Apa yang dimaksud dengan Moo Deng (MOODENG)

Moo Deng is a meme coin on the Solana chain. Moo Deng is a meme coin on the Solana chain.

Moo Deng tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Moo Deng Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa MOODENG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Moo Deng di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Moo Deng dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Moo Deng (USD)

Berapa nilai Moo Deng (MOODENG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Moo Deng (MOODENG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Moo Deng.

Cek prediksi harga Moo Deng sekarang!

Tokenomi Moo Deng (MOODENG)

Memahami tokenomi Moo Deng (MOODENG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MOODENG sekarang!

Cara membeli Moo Deng (MOODENG)

Ingin mengetahui cara membeli Moo Deng? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Moo Deng di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MOODENG ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Moo Deng

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Moo Deng, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Moo Deng Berapa nilai Moo Deng (MOODENG) hari ini? Harga live MOODENG dalam USD adalah 0.08552 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MOODENG ke USD saat ini? $ 0.08552 . Cobalah Harga MOODENG ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Moo Deng? Kapitalisasi pasar MOODENG adalah $ 84.66M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MOODENG? Suplai beredar MOODENG adalah 989.97M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MOODENG? MOODENG mencapai harga ATH sebesar 0.6910521762606505 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MOODENG? MOODENG mencapai harga ATL 0.00000706993278775 USD . Berapa volume perdagangan MOODENG? Volume perdagangan 24 jam live MOODENG adalah $ 1.01M USD . Akankah harga MOODENG naik lebih tinggi tahun ini? MOODENG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MOODENG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Moo Deng (MOODENG)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi