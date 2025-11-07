BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Mira hari ini adalah 0.2042 USD. Lacak informasi harga aktual MIRA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MIRA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Mira hari ini adalah 0.2042 USD. Lacak informasi harga aktual MIRA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MIRA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MIRA

Info Harga MIRA

Penjelasan MIRA

Whitepaper MIRA

Situs Web Resmi MIRA

Tokenomi MIRA

Prakiraan Harga MIRA

Riwayat MIRA

Panduan Membeli MIRA

Konverter MIRA ke Mata Uang Fiat

Spot MIRA

Futures USDT-M MIRA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Mira

Harga Mira(MIRA)

Harga Live 1 MIRA ke USD:

$0.2042
$0.2042$0.2042
+1.59%1D
USD
Grafik Harga Live Mira (MIRA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:05:55 (UTC+8)

Informasi Harga Mira (MIRA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1967
$ 0.1967$ 0.1967
Low 24 Jam
$ 0.2197
$ 0.2197$ 0.2197
High 24 Jam

$ 0.1967
$ 0.1967$ 0.1967

$ 0.2197
$ 0.2197$ 0.2197

$ 2.6137017692109104
$ 2.6137017692109104$ 2.6137017692109104

$ 0.19258554737395378
$ 0.19258554737395378$ 0.19258554737395378

+1.64%

+1.59%

-15.62%

-15.62%

Harga aktual Mira (MIRA) adalah $ 0.2042. Selama 24 jam terakhir, MIRA diperdagangkan antara low $ 0.1967 dan high $ 0.2197, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMIRA adalah $ 2.6137017692109104, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.19258554737395378.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MIRA telah berubah sebesar +1.64% selama 1 jam terakhir, +1.59% selama 24 jam, dan -15.62% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Mira (MIRA)

No.545

$ 39.05M
$ 39.05M$ 39.05M

$ 234.72K
$ 234.72K$ 234.72K

$ 204.20M
$ 204.20M$ 204.20M

191.24M
191.24M 191.24M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.12%

BASE

Kapitalisasi Pasar Mira saat ini adalah $ 39.05M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 234.72K. Suplai beredar MIRA adalah 191.24M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 204.20M.

Riwayat Harga Mira (MIRA) USD

Pantau perubahan harga Mira untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.003196+1.59%
30 Days$ -0.3368-62.26%
60 Hari$ -0.2958-59.16%
90 Hari$ -0.2958-59.16%
Perubahan Harga Mira Hari Ini

Hari ini, MIRA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.003196 (+1.59%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Mira 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.3368 (-62.26%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Mira 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MIRA terlihat mengalami perubahan $ -0.2958 (-59.16%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Mira 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2958 (-59.16%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Mira (MIRA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Mira sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Mira (MIRA)

Mira adalah jaringan verifikasi terdesentralisasi yang menjadikan keluaran AI tepercaya. Dengan mengubah konten yang dihasilkan AI menjadi klaim yang dapat diverifikasi dan menggunakan konsensus blockchain di berbagai model AI, Mira menghilangkan kebutuhan akan verifikasi manusia.

Mira tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Mira Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MIRA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Mira di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Mira dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Mira (USD)

Berapa nilai Mira (MIRA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Mira (MIRA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mira.

Cek prediksi harga Mira sekarang!

Tokenomi Mira (MIRA)

Memahami tokenomi Mira (MIRA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MIRA sekarang!

Cara membeli Mira (MIRA)

Ingin mengetahui cara membeli Mira? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Mira di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MIRA ke Mata Uang Lokal

