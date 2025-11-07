BursaDEX+
Harga live Qitmeer Network hari ini adalah 0.003977 USD. Lacak informasi harga aktual MEER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MEER dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Qitmeer Network

Harga Qitmeer Network(MEER)

Harga Live 1 MEER ke USD:

$0.003979
+0.55%1D
USD
Grafik Harga Live Qitmeer Network (MEER)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:04:06 (UTC+8)

Informasi Harga Qitmeer Network (MEER) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.003869
Low 24 Jam
$ 0.004069
High 24 Jam

$ 0.003869
$ 0.004069
$ 0.2967588641864074
$ 0.002546071135921058
+0.53%

+0.55%

-7.02%

-7.02%

Harga aktual Qitmeer Network (MEER) adalah $ 0.003977. Selama 24 jam terakhir, MEER diperdagangkan antara low $ 0.003869 dan high $ 0.004069, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMEER adalah $ 0.2967588641864074, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002546071135921058.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MEER telah berubah sebesar +0.53% selama 1 jam terakhir, +0.55% selama 24 jam, dan -7.02% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Qitmeer Network (MEER)

No.4510

$ 0.00
$ 65.76K
$ 836.12K
0.00
210,240,000
101,934,552.26612261
0.00%

MEER

Kapitalisasi Pasar Qitmeer Network saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 65.76K. Suplai beredar MEER adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 101934552.26612261. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 836.12K.

Riwayat Harga Qitmeer Network (MEER) USD

Pantau perubahan harga Qitmeer Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00002176+0.55%
30 Days$ +0.000112+2.89%
60 Hari$ +0.000077+1.97%
90 Hari$ +0.000582+17.14%
Perubahan Harga Qitmeer Network Hari Ini

Hari ini, MEER tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00002176 (+0.55%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Qitmeer Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.000112 (+2.89%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Qitmeer Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MEER terlihat mengalami perubahan $ +0.000077 (+1.97%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Qitmeer Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.000582 (+17.14%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Qitmeer Network (MEER)?

Lihat halaman Riwayat Harga Qitmeer Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Qitmeer Network (MEER)

Qitmeer Network is a public blockchain based on the MeerDAG consensus, aiming to provide comprehensive solutions for distributed applications and organizations. With the MeerDAG consensus protocol and a Layer1+Layer2 multi-layer network structure, Qitmeer Network addresses issues such as block size and network congestion, significantly improving network throughput and performance. It also offers a stable and secure value layer and a flexible and scalable application layer, demonstrating excellent scalability and compatibility to support a wide range of application scenarios and ecosystem projects.

Qitmeer Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Qitmeer Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MEER ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Qitmeer Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Qitmeer Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Qitmeer Network (USD)

Berapa nilai Qitmeer Network (MEER) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Qitmeer Network (MEER) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Qitmeer Network.

Cek prediksi harga Qitmeer Network sekarang!

Tokenomi Qitmeer Network (MEER)

Memahami tokenomi Qitmeer Network (MEER) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MEER sekarang!

Cara membeli Qitmeer Network (MEER)

Ingin mengetahui cara membeli Qitmeer Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Qitmeer Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MEER ke Mata Uang Lokal

