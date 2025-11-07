Apa yang dimaksud dengan Moonchain (MCH)

Moonchain ($MCH) adalah lapisan nilai AI untuk aplikasi data dan ZK, didukung oleh Penawaran Perangkat Keras Awal (IHO) yang unik. Melalui penerapan perangkat global, Moonchain mengubah data dunia nyata menjadi wawasan AI yang tepercaya dan dapat dimonetisasi secara on-chain. Didukung oleh CITIC Group, UOB Bank, dan JDI Ventures, Moonchain menonjol sebagai ekosistem berbasis perangkat keras yang didukung oleh VC, yang menyatukan AI, kripto, dan monetisasi data. $MCH diposisikan untuk berskala global sebagai tulang punggung infrastruktur untuk AI + Web3.

Prediksi Harga Moonchain (USD)

Berapa nilai Moonchain (MCH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Moonchain (MCH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Moonchain.

Tokenomi Moonchain (MCH)

Memahami tokenomi Moonchain (MCH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MCH sekarang!

Cara membeli Moonchain (MCH)

MCH ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Moonchain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Moonchain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Moonchain Berapa nilai Moonchain (MCH) hari ini? Harga live MCH dalam USD adalah 0.0003559 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MCH ke USD saat ini? $ 0.0003559 . Cobalah Harga MCH ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Moonchain? Kapitalisasi pasar MCH adalah $ 88.78K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MCH? Suplai beredar MCH adalah 249.45M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MCH? MCH mencapai harga ATH sebesar 0.15991096233984664 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MCH? MCH mencapai harga ATL 0.000271964239133638 USD . Berapa volume perdagangan MCH? Volume perdagangan 24 jam live MCH adalah $ 54.03K USD . Akankah harga MCH naik lebih tinggi tahun ini? MCH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MCH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Moonchain (MCH)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

