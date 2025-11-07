BursaDEX+
Harga live Moo Deng hari ini adalah 0.08552 USD. Lacak informasi harga aktual MOODENG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MOODENG dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MOODENG

Info Harga MOODENG

Penjelasan MOODENG

Situs Web Resmi MOODENG

Tokenomi MOODENG

Prakiraan Harga MOODENG

Riwayat MOODENG

Panduan Membeli MOODENG

Konverter MOODENG ke Mata Uang Fiat

Spot MOODENG

Futures USDT-M MOODENG

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Moo Deng

Harga Moo Deng(MOODENG)

Harga Live 1 MOODENG ke USD:

$0.08552
$0.08552$0.08552
+0.88%1D
USD
Grafik Harga Live Moo Deng (MOODENG)
Informasi Harga Moo Deng (MOODENG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.08274
$ 0.08274$ 0.08274
Low 24 Jam
$ 0.08963
$ 0.08963$ 0.08963
High 24 Jam

$ 0.08274
$ 0.08274$ 0.08274

$ 0.08963
$ 0.08963$ 0.08963

$ 0.6910521762606505
$ 0.6910521762606505$ 0.6910521762606505

$ 0.00000706993278775
$ 0.00000706993278775$ 0.00000706993278775

+0.19%

+0.88%

-17.58%

-17.58%

Harga aktual Moo Deng (MOODENG) adalah $ 0.08552. Selama 24 jam terakhir, MOODENG diperdagangkan antara low $ 0.08274 dan high $ 0.08963, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMOODENG adalah $ 0.6910521762606505, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00000706993278775.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MOODENG telah berubah sebesar +0.19% selama 1 jam terakhir, +0.88% selama 24 jam, dan -17.58% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Moo Deng (MOODENG)

No.326

$ 84.66M
$ 84.66M$ 84.66M

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

$ 84.66M
$ 84.66M$ 84.66M

989.97M
989.97M 989.97M

989,971,791.17
989,971,791.17 989,971,791.17

989,971,791.17
989,971,791.17 989,971,791.17

100.00%

SOL

Kapitalisasi Pasar Moo Deng saat ini adalah $ 84.66M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.01M. Suplai beredar MOODENG adalah 989.97M, dan total suplainya sebesar 989971791.17. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 84.66M.

Riwayat Harga Moo Deng (MOODENG) USD

Pantau perubahan harga Moo Deng untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000746+0.88%
30 Days$ -0.07101-45.37%
60 Hari$ -0.0486-36.24%
90 Hari$ -0.08944-51.13%
Perubahan Harga Moo Deng Hari Ini

Hari ini, MOODENG tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000746 (+0.88%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Moo Deng 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.07101 (-45.37%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Moo Deng 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MOODENG terlihat mengalami perubahan $ -0.0486 (-36.24%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Moo Deng 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.08944 (-51.13%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Moo Deng (MOODENG)?

Lihat halaman Riwayat Harga Moo Deng sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Moo Deng (MOODENG)

Moo Deng is a meme coin on the Solana chain.

Moo Deng tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Moo Deng Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MOODENG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Moo Deng di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Moo Deng dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Moo Deng (USD)

Berapa nilai Moo Deng (MOODENG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Moo Deng (MOODENG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Moo Deng.

Cek prediksi harga Moo Deng sekarang!

Tokenomi Moo Deng (MOODENG)

Memahami tokenomi Moo Deng (MOODENG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MOODENG sekarang!

Cara membeli Moo Deng (MOODENG)

Ingin mengetahui cara membeli Moo Deng? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Moo Deng di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Moo Deng

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Moo Deng, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Moo Deng
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Moo Deng

Berapa nilai Moo Deng (MOODENG) hari ini?
Harga live MOODENG dalam USD adalah 0.08552 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MOODENG ke USD saat ini?
Harga MOODENG ke USD saat ini adalah $ 0.08552. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Moo Deng?
Kapitalisasi pasar MOODENG adalah $ 84.66M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MOODENG?
Suplai beredar MOODENG adalah 989.97M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MOODENG?
MOODENG mencapai harga ATH sebesar 0.6910521762606505 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MOODENG?
MOODENG mencapai harga ATL 0.00000706993278775 USD.
Berapa volume perdagangan MOODENG?
Volume perdagangan 24 jam live MOODENG adalah $ 1.01M USD.
Akankah harga MOODENG naik lebih tinggi tahun ini?
MOODENG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MOODENG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Moo Deng (MOODENG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

