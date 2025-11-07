BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Mantle hari ini adalah 1.2374 USD. Lacak informasi harga aktual MNT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MNT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Mantle hari ini adalah 1.2374 USD. Lacak informasi harga aktual MNT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MNT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MNT

Info Harga MNT

Penjelasan MNT

Whitepaper MNT

Situs Web Resmi MNT

Tokenomi MNT

Prakiraan Harga MNT

Riwayat MNT

Panduan Membeli MNT

Konverter MNT ke Mata Uang Fiat

Spot MNT

Futures USDT-M MNT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Mantle

Harga Mantle(MNT)

Harga Live 1 MNT ke USD:

$1.2373
$1.2373$1.2373
+1.29%1D
USD
Grafik Harga Live Mantle (MNT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:06:46 (UTC+8)

Informasi Harga Mantle (MNT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.2004
$ 1.2004$ 1.2004
Low 24 Jam
$ 1.2612
$ 1.2612$ 1.2612
High 24 Jam

$ 1.2004
$ 1.2004$ 1.2004

$ 1.2612
$ 1.2612$ 1.2612

$ 2.8483211414609104
$ 2.8483211414609104$ 2.8483211414609104

$ 0.3136311821650813
$ 0.3136311821650813$ 0.3136311821650813

+0.83%

+1.29%

-12.64%

-12.64%

Harga aktual Mantle (MNT) adalah $ 1.2374. Selama 24 jam terakhir, MNT diperdagangkan antara low $ 1.2004 dan high $ 1.2612, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMNT adalah $ 2.8483211414609104, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.3136311821650813.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MNT telah berubah sebesar +0.83% selama 1 jam terakhir, +1.29% selama 24 jam, dan -12.64% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Mantle (MNT)

No.28

$ 4.03B
$ 4.03B$ 4.03B

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

$ 7.70B
$ 7.70B$ 7.70B

3.25B
3.25B 3.25B

6,219,316,795
6,219,316,795 6,219,316,795

6,219,316,794.89
6,219,316,794.89 6,219,316,794.89

52.30%

0.11%

ETH

Kapitalisasi Pasar Mantle saat ini adalah $ 4.03B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.18M. Suplai beredar MNT adalah 3.25B, dan total suplainya sebesar 6219316794.89. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.70B.

Riwayat Harga Mantle (MNT) USD

Pantau perubahan harga Mantle untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.015758+1.29%
30 Days$ -1.1108-47.31%
60 Hari$ +0.0788+6.80%
90 Hari$ +0.1792+16.93%
Perubahan Harga Mantle Hari Ini

Hari ini, MNT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.015758 (+1.29%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Mantle 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.1108 (-47.31%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Mantle 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MNT terlihat mengalami perubahan $ +0.0788 (+6.80%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Mantle 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.1792 (+16.93%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Mantle (MNT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Mantle sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Mantle (MNT)

Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem.

Mantle tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Mantle Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MNT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Mantle di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Mantle dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Mantle (USD)

Berapa nilai Mantle (MNT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Mantle (MNT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mantle.

Cek prediksi harga Mantle sekarang!

Tokenomi Mantle (MNT)

Memahami tokenomi Mantle (MNT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MNT sekarang!

Cara membeli Mantle (MNT)

Ingin mengetahui cara membeli Mantle? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Mantle di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MNT ke Mata Uang Lokal

