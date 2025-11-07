BursaDEX+
Harga live Meta Platforms hari ini adalah 618.63 USD. Lacak informasi harga aktual METAON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga METAON dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Meta Platforms(METAON)

Harga Live 1 METAON ke USD:

$618.73
-0.57%1D
USD
Grafik Harga Live Meta Platforms (METAON)
Informasi Harga Meta Platforms (METAON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 618.14
Low 24 Jam
$ 642.53
High 24 Jam

$ 618.14
$ 642.53
$ 783.5142352704004
$ 617.4726067256038
-0.39%

-0.57%

-8.76%

-8.76%

Harga aktual Meta Platforms (METAON) adalah $ 618.63. Selama 24 jam terakhir, METAON diperdagangkan antara low $ 618.14 dan high $ 642.53, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMETAON adalah $ 783.5142352704004, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 617.4726067256038.

Dalam hal kinerja jangka pendek, METAON telah berubah sebesar -0.39% selama 1 jam terakhir, -0.57% selama 24 jam, dan -8.76% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Meta Platforms (METAON)

No.1820

$ 1.81M
$ 55.67K
$ 1.81M
2.93K
2,928.62154151
ETH

Kapitalisasi Pasar Meta Platforms saat ini adalah $ 1.81M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.67K. Suplai beredar METAON adalah 2.93K, dan total suplainya sebesar 2928.62154151. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.81M.

Riwayat Harga Meta Platforms (METAON) USD

Pantau perubahan harga Meta Platforms untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -3.547-0.57%
30 Days$ -93.85-13.18%
60 Hari$ -134.57-17.87%
90 Hari$ -61.37-9.03%
Perubahan Harga Meta Platforms Hari Ini

Hari ini, METAON tercatat mengalami perubahan sebesar $ -3.547 (-0.57%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Meta Platforms 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -93.85 (-13.18%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Meta Platforms 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, METAON terlihat mengalami perubahan $ -134.57 (-17.87%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Meta Platforms 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -61.37 (-9.03%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Meta Platforms (METAON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Meta Platforms sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Meta Platforms (METAON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Meta Platforms tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Meta Platforms Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa METAON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Meta Platforms di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Meta Platforms dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Meta Platforms (USD)

Berapa nilai Meta Platforms (METAON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Meta Platforms (METAON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Meta Platforms.

Cek prediksi harga Meta Platforms sekarang!

Tokenomi Meta Platforms (METAON)

Memahami tokenomi Meta Platforms (METAON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token METAON sekarang!

Cara membeli Meta Platforms (METAON)

Ingin mengetahui cara membeli Meta Platforms? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Meta Platforms di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