1 Qitmeer Network(MEER) ke VND
104.654755
1 Qitmeer Network(MEER) ke AUD
A$0.00612458
1 Qitmeer Network(MEER) ke GBP
0.00302252
1 Qitmeer Network(MEER) ke EUR
0.00342022
1 Qitmeer Network(MEER) ke USD
$0.003977
1 Qitmeer Network(MEER) ke MYR
RM0.01662386
1 Qitmeer Network(MEER) ke TRY
0.1674317
1 Qitmeer Network(MEER) ke JPY
¥0.608481
1 Qitmeer Network(MEER) ke ARS
ARS$5.77209849
1 Qitmeer Network(MEER) ke RUB
0.32309148
1 Qitmeer Network(MEER) ke INR
0.35264059
1 Qitmeer Network(MEER) ke IDR
Rp66.28330682
1 Qitmeer Network(MEER) ke PHP
0.23476231
1 Qitmeer Network(MEER) ke EGP
￡E.0.18807233
1 Qitmeer Network(MEER) ke BRL
R$0.02123718
1 Qitmeer Network(MEER) ke CAD
C$0.00560757
1 Qitmeer Network(MEER) ke BDT
0.48523377
1 Qitmeer Network(MEER) ke NGN
5.72226668
1 Qitmeer Network(MEER) ke COP
$15.23751757
1 Qitmeer Network(MEER) ke ZAR
R.0.06904072
1 Qitmeer Network(MEER) ke UAH
0.16727262
1 Qitmeer Network(MEER) ke TZS
T.Sh.9.771489
1 Qitmeer Network(MEER) ke VES
Bs0.886871
1 Qitmeer Network(MEER) ke CLP
$3.746334
1 Qitmeer Network(MEER) ke PKR
Rs1.12405928
1 Qitmeer Network(MEER) ke KZT
2.09202131
1 Qitmeer Network(MEER) ke THB
฿0.1288548
1 Qitmeer Network(MEER) ke TWD
NT$0.12324723
1 Qitmeer Network(MEER) ke AED
د.إ0.01459559
1 Qitmeer Network(MEER) ke CHF
Fr0.0031816
1 Qitmeer Network(MEER) ke HKD
HK$0.03090129
1 Qitmeer Network(MEER) ke AMD
֏1.5208048
1 Qitmeer Network(MEER) ke MAD
.د.م0.03702587
1 Qitmeer Network(MEER) ke MXN
$0.07385289
1 Qitmeer Network(MEER) ke SAR
ريال0.01491375
1 Qitmeer Network(MEER) ke ETB
Br0.61042973
1 Qitmeer Network(MEER) ke KES
KSh0.51358978
1 Qitmeer Network(MEER) ke JOD
د.أ0.002819693
1 Qitmeer Network(MEER) ke PLN
0.01463536
1 Qitmeer Network(MEER) ke RON
лв0.0174988
1 Qitmeer Network(MEER) ke SEK
kr0.03802012
1 Qitmeer Network(MEER) ke BGN
лв0.00672113
1 Qitmeer Network(MEER) ke HUF
Ft1.32963041
1 Qitmeer Network(MEER) ke CZK
0.08387493
1 Qitmeer Network(MEER) ke KWD
د.ك0.001216962
1 Qitmeer Network(MEER) ke ILS
0.01300479
1 Qitmeer Network(MEER) ke BOB
Bs0.0274413
1 Qitmeer Network(MEER) ke AZN
0.0067609
1 Qitmeer Network(MEER) ke TJS
SM0.03666794
1 Qitmeer Network(MEER) ke GEL
0.01077767
1 Qitmeer Network(MEER) ke AOA
Kz3.6286148
1 Qitmeer Network(MEER) ke BHD
.د.ب0.001495352
1 Qitmeer Network(MEER) ke BMD
$0.003977
1 Qitmeer Network(MEER) ke DKK
kr0.02569142
1 Qitmeer Network(MEER) ke HNL
L0.10451556
1 Qitmeer Network(MEER) ke MUR
0.182942
1 Qitmeer Network(MEER) ke NAD
$0.06908049
1 Qitmeer Network(MEER) ke NOK
kr0.0405654
1 Qitmeer Network(MEER) ke NZD
$0.00703929
1 Qitmeer Network(MEER) ke PAB
B/.0.003977
1 Qitmeer Network(MEER) ke PGK
K0.01698179
1 Qitmeer Network(MEER) ke QAR
ر.ق0.01447628
1 Qitmeer Network(MEER) ke RSD
дин.0.40370527
1 Qitmeer Network(MEER) ke UZS
soʻm47.34523052
1 Qitmeer Network(MEER) ke ALL
L0.33355099
1 Qitmeer Network(MEER) ke ANG
ƒ0.00711883
1 Qitmeer Network(MEER) ke AWG
ƒ0.0071586
1 Qitmeer Network(MEER) ke BBD
$0.007954
1 Qitmeer Network(MEER) ke BAM