1 Mira(MIRA) ke VND
5,373.523
1 Mira(MIRA) ke AUD
A$0.314468
1 Mira(MIRA) ke GBP
0.155192
1 Mira(MIRA) ke EUR
0.175612
1 Mira(MIRA) ke USD
$0.2042
1 Mira(MIRA) ke MYR
RM0.853556
1 Mira(MIRA) ke TRY
8.59682
1 Mira(MIRA) ke JPY
¥31.2426
1 Mira(MIRA) ke ARS
ARS$296.369754
1 Mira(MIRA) ke RUB
16.587166
1 Mira(MIRA) ke INR
18.106414
1 Mira(MIRA) ke IDR
Rp3,403.331972
1 Mira(MIRA) ke PHP
12.051884
1 Mira(MIRA) ke EGP
￡E.9.65866
1 Mira(MIRA) ke BRL
R$1.09247
1 Mira(MIRA) ke CAD
C$0.287922
1 Mira(MIRA) ke BDT
24.914442
1 Mira(MIRA) ke NGN
293.811128
1 Mira(MIRA) ke COP
$782.373922
1 Mira(MIRA) ke ZAR
R.3.544912
1 Mira(MIRA) ke UAH
8.588652
1 Mira(MIRA) ke TZS
T.Sh.501.7194
1 Mira(MIRA) ke VES
Bs46.3534
1 Mira(MIRA) ke CLP
$192.3564
1 Mira(MIRA) ke PKR
Rs57.715088
1 Mira(MIRA) ke KZT
107.415326
1 Mira(MIRA) ke THB
฿6.618122
1 Mira(MIRA) ke TWD
NT$6.328158
1 Mira(MIRA) ke AED
د.إ0.749414
1 Mira(MIRA) ke CHF
Fr0.16336
1 Mira(MIRA) ke HKD
HK$1.586634
1 Mira(MIRA) ke AMD
֏78.08608
1 Mira(MIRA) ke MAD
.د.م1.89906
1 Mira(MIRA) ke MXN
$3.794036
1 Mira(MIRA) ke SAR
ريال0.76575
1 Mira(MIRA) ke ETB
Br31.342658
1 Mira(MIRA) ke KES
KSh26.370388
1 Mira(MIRA) ke JOD
د.أ0.1447778
1 Mira(MIRA) ke PLN
0.751456
1 Mira(MIRA) ke RON
лв0.89848
1 Mira(MIRA) ke SEK
kr1.952152
1 Mira(MIRA) ke BGN
лв0.345098
1 Mira(MIRA) ke HUF
Ft68.270186
1 Mira(MIRA) ke CZK
4.304536
1 Mira(MIRA) ke KWD
د.ك0.0624852
1 Mira(MIRA) ke ILS
0.667734
1 Mira(MIRA) ke BOB
Bs1.40898
1 Mira(MIRA) ke AZN
0.34714
1 Mira(MIRA) ke TJS
SM1.882724
1 Mira(MIRA) ke GEL
0.553382
1 Mira(MIRA) ke AOA
Kz186.31208
1 Mira(MIRA) ke BHD
.د.ب0.0767792
1 Mira(MIRA) ke BMD
$0.2042
1 Mira(MIRA) ke DKK
kr1.319132
1 Mira(MIRA) ke HNL
L5.366376
1 Mira(MIRA) ke MUR
9.3932
1 Mira(MIRA) ke NAD
$3.546954
1 Mira(MIRA) ke NOK
kr2.08284
1 Mira(MIRA) ke NZD
$0.361434
1 Mira(MIRA) ke PAB
B/.0.2042
1 Mira(MIRA) ke PGK
K0.871934
1 Mira(MIRA) ke QAR
ر.ق0.743288
1 Mira(MIRA) ke RSD
дин.20.728342
1 Mira(MIRA) ke UZS
soʻm2,430.951992
1 Mira(MIRA) ke ALL
L17.126254
1 Mira(MIRA) ke ANG
ƒ0.365518
1 Mira(MIRA) ke AWG
ƒ0.36756
1 Mira(MIRA) ke BBD
$0.4084
1 Mira(MIRA) ke BAM
KM0.345098
1 Mira(MIRA) ke BIF
Fr602.1858
1 Mira(MIRA) ke BND
$0.26546
1 Mira(MIRA) ke BSD
$0.2042
1 Mira(MIRA) ke JMD
$32.74347
1 Mira(MIRA) ke KHR
820.079452
1 Mira(MIRA) ke KMF
Fr87.1934
1 Mira(MIRA) ke LAK
4,439.130346
1 Mira(MIRA) ke LKR
රු62.254454
1 Mira(MIRA) ke MDL
L3.493862
1 Mira(MIRA) ke MGA
Ar919.8189
1 Mira(MIRA) ke MOP
P1.6336
1 Mira(MIRA) ke MVR
3.14468
1 Mira(MIRA) ke MWK
MK353.89902
1 Mira(MIRA) ke MZN
MT13.05859
1 Mira(MIRA) ke NPR
रु28.93514
1 Mira(MIRA) ke PYG
1,448.1864
1 Mira(MIRA) ke RWF
Fr296.7026
1 Mira(MIRA) ke SBD
$1.678524
1 Mira(MIRA) ke SCR
3.075252
1 Mira(MIRA) ke SRD
$7.8617
1 Mira(MIRA) ke SVC
$1.784708
1 Mira(MIRA) ke SZL
L3.54287
1 Mira(MIRA) ke TMT
m0.7147
1 Mira(MIRA) ke TND
د.ت0.6042278
1 Mira(MIRA) ke TTD
$1.382434
1 Mira(MIRA) ke UGX
Sh713.8832
1 Mira(MIRA) ke XAF
Fr115.9856
1 Mira(MIRA) ke XCD
$0.55134
1 Mira(MIRA) ke XOF
Fr115.9856
1 Mira(MIRA) ke XPF
Fr21.0326
1 Mira(MIRA) ke BWP
P2.74649
1 Mira(MIRA) ke BZD
$0.410442
1 Mira(MIRA) ke CVE
$19.570528
1 Mira(MIRA) ke DJF
Fr36.3476
1 Mira(MIRA) ke DOP
$13.13006
1 Mira(MIRA) ke DZD
د.ج26.644016
1 Mira(MIRA) ke FJD
$0.465576
1 Mira(MIRA) ke GNF
Fr1,775.519
1 Mira(MIRA) ke GTQ
Q1.564172
1 Mira(MIRA) ke GYD
$42.710472
1 Mira(MIRA) ke ISK
kr25.7292

