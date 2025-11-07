Apa yang dimaksud dengan MINE COIN (MIH)

MIH aims to become the next-generation payment platform by combining the strengths of traditional payment systems with the benefits of blockchain technology. The core goal of the project is to integrate a DeFi (Decentralized Finance) model into a conventional PG (Payment Gateway) system to provide an efficient and reward-based payment environment for both users and merchants.

Tokenomi MINE COIN (MIH)

Memahami tokenomi MINE COIN (MIH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MIH sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MINE COIN Berapa nilai MINE COIN (MIH) hari ini? Harga live MIH dalam USD adalah 0.2399 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MIH ke USD saat ini? $ 0.2399 . Cobalah Harga MIH ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar MINE COIN? Kapitalisasi pasar MIH adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MIH? Suplai beredar MIH adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MIH? MIH mencapai harga ATH sebesar 0.2556823269040955 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MIH? MIH mencapai harga ATL 0.004984983031285195 USD . Berapa volume perdagangan MIH? Volume perdagangan 24 jam live MIH adalah $ 70.41K USD . Akankah harga MIH naik lebih tinggi tahun ini? MIH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MIH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