KM0.00672113
1 Qitmeer Network(MEER) ke BIF
Fr11.728173
1 Qitmeer Network(MEER) ke BND
$0.0051701
1 Qitmeer Network(MEER) ke BSD
$0.003977
1 Qitmeer Network(MEER) ke JMD
$0.63771195
1 Qitmeer Network(MEER) ke KHR
15.97187062
1 Qitmeer Network(MEER) ke KMF
Fr1.698179
1 Qitmeer Network(MEER) ke LAK
86.45652001
1 Qitmeer Network(MEER) ke LKR
රු1.21246799
1 Qitmeer Network(MEER) ke MDL
L0.06804647
1 Qitmeer Network(MEER) ke MGA
Ar17.9143965
1 Qitmeer Network(MEER) ke MOP
P0.031816
1 Qitmeer Network(MEER) ke MVR
0.0612458
1 Qitmeer Network(MEER) ke MWK
MK6.8925387
1 Qitmeer Network(MEER) ke MZN
MT0.25432915
1 Qitmeer Network(MEER) ke NPR
रु0.5635409
1 Qitmeer Network(MEER) ke PYG
28.204884
1 Qitmeer Network(MEER) ke RWF
Fr5.778581
1 Qitmeer Network(MEER) ke SBD
$0.03269094
1 Qitmeer Network(MEER) ke SCR
0.05989362
1 Qitmeer Network(MEER) ke SRD
$0.1531145
1 Qitmeer Network(MEER) ke SVC
$0.03475898
1 Qitmeer Network(MEER) ke SZL
L0.06900095
1 Qitmeer Network(MEER) ke TMT
m0.0139195
1 Qitmeer Network(MEER) ke TND
د.ت0.011767943
1 Qitmeer Network(MEER) ke TTD
$0.02692429
1 Qitmeer Network(MEER) ke UGX
Sh13.903592
1 Qitmeer Network(MEER) ke XAF
Fr2.258936
1 Qitmeer Network(MEER) ke XCD
$0.0107379
1 Qitmeer Network(MEER) ke XOF
Fr2.258936
1 Qitmeer Network(MEER) ke XPF
Fr0.409631
1 Qitmeer Network(MEER) ke BWP
P0.05349065
1 Qitmeer Network(MEER) ke BZD
$0.00799377
1 Qitmeer Network(MEER) ke CVE
$0.38115568
1 Qitmeer Network(MEER) ke DJF
Fr0.707906
1 Qitmeer Network(MEER) ke DOP
$0.2557211
1 Qitmeer Network(MEER) ke DZD
د.ج0.51891896
1 Qitmeer Network(MEER) ke FJD
$0.00906756
1 Qitmeer Network(MEER) ke GNF
Fr34.580015
1 Qitmeer Network(MEER) ke GTQ
Q0.03046382
1 Qitmeer Network(MEER) ke GYD
$0.83182932
1 Qitmeer Network(MEER) ke ISK
kr0.501102

Sumber Daya Qitmeer Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Qitmeer Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Qitmeer Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Qitmeer Network

Berapa nilai Qitmeer Network (MEER) hari ini?
Harga live MEER dalam USD adalah 0.003977 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MEER ke USD saat ini?
Harga MEER ke USD saat ini adalah $ 0.003977. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Qitmeer Network?
Kapitalisasi pasar MEER adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MEER?
Suplai beredar MEER adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MEER?
MEER mencapai harga ATH sebesar 0.2967588641864074 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MEER?
MEER mencapai harga ATL 0.002546071135921058 USD.
Berapa volume perdagangan MEER?
Volume perdagangan 24 jam live MEER adalah $ 65.76K USD.
Akankah harga MEER naik lebih tinggi tahun ini?
MEER mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MEER untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:04:06 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Qitmeer Network (MEER)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

