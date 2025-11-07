BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live MORPHO hari ini adalah 1.6897 USD. Lacak informasi harga aktual MORPHO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MORPHO dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live MORPHO hari ini adalah 1.6897 USD. Lacak informasi harga aktual MORPHO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MORPHO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MORPHO

Info Harga MORPHO

Penjelasan MORPHO

Whitepaper MORPHO

Situs Web Resmi MORPHO

Tokenomi MORPHO

Prakiraan Harga MORPHO

Riwayat MORPHO

Panduan Membeli MORPHO

Konverter MORPHO ke Mata Uang Fiat

Spot MORPHO

Futures USDT-M MORPHO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo MORPHO

Harga MORPHO(MORPHO)

Harga Live 1 MORPHO ke USD:

$1.6898
$1.6898$1.6898
+2.98%1D
USD
Grafik Harga Live MORPHO (MORPHO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:44:05 (UTC+8)

Informasi Harga MORPHO (MORPHO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.6237
$ 1.6237$ 1.6237
Low 24 Jam
$ 1.7359
$ 1.7359$ 1.7359
High 24 Jam

$ 1.6237
$ 1.6237$ 1.6237

$ 1.7359
$ 1.7359$ 1.7359

$ 4.172571665276972
$ 4.172571665276972$ 4.172571665276972

$ 0.6364088038654228
$ 0.6364088038654228$ 0.6364088038654228

+0.05%

+2.98%

-13.58%

-13.58%

Harga aktual MORPHO (MORPHO) adalah $ 1.6897. Selama 24 jam terakhir, MORPHO diperdagangkan antara low $ 1.6237 dan high $ 1.7359, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMORPHO adalah $ 4.172571665276972, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.6364088038654228.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MORPHO telah berubah sebesar +0.05% selama 1 jam terakhir, +2.98% selama 24 jam, dan -13.58% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MORPHO (MORPHO)

No.87

$ 600.53M
$ 600.53M$ 600.53M

$ 2.28M
$ 2.28M$ 2.28M

$ 1.69B
$ 1.69B$ 1.69B

355.41M
355.41M 355.41M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,999.8010328
999,999,999.8010328 999,999,999.8010328

35.54%

0.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar MORPHO saat ini adalah $ 600.53M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.28M. Suplai beredar MORPHO adalah 355.41M, dan total suplainya sebesar 999999999.8010328. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.69B.

Riwayat Harga MORPHO (MORPHO) USD

Pantau perubahan harga MORPHO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.048899+2.98%
30 Days$ -0.0889-5.00%
60 Hari$ -0.2971-14.96%
90 Hari$ -0.3449-16.96%
Perubahan Harga MORPHO Hari Ini

Hari ini, MORPHO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.048899 (+2.98%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga MORPHO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0889 (-5.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga MORPHO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MORPHO terlihat mengalami perubahan $ -0.2971 (-14.96%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga MORPHO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.3449 (-16.96%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari MORPHO (MORPHO)?

Lihat halaman Riwayat Harga MORPHO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan MORPHO (MORPHO)

Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations.

MORPHO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi MORPHO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MORPHO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang MORPHO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli MORPHO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga MORPHO (USD)

Berapa nilai MORPHO (MORPHO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MORPHO (MORPHO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MORPHO.

Cek prediksi harga MORPHO sekarang!

Tokenomi MORPHO (MORPHO)

Memahami tokenomi MORPHO (MORPHO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MORPHO sekarang!

Cara membeli MORPHO (MORPHO)

Ingin mengetahui cara membeli MORPHO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli MORPHO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MORPHO ke Mata Uang Lokal

