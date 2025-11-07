BursaDEX+
Harga live Mey Network hari ini adalah 0.12664 USD. Lacak informasi harga aktual MEY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MEY dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Mey Network

Harga Mey Network(MEY)

Harga Live 1 MEY ke USD:

$0.12664
-0.03%1D
USD
Grafik Harga Live Mey Network (MEY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:58:04 (UTC+8)

Informasi Harga Mey Network (MEY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.12589
Low 24 Jam
$ 0.12855
High 24 Jam

$ 0.12589
$ 0.12855
$ 0.4906243303518219
$ 0.02039484590784851
0.00%

-0.03%

-4.49%

-4.49%

Harga aktual Mey Network (MEY) adalah $ 0.12664. Selama 24 jam terakhir, MEY diperdagangkan antara low $ 0.12589 dan high $ 0.12855, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMEY adalah $ 0.4906243303518219, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02039484590784851.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MEY telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.03% selama 24 jam, dan -4.49% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Mey Network (MEY)

No.588

$ 36.00M
$ 35.51K
$ 291.27M
284.31M
2,300,000,000
2,300,000,000
12.36%

BASE

Kapitalisasi Pasar Mey Network saat ini adalah $ 36.00M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 35.51K. Suplai beredar MEY adalah 284.31M, dan total suplainya sebesar 2300000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 291.27M.

Riwayat Harga Mey Network (MEY) USD

Pantau perubahan harga Mey Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000038-0.03%
30 Days$ -0.05824-31.51%
60 Hari$ -0.00842-6.24%
90 Hari$ +0.10082+390.47%
Perubahan Harga Mey Network Hari Ini

Hari ini, MEY tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000038 (-0.03%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Mey Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.05824 (-31.51%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Mey Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MEY terlihat mengalami perubahan $ -0.00842 (-6.24%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Mey Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.10082 (+390.47%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Mey Network (MEY)?

Lihat halaman Riwayat Harga Mey Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Mey Network (MEY)

Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions.

Mey Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Mey Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MEY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Mey Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Mey Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Mey Network (USD)

Berapa nilai Mey Network (MEY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Mey Network (MEY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mey Network.

Cek prediksi harga Mey Network sekarang!

Tokenomi Mey Network (MEY)

Memahami tokenomi Mey Network (MEY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MEY sekarang!

Cara membeli Mey Network (MEY)

Ingin mengetahui cara membeli Mey Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Mey Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MEY ke Mata Uang Lokal