METAON ke Mata Uang Lokal

1 Meta Platforms(METAON) ke VND
16,279,248.45
1 Meta Platforms(METAON) ke AUD
A$952.6902
1 Meta Platforms(METAON) ke GBP
470.1588
1 Meta Platforms(METAON) ke EUR
532.0218
1 Meta Platforms(METAON) ke USD
$618.63
1 Meta Platforms(METAON) ke MYR
RM2,579.6871
1 Meta Platforms(METAON) ke TRY
26,106.186
1 Meta Platforms(METAON) ke JPY
¥94,650.39
1 Meta Platforms(METAON) ke ARS
ARS$897,861.0231
1 Meta Platforms(METAON) ke RUB
50,257.5012
1 Meta Platforms(METAON) ke INR
54,853.9221
1 Meta Platforms(METAON) ke IDR
Rp10,310,495.8758
1 Meta Platforms(METAON) ke PHP
36,542.4741
1 Meta Platforms(METAON) ke EGP
￡E.29,261.199
1 Meta Platforms(METAON) ke BRL
R$3,309.6705
1 Meta Platforms(METAON) ke CAD
C$872.2683
1 Meta Platforms(METAON) ke BDT
75,479.0463
1 Meta Platforms(METAON) ke NGN
890,109.5892
1 Meta Platforms(METAON) ke COP
$2,370,225.1683
1 Meta Platforms(METAON) ke ZAR
R.10,751.7894
1 Meta Platforms(METAON) ke UAH
26,019.5778
1 Meta Platforms(METAON) ke TZS
T.Sh.1,519,973.91
1 Meta Platforms(METAON) ke VES
Bs140,429.01
1 Meta Platforms(METAON) ke CLP
$583,368.09
1 Meta Platforms(METAON) ke PKR
Rs174,849.5832
1 Meta Platforms(METAON) ke KZT
325,417.9389
1 Meta Platforms(METAON) ke THB
฿20,043.612
1 Meta Platforms(METAON) ke TWD
NT$19,171.3437
1 Meta Platforms(METAON) ke AED
د.إ2,270.3721
1 Meta Platforms(METAON) ke CHF
Fr494.904
1 Meta Platforms(METAON) ke HKD
HK$4,806.7551
1 Meta Platforms(METAON) ke AMD
֏236,564.112
1 Meta Platforms(METAON) ke MAD
.د.م5,753.259
1 Meta Platforms(METAON) ke MXN
$11,494.1454
1 Meta Platforms(METAON) ke SAR
ريال2,319.8625
1 Meta Platforms(METAON) ke ETB
Br95,200.9707
1 Meta Platforms(METAON) ke KES
KSh79,889.8782
1 Meta Platforms(METAON) ke JOD
د.أ438.60867
1 Meta Platforms(METAON) ke PLN
2,276.5584
1 Meta Platforms(METAON) ke RON
лв2,721.972
1 Meta Platforms(METAON) ke SEK
kr5,926.4754
1 Meta Platforms(METAON) ke BGN
лв1,045.4847
1 Meta Platforms(METAON) ke HUF
Ft207,173.0007
1 Meta Platforms(METAON) ke CZK
13,046.9067
1 Meta Platforms(METAON) ke KWD
د.ك189.30078
1 Meta Platforms(METAON) ke ILS
2,022.9201
1 Meta Platforms(METAON) ke BOB
Bs4,268.547
1 Meta Platforms(METAON) ke AZN
1,051.671
1 Meta Platforms(METAON) ke TJS
SM5,703.7686
1 Meta Platforms(METAON) ke GEL
1,676.4873
1 Meta Platforms(METAON) ke AOA
Kz567,030.0717
1 Meta Platforms(METAON) ke BHD
.د.ب233.22351
1 Meta Platforms(METAON) ke BMD
$618.63
1 Meta Platforms(METAON) ke DKK
kr4,002.5361
1 Meta Platforms(METAON) ke HNL
L16,294.7142
1 Meta Platforms(METAON) ke MUR
28,419.8622
1 Meta Platforms(METAON) ke NAD
$10,745.6031
1 Meta Platforms(METAON) ke NOK
kr6,316.2123
1 Meta Platforms(METAON) ke NZD
$1,094.9751
1 Meta Platforms(METAON) ke PAB
B/.618.63
1 Meta Platforms(METAON) ke PGK
K2,598.246
1 Meta Platforms(METAON) ke QAR
ر.ق2,251.8132
1 Meta Platforms(METAON) ke RSD
дин.62,846.6217
1 Meta Platforms(METAON) ke UZS
soʻm7,453,371.7797
1 Meta Platforms(METAON) ke ALL
L51,872.1255
1 Meta Platforms(METAON) ke ANG
ƒ1,107.3477
1 Meta Platforms(METAON) ke AWG
ƒ1,113.534
1 Meta Platforms(METAON) ke BBD
$1,237.26
1 Meta Platforms(METAON) ke BAM
KM1,045.4847
1 Meta Platforms(METAON) ke BIF
Fr1,824,339.87
1 Meta Platforms(METAON) ke BND
$804.219
1 Meta Platforms(METAON) ke BSD
$618.63
1 Meta Platforms(METAON) ke JMD
$99,197.3205
1 Meta Platforms(METAON) ke KHR
2,484,455.1978
1 Meta Platforms(METAON) ke KMF
Fr259,824.6
1 Meta Platforms(METAON) ke LAK
13,448,477.9919
1 Meta Platforms(METAON) ke LKR
රු188,601.7281
1 Meta Platforms(METAON) ke MDL
L10,516.71
1 Meta Platforms(METAON) ke MGA
Ar2,786,618.835
1 Meta Platforms(METAON) ke MOP
P4,949.04
1 Meta Platforms(METAON) ke MVR
9,526.902
1 Meta Platforms(METAON) ke MWK
MK1,074,009.7293
1 Meta Platforms(METAON) ke MZN
MT39,561.3885
1 Meta Platforms(METAON) ke NPR
रु87,659.871
1 Meta Platforms(METAON) ke PYG
4,387,323.96
1 Meta Platforms(METAON) ke RWF
Fr897,632.13
1 Meta Platforms(METAON) ke SBD
$5,091.3249
1 Meta Platforms(METAON) ke SCR
8,660.82
1 Meta Platforms(METAON) ke SRD
$23,817.255
1 Meta Platforms(METAON) ke SVC
$5,406.8262
1 Meta Platforms(METAON) ke SZL
L10,739.4168
1 Meta Platforms(METAON) ke TMT
m2,165.205
1 Meta Platforms(METAON) ke TND
د.ت1,830.52617
1 Meta Platforms(METAON) ke TTD
$4,188.1251
1 Meta Platforms(METAON) ke UGX
Sh2,162,730.48
1 Meta Platforms(METAON) ke XAF
Fr351,381.84
1 Meta Platforms(METAON) ke XCD
$1,670.301
1 Meta Platforms(METAON) ke XOF
Fr351,381.84
1 Meta Platforms(METAON) ke XPF
Fr63,718.89
1 Meta Platforms(METAON) ke BWP
P8,320.5735
1 Meta Platforms(METAON) ke BZD
$1,243.4463
1 Meta Platforms(METAON) ke CVE
$59,289.4992
1 Meta Platforms(METAON) ke DJF
Fr109,497.51
1 Meta Platforms(METAON) ke DOP
$39,784.0953
1 Meta Platforms(METAON) ke DZD
د.ج80,718.8424
1 Meta Platforms(METAON) ke FJD
$1,410.4764
1 Meta Platforms(METAON) ke GNF
Fr5,378,987.85
1 Meta Platforms(METAON) ke GTQ
Q4,738.7058
1 Meta Platforms(METAON) ke GYD
$129,392.6508
1 Meta Platforms(METAON) ke ISK
kr77,947.38

Sumber Daya Meta Platforms

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Meta Platforms, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Meta Platforms
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Meta Platforms

Berapa nilai Meta Platforms (METAON) hari ini?
Harga live METAON dalam USD adalah 618.63 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga METAON ke USD saat ini?
Harga METAON ke USD saat ini adalah $ 618.63. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Meta Platforms?
Kapitalisasi pasar METAON adalah $ 1.81M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar METAON?
Suplai beredar METAON adalah 2.93K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) METAON?
METAON mencapai harga ATH sebesar 783.5142352704004 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) METAON?
METAON mencapai harga ATL 617.4726067256038 USD.
Berapa volume perdagangan METAON?
Volume perdagangan 24 jam live METAON adalah $ 55.67K USD.
Akankah harga METAON naik lebih tinggi tahun ini?
METAON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga METAON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Meta Platforms (METAON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