1 MORPHO(MORPHO) ke VND
44,464.4555
1 MORPHO(MORPHO) ke AUD
A$2.602138
1 MORPHO(MORPHO) ke GBP
1.284172
1 MORPHO(MORPHO) ke EUR
1.453142
1 MORPHO(MORPHO) ke USD
$1.6897
1 MORPHO(MORPHO) ke MYR
RM7.062946
1 MORPHO(MORPHO) ke TRY
71.288443
1 MORPHO(MORPHO) ke JPY
¥256.8344
1 MORPHO(MORPHO) ke ARS
ARS$2,452.379889
1 MORPHO(MORPHO) ke RUB
137.271228
1 MORPHO(MORPHO) ke INR
149.825699
1 MORPHO(MORPHO) ke IDR
Rp28,161.655402
1 MORPHO(MORPHO) ke PHP
99.726094
1 MORPHO(MORPHO) ke EGP
￡E.79.92281
1 MORPHO(MORPHO) ke BRL
R$9.039895
1 MORPHO(MORPHO) ke CAD
C$2.382477
1 MORPHO(MORPHO) ke BDT
206.160297
1 MORPHO(MORPHO) ke NGN
2,431.207948
1 MORPHO(MORPHO) ke COP
$6,473.933477
1 MORPHO(MORPHO) ke ZAR
R.29.350089
1 MORPHO(MORPHO) ke UAH
71.068782
1 MORPHO(MORPHO) ke TZS
T.Sh.4,151.5929
1 MORPHO(MORPHO) ke VES
Bs383.5619
1 MORPHO(MORPHO) ke CLP
$1,593.3871
1 MORPHO(MORPHO) ke PKR
Rs477.576808
1 MORPHO(MORPHO) ke KZT
888.832891
1 MORPHO(MORPHO) ke THB
฿54.74628
1 MORPHO(MORPHO) ke TWD
NT$52.363803
1 MORPHO(MORPHO) ke AED
د.إ6.201199
1 MORPHO(MORPHO) ke CHF
Fr1.35176
1 MORPHO(MORPHO) ke HKD
HK$13.128969
1 MORPHO(MORPHO) ke AMD
֏646.14128
1 MORPHO(MORPHO) ke MAD
.د.م15.71421
1 MORPHO(MORPHO) ke MXN
$31.377729
1 MORPHO(MORPHO) ke SAR
ريال6.336375
1 MORPHO(MORPHO) ke ETB
Br260.027933
1 MORPHO(MORPHO) ke KES
KSh218.241652
1 MORPHO(MORPHO) ke JOD
د.أ1.1979973
1 MORPHO(MORPHO) ke PLN
6.201199
1 MORPHO(MORPHO) ke RON
лв7.43468
1 MORPHO(MORPHO) ke SEK
kr16.170429
1 MORPHO(MORPHO) ke BGN
лв2.855593
1 MORPHO(MORPHO) ke HUF
Ft564.917401
1 MORPHO(MORPHO) ke CZK
35.585082
1 MORPHO(MORPHO) ke KWD
د.ك0.5170482
1 MORPHO(MORPHO) ke ILS
5.525319
1 MORPHO(MORPHO) ke BOB
Bs11.65893
1 MORPHO(MORPHO) ke AZN
2.87249
1 MORPHO(MORPHO) ke TJS
SM15.579034
1 MORPHO(MORPHO) ke GEL
4.579087
1 MORPHO(MORPHO) ke AOA
Kz1,548.762123
1 MORPHO(MORPHO) ke BHD
.د.ب0.6353272
1 MORPHO(MORPHO) ke BMD
$1.6897
1 MORPHO(MORPHO) ke DKK
kr10.915462
1 MORPHO(MORPHO) ke HNL
L44.506698
1 MORPHO(MORPHO) ke MUR
77.7262
1 MORPHO(MORPHO) ke NAD
$29.350089
1 MORPHO(MORPHO) ke NOK
kr17.218043
1 MORPHO(MORPHO) ke NZD
$2.990769
1 MORPHO(MORPHO) ke PAB
B/.1.6897
1 MORPHO(MORPHO) ke PGK
K7.09674
1 MORPHO(MORPHO) ke QAR
ر.ق6.150508
1 MORPHO(MORPHO) ke RSD
дин.171.453859
1 MORPHO(MORPHO) ke UZS
soʻm20,357.826643
1 MORPHO(MORPHO) ke ALL
L141.681345
1 MORPHO(MORPHO) ke ANG
ƒ3.024563
1 MORPHO(MORPHO) ke AWG
ƒ3.04146
1 MORPHO(MORPHO) ke BBD
$3.3794
1 MORPHO(MORPHO) ke BAM
KM2.855593
1 MORPHO(MORPHO) ke BIF
Fr4,982.9253
1 MORPHO(MORPHO) ke BND
$2.19661
1 MORPHO(MORPHO) ke BSD
$1.6897
1 MORPHO(MORPHO) ke JMD
$270.943395
1 MORPHO(MORPHO) ke KHR
6,785.936582
1 MORPHO(MORPHO) ke KMF
Fr709.674
1 MORPHO(MORPHO) ke LAK
36,732.607961
1 MORPHO(MORPHO) ke LKR
රු515.138839
1 MORPHO(MORPHO) ke MDL
L28.7249
1 MORPHO(MORPHO) ke MGA
Ar7,611.25365
1 MORPHO(MORPHO) ke MOP
P13.5176
1 MORPHO(MORPHO) ke MVR
26.02138
1 MORPHO(MORPHO) ke MWK
MK2,933.505067
1 MORPHO(MORPHO) ke MZN
MT108.056315
1 MORPHO(MORPHO) ke NPR
रु239.43049
1 MORPHO(MORPHO) ke PYG
11,983.3524
1 MORPHO(MORPHO) ke RWF
Fr2,451.7547
1 MORPHO(MORPHO) ke SBD
$13.906231
1 MORPHO(MORPHO) ke SCR
25.429985
1 MORPHO(MORPHO) ke SRD
$65.05345
1 MORPHO(MORPHO) ke SVC
$14.767978
1 MORPHO(MORPHO) ke SZL
L29.333192
1 MORPHO(MORPHO) ke TMT
m5.91395
1 MORPHO(MORPHO) ke TND
د.ت4.9998223
1 MORPHO(MORPHO) ke TTD
$11.439269
1 MORPHO(MORPHO) ke UGX
Sh5,907.1912
1 MORPHO(MORPHO) ke XAF
Fr958.0599
1 MORPHO(MORPHO) ke XCD
$4.56219
1 MORPHO(MORPHO) ke XOF
Fr958.0599
1 MORPHO(MORPHO) ke XPF
Fr174.0391
1 MORPHO(MORPHO) ke BWP
P22.726465
1 MORPHO(MORPHO) ke BZD
$3.396297
1 MORPHO(MORPHO) ke CVE
$161.940848
1 MORPHO(MORPHO) ke DJF
Fr299.0769
1 MORPHO(MORPHO) ke DOP
$108.664607
1 MORPHO(MORPHO) ke DZD
د.ج220.607232
1 MORPHO(MORPHO) ke FJD
$3.852516
1 MORPHO(MORPHO) ke GNF
Fr14,691.9415
1 MORPHO(MORPHO) ke GTQ
Q12.943102
1 MORPHO(MORPHO) ke GYD
$353.417652
1 MORPHO(MORPHO) ke ISK
kr212.9022

