalds(MCDON) ke GYD
$62,741.7252
1 McDonalds(MCDON) ke ISK
kr37,796.22

Sumber Daya McDonalds

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai McDonalds, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi McDonalds
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang McDonalds

Berapa nilai McDonalds (MCDON) hari ini?
Harga live MCDON dalam USD adalah 299.97 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MCDON ke USD saat ini?
Harga MCDON ke USD saat ini adalah $ 299.97. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar McDonalds?
Kapitalisasi pasar MCDON adalah $ 2.62M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MCDON?
Suplai beredar MCDON adalah 8.74K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MCDON?
MCDON mencapai harga ATH sebesar 323.00794651626467 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MCDON?
MCDON mencapai harga ATL 290.77283731780426 USD.
Berapa volume perdagangan MCDON?
Volume perdagangan 24 jam live MCDON adalah $ 54.65K USD.
Akankah harga MCDON naik lebih tinggi tahun ini?
MCDON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MCDON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:03:44 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator MCDON ke USD

Jumlah

MCDON
MCDON
USD
USD

1 MCDON = 299.97 USD

Perdagangkan MCDON

MCDON/USDT
$299.97
$299.97$299.97
-2.29%

