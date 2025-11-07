BursaDEX+
Harga live Mr. Miggles hari ini adalah 0.01327 USD. Lacak informasi harga aktual MIGGLES ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MIGGLES dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 MIGGLES ke USD:

$0.01327
$0.01327
+1.29%1D
USD
Grafik Harga Live Mr. Miggles (MIGGLES)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:42:38 (UTC+8)

Informasi Harga Mr. Miggles (MIGGLES) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0125
$ 0.0125
Low 24 Jam
$ 0.01428
$ 0.01428
High 24 Jam

$ 0.0125
$ 0.0125

$ 0.01428
$ 0.01428

$ 0.19520907473958662
$ 0.19520907473958662

$ 0.012552230488592142
$ 0.012552230488592142

+0.83%

+1.29%

-19.58%

-19.58%

Harga aktual Mr. Miggles (MIGGLES) adalah $ 0.01327. Selama 24 jam terakhir, MIGGLES diperdagangkan antara low $ 0.0125 dan high $ 0.01428, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMIGGLES adalah $ 0.19520907473958662, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.012552230488592142.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MIGGLES telah berubah sebesar +0.83% selama 1 jam terakhir, +1.29% selama 24 jam, dan -19.58% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Mr. Miggles (MIGGLES)

No.980

$ 12.70M
$ 12.70M

$ 77.11K
$ 77.11K

$ 12.72M
$ 12.72M

957.37M
957.37M

958,766,520
958,766,520

958,766,520
958,766,520

99.85%

BASE

Kapitalisasi Pasar Mr. Miggles saat ini adalah $ 12.70M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 77.11K. Suplai beredar MIGGLES adalah 957.37M, dan total suplainya sebesar 958766520. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.72M.

Riwayat Harga Mr. Miggles (MIGGLES) USD

Pantau perubahan harga Mr. Miggles untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000169+1.29%
30 Days$ -0.00724-35.30%
60 Hari$ -0.01367-50.75%
90 Hari$ -0.02727-67.27%
Perubahan Harga Mr. Miggles Hari Ini

Hari ini, MIGGLES tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000169 (+1.29%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Mr. Miggles 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00724 (-35.30%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Mr. Miggles 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MIGGLES terlihat mengalami perubahan $ -0.01367 (-50.75%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Mr. Miggles 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02727 (-67.27%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Mr. Miggles (MIGGLES)?

Lihat halaman Riwayat Harga Mr. Miggles sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Mr. Miggles (MIGGLES)

Mister Miggles is a meme coin on the Base chain.

Mr. Miggles tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Mr. Miggles Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MIGGLES ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Mr. Miggles di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Mr. Miggles dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Mr. Miggles (USD)

Berapa nilai Mr. Miggles (MIGGLES) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Mr. Miggles (MIGGLES) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mr. Miggles.

Cek prediksi harga Mr. Miggles sekarang!

Tokenomi Mr. Miggles (MIGGLES)

Memahami tokenomi Mr. Miggles (MIGGLES) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MIGGLES sekarang!

Cara membeli Mr. Miggles (MIGGLES)

Ingin mengetahui cara membeli Mr. Miggles? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Mr. Miggles di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MIGGLES ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Mr. Miggles

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Mr. Miggles, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Mr. Miggles
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Mr. Miggles

Berapa nilai Mr. Miggles (MIGGLES) hari ini?
Harga live MIGGLES dalam USD adalah 0.01327 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MIGGLES ke USD saat ini?
Harga MIGGLES ke USD saat ini adalah $ 0.01327. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Mr. Miggles?
Kapitalisasi pasar MIGGLES adalah $ 12.70M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MIGGLES?
Suplai beredar MIGGLES adalah 957.37M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MIGGLES?
MIGGLES mencapai harga ATH sebesar 0.19520907473958662 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MIGGLES?
MIGGLES mencapai harga ATL 0.012552230488592142 USD.
Berapa volume perdagangan MIGGLES?
Volume perdagangan 24 jam live MIGGLES adalah $ 77.11K USD.
Akankah harga MIGGLES naik lebih tinggi tahun ini?
MIGGLES mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MIGGLES untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:42:38 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Mr. Miggles (MIGGLES)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.01327
$101,241.48

$3,300.79

$154.52

$1.0781

$1.0004

$101,241.48

$3,300.79

$154.52

$2.2057

$1.0076

$0.00000

$0.00000

$30.86

$0.0484

$0.0004015

$0.011496

$4.250

$0.007911

$0.0000002446

$0.001794