Sumber Daya MORPHO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MORPHO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi MORPHO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MORPHO

Berapa nilai MORPHO (MORPHO) hari ini?
Harga live MORPHO dalam USD adalah 1.6897 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MORPHO ke USD saat ini?
Harga MORPHO ke USD saat ini adalah $ 1.6897. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MORPHO?
Kapitalisasi pasar MORPHO adalah $ 600.53M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MORPHO?
Suplai beredar MORPHO adalah 355.41M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MORPHO?
MORPHO mencapai harga ATH sebesar 4.172571665276972 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MORPHO?
MORPHO mencapai harga ATL 0.6364088038654228 USD.
Berapa volume perdagangan MORPHO?
Volume perdagangan 24 jam live MORPHO adalah $ 2.28M USD.
Akankah harga MORPHO naik lebih tinggi tahun ini?
MORPHO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MORPHO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:44:05 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting MORPHO (MORPHO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator MORPHO ke USD

Jumlah

MORPHO
MORPHO
USD
USD

1 MORPHO = 1.6897 USD

Perdagangkan MORPHO

MORPHO/USDT
$1.6898
$1.6898$1.6898
+2.94%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,204.91
$101,204.91$101,204.91

-0.78%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,300.21
$3,300.21$3,300.21

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.47
$154.47$154.47

-0.92%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0647
$1.0647$1.0647

+24.09%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,204.91
$101,204.91$101,204.91

-0.78%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,300.21
$3,300.21$3,300.21

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.47
$154.47$154.47

-0.92%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2061
$2.2061$2.2061

-1.27%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0060
$1.0060$1.0060

-0.99%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.86
$30.86$30.86

+105.73%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0511
$0.0511$0.0511

+2.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004018
$0.0004018$0.0004018

+167.86%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.011602
$0.011602$0.011602

+1,060.20%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.289
$4.289$4.289

+328.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008130
$0.008130$0.008130

+280.97%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001781
$0.001781$0.001781

+63.69%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002437
$0.0000002437$0.0000002437

+62.46%