1 Mey Network(MEY) ke VND
3,332.5316
1 Mey Network(MEY) ke AUD
A$0.1950256
1 Mey Network(MEY) ke GBP
0.0962464
1 Mey Network(MEY) ke EUR
0.1089104
1 Mey Network(MEY) ke USD
$0.12664
1 Mey Network(MEY) ke MYR
RM0.5280888
1 Mey Network(MEY) ke TRY
5.344208
1 Mey Network(MEY) ke JPY
¥19.37592
1 Mey Network(MEY) ke ARS
ARS$183.8014968
1 Mey Network(MEY) ke RUB
10.2882336
1 Mey Network(MEY) ke INR
11.2291688
1 Mey Network(MEY) ke IDR
Rp2,110.6658224
1 Mey Network(MEY) ke PHP
7.4806248
1 Mey Network(MEY) ke EGP
￡E.5.990072
1 Mey Network(MEY) ke BRL
R$0.677524
1 Mey Network(MEY) ke CAD
C$0.1785624
1 Mey Network(MEY) ke BDT
15.4513464
1 Mey Network(MEY) ke NGN
182.2146976
1 Mey Network(MEY) ke COP
$485.2097624
1 Mey Network(MEY) ke ZAR
R.2.2010032
1 Mey Network(MEY) ke UAH
5.3264784
1 Mey Network(MEY) ke TZS
T.Sh.311.15448
1 Mey Network(MEY) ke VES
Bs28.74728
1 Mey Network(MEY) ke CLP
$119.42152
1 Mey Network(MEY) ke PKR
Rs35.7935296
1 Mey Network(MEY) ke KZT
66.6164392
1 Mey Network(MEY) ke THB
฿4.103136
1 Mey Network(MEY) ke TWD
NT$3.9245736
1 Mey Network(MEY) ke AED
د.إ0.4647688
1 Mey Network(MEY) ke CHF
Fr0.101312
1 Mey Network(MEY) ke HKD
HK$0.9839928
1 Mey Network(MEY) ke AMD
֏48.427136
1 Mey Network(MEY) ke MAD
.د.م1.177752
1 Mey Network(MEY) ke MXN
$2.3529712
1 Mey Network(MEY) ke SAR
ريال0.4749
1 Mey Network(MEY) ke ETB
Br19.4886296
1 Mey Network(MEY) ke KES
KSh16.3542896
1 Mey Network(MEY) ke JOD
د.أ0.08978776
1 Mey Network(MEY) ke PLN
0.4660352
1 Mey Network(MEY) ke RON
лв0.557216
1 Mey Network(MEY) ke SEK
kr1.2132112
1 Mey Network(MEY) ke BGN
лв0.2140216
1 Mey Network(MEY) ke HUF
Ft42.4104696
1 Mey Network(MEY) ke CZK
2.6708376
1 Mey Network(MEY) ke KWD
د.ك0.03875184
1 Mey Network(MEY) ke ILS
0.4141128
1 Mey Network(MEY) ke BOB
Bs0.873816
1 Mey Network(MEY) ke AZN
0.215288
1 Mey Network(MEY) ke TJS
SM1.1676208
1 Mey Network(MEY) ke GEL
0.3431944
1 Mey Network(MEY) ke AOA
Kz116.0769576
1 Mey Network(MEY) ke BHD
.د.ب0.04774328
1 Mey Network(MEY) ke BMD
$0.12664
1 Mey Network(MEY) ke DKK
kr0.8193608
1 Mey Network(MEY) ke HNL
L3.3356976
1 Mey Network(MEY) ke MUR
5.8178416
1 Mey Network(MEY) ke NAD
$2.1997368
1 Mey Network(MEY) ke NOK
kr1.2929944
1 Mey Network(MEY) ke NZD
$0.2241528
1 Mey Network(MEY) ke PAB
B/.0.12664
1 Mey Network(MEY) ke PGK
K0.531888
1 Mey Network(MEY) ke QAR
ر.ق0.4609696
1 Mey Network(MEY) ke RSD
дин.12.8653576
1 Mey Network(MEY) ke UZS
soʻm1,525.7827816
1 Mey Network(MEY) ke ALL
L10.618764
1 Mey Network(MEY) ke ANG
ƒ0.2266856
1 Mey Network(MEY) ke AWG
ƒ0.227952
1 Mey Network(MEY) ke BBD
$0.25328
1 Mey Network(MEY) ke BAM
KM0.2140216
1 Mey Network(MEY) ke BIF
Fr373.46136
1 Mey Network(MEY) ke BND
$0.164632
1 Mey Network(MEY) ke BSD
$0.12664
1 Mey Network(MEY) ke JMD
$20.306724
1 Mey Network(MEY) ke KHR
508.5938384
1 Mey Network(MEY) ke KMF
Fr53.1888
1 Mey Network(MEY) ke LAK
2,753.0434232
1 Mey Network(MEY) ke LKR
රු38.6087368
1 Mey Network(MEY) ke MDL
L2.15288
1 Mey Network(MEY) ke MGA
Ar570.44988
1 Mey Network(MEY) ke MOP
P1.01312
1 Mey Network(MEY) ke MVR
1.950256
1 Mey Network(MEY) ke MWK
MK219.8609704
1 Mey Network(MEY) ke MZN
MT8.098628
1 Mey Network(MEY) ke NPR
रु17.944888
1 Mey Network(MEY) ke PYG
898.13088
1 Mey Network(MEY) ke RWF
Fr183.75464
1 Mey Network(MEY) ke SBD
$1.0422472
1 Mey Network(MEY) ke SCR
1.77296
1 Mey Network(MEY) ke SRD
$4.87564
1 Mey Network(MEY) ke SVC
$1.1068336
1 Mey Network(MEY) ke SZL
L2.1984704
1 Mey Network(MEY) ke TMT
m0.44324
1 Mey Network(MEY) ke TND
د.ت0.37472776
1 Mey Network(MEY) ke TTD
$0.8573528
1 Mey Network(MEY) ke UGX
Sh442.73344
1 Mey Network(MEY) ke XAF
Fr71.93152
1 Mey Network(MEY) ke XCD
$0.341928
1 Mey Network(MEY) ke XOF
Fr71.93152
1 Mey Network(MEY) ke XPF
Fr13.04392
1 Mey Network(MEY) ke BWP
P1.703308
1 Mey Network(MEY) ke BZD
$0.2545464
1 Mey Network(MEY) ke CVE
$12.1371776
1 Mey Network(MEY) ke DJF
Fr22.41528
1 Mey Network(MEY) ke DOP
$8.1442184
1 Mey Network(MEY) ke DZD
د.ج16.5239872
1 Mey Network(MEY) ke FJD
$0.2887392
1 Mey Network(MEY) ke GNF
Fr1,101.1348
1 Mey Network(MEY) ke GTQ
Q0.9700624
1 Mey Network(MEY) ke GYD
$26.4880224
1 Mey Network(MEY) ke ISK
kr15.95664

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