1 Mantle(MNT) ke VND
32,562.181
1 Mantle(MNT) ke AUD
A$1.905596
1 Mantle(MNT) ke GBP
0.940424
1 Mantle(MNT) ke EUR
1.064164
1 Mantle(MNT) ke USD
$1.2374
1 Mantle(MNT) ke MYR
RM5.172332
1 Mantle(MNT) ke TRY
52.09454
1 Mantle(MNT) ke JPY
¥189.3222
1 Mantle(MNT) ke ARS
ARS$1,795.925238
1 Mantle(MNT) ke RUB
100.514002
1 Mantle(MNT) ke INR
109.720258
1 Mantle(MNT) ke IDR
Rp20,623.325084
1 Mantle(MNT) ke PHP
73.031348
1 Mantle(MNT) ke EGP
￡E.58.52902
1 Mantle(MNT) ke BRL
R$6.62009
1 Mantle(MNT) ke CAD
C$1.744734
1 Mantle(MNT) ke BDT
150.975174
1 Mantle(MNT) ke NGN
1,780.420616
1 Mantle(MNT) ke COP
$4,740.986734
1 Mantle(MNT) ke ZAR
R.21.506012
1 Mantle(MNT) ke UAH
52.045044
1 Mantle(MNT) ke TZS
T.Sh.3,040.2918
1 Mantle(MNT) ke VES
Bs280.8898
1 Mantle(MNT) ke CLP
$1,166.8682
1 Mantle(MNT) ke PKR
Rs349.738736
1 Mantle(MNT) ke KZT
650.909522
1 Mantle(MNT) ke THB
฿40.104134
1 Mantle(MNT) ke TWD
NT$38.347026
1 Mantle(MNT) ke AED
د.إ4.541258
1 Mantle(MNT) ke CHF
Fr0.98992
1 Mantle(MNT) ke HKD
HK$9.614598
1 Mantle(MNT) ke AMD
֏473.18176
1 Mantle(MNT) ke MAD
.د.م11.50782
1 Mantle(MNT) ke MXN
$22.990892
1 Mantle(MNT) ke SAR
ريال4.64025
1 Mantle(MNT) ke ETB
Br189.928526
1 Mantle(MNT) ke KES
KSh159.797836
1 Mantle(MNT) ke JOD
د.أ0.8773166
1 Mantle(MNT) ke PLN
4.553632
1 Mantle(MNT) ke RON
лв5.44456
1 Mantle(MNT) ke SEK
kr11.829544
1 Mantle(MNT) ke BGN
лв2.091206
1 Mantle(MNT) ke HUF
Ft413.699942
1 Mantle(MNT) ke CZK
26.084392
1 Mantle(MNT) ke KWD
د.ك0.3786444
1 Mantle(MNT) ke ILS
4.046298
1 Mantle(MNT) ke BOB
Bs8.53806
1 Mantle(MNT) ke AZN
2.10358
1 Mantle(MNT) ke TJS
SM11.408828
1 Mantle(MNT) ke GEL
3.353354
1 Mantle(MNT) ke AOA
Kz1,129.00376
1 Mantle(MNT) ke BHD
.د.ب0.4652624
1 Mantle(MNT) ke BMD
$1.2374
1 Mantle(MNT) ke DKK
kr7.993604
1 Mantle(MNT) ke HNL
L32.518872
1 Mantle(MNT) ke MUR
56.9204
1 Mantle(MNT) ke NAD
$21.493638
1 Mantle(MNT) ke NOK
kr12.62148
1 Mantle(MNT) ke NZD
$2.190198
1 Mantle(MNT) ke PAB
B/.1.2374
1 Mantle(MNT) ke PGK
K5.283698
1 Mantle(MNT) ke QAR
ر.ق4.504136
1 Mantle(MNT) ke RSD
дин.125.645596
1 Mantle(MNT) ke UZS
soʻm14,730.950024
1 Mantle(MNT) ke ALL
L103.780738
1 Mantle(MNT) ke ANG
ƒ2.214946
1 Mantle(MNT) ke AWG
ƒ2.22732
1 Mantle(MNT) ke BBD
$2.4748
1 Mantle(MNT) ke BAM
KM2.091206
1 Mantle(MNT) ke BIF
Fr3,649.0926
1 Mantle(MNT) ke BND
$1.60862
1 Mantle(MNT) ke BSD
$1.2374
1 Mantle(MNT) ke JMD
$198.41709
1 Mantle(MNT) ke KHR
4,969.472644
1 Mantle(MNT) ke KMF
Fr528.3698
1 Mantle(MNT) ke LAK
26,899.999462
1 Mantle(MNT) ke LKR
රු377.246138
1 Mantle(MNT) ke MDL
L21.171914
1 Mantle(MNT) ke MGA
Ar5,573.8683
1 Mantle(MNT) ke MOP
P9.8992
1 Mantle(MNT) ke MVR
19.05596
1 Mantle(MNT) ke MWK
MK2,144.53794
1 Mantle(MNT) ke MZN
MT79.13173
1 Mantle(MNT) ke NPR
रु175.33958
1 Mantle(MNT) ke PYG
8,775.6408
1 Mantle(MNT) ke RWF
Fr1,797.9422
1 Mantle(MNT) ke SBD
$10.171428
1 Mantle(MNT) ke SCR
18.635244
1 Mantle(MNT) ke SRD
$47.6399
1 Mantle(MNT) ke SVC
$10.814876
1 Mantle(MNT) ke SZL
L21.46889
1 Mantle(MNT) ke TMT
m4.3309
1 Mantle(MNT) ke TND
د.ت3.6614666
1 Mantle(MNT) ke TTD
$8.377198
1 Mantle(MNT) ke UGX
Sh4,325.9504
1 Mantle(MNT) ke XAF
Fr702.8432
1 Mantle(MNT) ke XCD
$3.34098
1 Mantle(MNT) ke XOF
Fr702.8432
1 Mantle(MNT) ke XPF
Fr127.4522
1 Mantle(MNT) ke BWP
P16.64303
1 Mantle(MNT) ke BZD
$2.487174
1 Mantle(MNT) ke CVE
$118.592416
1 Mantle(MNT) ke DJF
Fr220.2572
1 Mantle(MNT) ke DOP
$79.56482
1 Mantle(MNT) ke DZD
د.ج161.455952
1 Mantle(MNT) ke FJD
$2.821272
1 Mantle(MNT) ke GNF
Fr10,759.193
1 Mantle(MNT) ke GTQ
Q9.478484
1 Mantle(MNT) ke GYD
$258.814584
1 Mantle(MNT) ke ISK
kr155.9124