Sumber Daya Mira

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Mira, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Mira
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Mira

Berapa nilai Mira (MIRA) hari ini?
Harga live MIRA dalam USD adalah 0.2042 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MIRA ke USD saat ini?
Harga MIRA ke USD saat ini adalah $ 0.2042. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Mira?
Kapitalisasi pasar MIRA adalah $ 39.05M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MIRA?
Suplai beredar MIRA adalah 191.24M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MIRA?
MIRA mencapai harga ATH sebesar 2.6137017692109104 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MIRA?
MIRA mencapai harga ATL 0.19258554737395378 USD.
Berapa volume perdagangan MIRA?
Volume perdagangan 24 jam live MIRA adalah $ 234.72K USD.
Akankah harga MIRA naik lebih tinggi tahun ini?
MIRA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MIRA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:05:55 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Mira (MIRA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator MIRA ke USD

Jumlah

MIRA
MIRA
USD
USD

1 MIRA = 0.2042 USD

Perdagangkan MIRA

MIRA/USDC
$0.2042
$0.2042$0.2042
+1.44%
MIRA/USDT
$0.2042
$0.2042$0.2042
+1.54%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,316.62
$101,316.62$101,316.62

-0.67%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,327.28
$3,327.28$3,327.28

+0.82%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.58
$156.58$156.58

+0.42%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0780
$1.0780$1.0780

+25.64%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,316.62
$101,316.62$101,316.62

-0.67%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,327.28
$3,327.28$3,327.28

+0.82%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.58
$156.58$156.58

+0.42%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2175
$2.2175$2.2175

-0.76%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0159
$1.0159$1.0159

-0.01%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.72
$30.72$30.72

+104.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1116
$0.1116$0.1116

+123.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003996
$0.0003996$0.0003996

+166.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013806
$0.013806$0.013806

+1,280.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.473
$4.473$4.473

+347.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.005754
$0.005754$0.005754

+169.63%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1116
$0.1116$0.1116

+123.20%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002246
$0.0000002246$0.0000002246

+49.73%