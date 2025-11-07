Apa yang dimaksud dengan McDonalds (MCDON)

McDonalds tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi McDonalds Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa MCDON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang McDonalds di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli McDonalds dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga McDonalds (USD)

Berapa nilai McDonalds (MCDON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda McDonalds (MCDON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk McDonalds.

Cek prediksi harga McDonalds sekarang!

Tokenomi McDonalds (MCDON)

Memahami tokenomi McDonalds (MCDON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MCDON sekarang!

Cara membeli McDonalds (MCDON)

Ingin mengetahui cara membeli McDonalds? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli McDonalds di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MCDON ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya McDonalds

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai McDonalds, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang McDonalds Berapa nilai McDonalds (MCDON) hari ini? Harga live MCDON dalam USD adalah 299.97 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MCDON ke USD saat ini? $ 299.97 . Cobalah Harga MCDON ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar McDonalds? Kapitalisasi pasar MCDON adalah $ 2.62M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MCDON? Suplai beredar MCDON adalah 8.74K USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MCDON? MCDON mencapai harga ATH sebesar 323.00794651626467 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MCDON? MCDON mencapai harga ATL 290.77283731780426 USD . Berapa volume perdagangan MCDON? Volume perdagangan 24 jam live MCDON adalah $ 54.65K USD . Akankah harga MCDON naik lebih tinggi tahun ini? MCDON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MCDON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting McDonalds (MCDON)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