Sumber Daya Mantle

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Mantle, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Mantle
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Mantle

Berapa nilai Mantle (MNT) hari ini?
Harga live MNT dalam USD adalah 1.2374 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MNT ke USD saat ini?
Harga MNT ke USD saat ini adalah $ 1.2374. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Mantle?
Kapitalisasi pasar MNT adalah $ 4.03B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MNT?
Suplai beredar MNT adalah 3.25B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MNT?
MNT mencapai harga ATH sebesar 2.8483211414609104 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MNT?
MNT mencapai harga ATL 0.3136311821650813 USD.
Berapa volume perdagangan MNT?
Volume perdagangan 24 jam live MNT adalah $ 1.18M USD.
Akankah harga MNT naik lebih tinggi tahun ini?
MNT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MNT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:06:46 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Mantle (MNT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator MNT ke USD

Jumlah

MNT
MNT
USD
USD

1 MNT = 1.2374 USD

Perdagangkan MNT

MNT/USDC
$1.2381
$1.2381$1.2381
+1.38%
MNT/USDT
$1.2373
$1.2373$1.2373
+1.28%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,362.31
$101,362.31$101,362.31

-0.63%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,326.81
$3,326.81$3,326.81

+0.81%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.79
$156.79$156.79

+0.55%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0809
$1.0809$1.0809

+25.97%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,362.31
$101,362.31$101,362.31

-0.63%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,326.81
$3,326.81$3,326.81

+0.81%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.79
$156.79$156.79

+0.55%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2205
$2.2205$2.2205

-0.62%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0145
$1.0145$1.0145

-0.15%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.72
$30.72$30.72

+104.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1127
$0.1127$0.1127

+125.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004037
$0.0004037$0.0004037

+169.13%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013806
$0.013806$0.013806

+1,280.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.518
$4.518$4.518

+351.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.005639
$0.005639$0.005639

+164.24%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1127
$0.1127$0.1127

+125.40%

Logo DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000004854
$0.00000000004854$0.00000000004854

+44.12%