Harga live MicroStrategy hari ini adalah 236.25 USD. Lacak informasi harga aktual MSTRON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MSTRON dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga MicroStrategy(MSTRON)

Harga Live 1 MSTRON ke USD:

$236.25
$236.25$236.25
-1.10%1D
USD
Grafik Harga Live MicroStrategy (MSTRON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:59:33 (UTC+8)

Informasi Harga MicroStrategy (MSTRON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 235.35
$ 235.35$ 235.35
Low 24 Jam
$ 256.61
$ 256.61$ 256.61
High 24 Jam

$ 235.35
$ 235.35$ 235.35

$ 256.61
$ 256.61$ 256.61

$ 363.23027862767054
$ 363.23027862767054$ 363.23027862767054

$ 240.9559657315176
$ 240.9559657315176$ 240.9559657315176

-0.25%

-1.09%

-14.57%

-14.57%

Harga aktual MicroStrategy (MSTRON) adalah $ 236.25. Selama 24 jam terakhir, MSTRON diperdagangkan antara low $ 235.35 dan high $ 256.61, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMSTRON adalah $ 363.23027862767054, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 240.9559657315176.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MSTRON telah berubah sebesar -0.25% selama 1 jam terakhir, -1.09% selama 24 jam, dan -14.57% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MicroStrategy (MSTRON)

No.2590

$ 361.16K
$ 361.16K$ 361.16K

$ 57.75K
$ 57.75K$ 57.75K

$ 361.16K
$ 361.16K$ 361.16K

1.53K
1.53K 1.53K

1,528.7018124
1,528.7018124 1,528.7018124

ETH

Kapitalisasi Pasar MicroStrategy saat ini adalah $ 361.16K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.75K. Suplai beredar MSTRON adalah 1.53K, dan total suplainya sebesar 1528.7018124. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 361.16K.

Riwayat Harga MicroStrategy (MSTRON) USD

Pantau perubahan harga MicroStrategy untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -2.6277-1.09%
30 Days$ -95.58-28.81%
60 Hari$ -43.75-15.63%
90 Hari$ -43.75-15.63%
Perubahan Harga MicroStrategy Hari Ini

Hari ini, MSTRON tercatat mengalami perubahan sebesar $ -2.6277 (-1.09%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga MicroStrategy 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -95.58 (-28.81%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga MicroStrategy 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MSTRON terlihat mengalami perubahan $ -43.75 (-15.63%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga MicroStrategy 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -43.75 (-15.63%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari MicroStrategy (MSTRON)?

Lihat halaman Riwayat Harga MicroStrategy sekarang.

Apa yang dimaksud dengan MicroStrategy (MSTRON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

MicroStrategy tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi MicroStrategy Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MSTRON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang MicroStrategy di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli MicroStrategy dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga MicroStrategy (USD)

Berapa nilai MicroStrategy (MSTRON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MicroStrategy (MSTRON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MicroStrategy.

Cek prediksi harga MicroStrategy sekarang!

Tokenomi MicroStrategy (MSTRON)

Memahami tokenomi MicroStrategy (MSTRON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MSTRON sekarang!

Cara membeli MicroStrategy (MSTRON)

Ingin mengetahui cara membeli MicroStrategy? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli MicroStrategy di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya MicroStrategy

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MicroStrategy, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi MicroStrategy
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MicroStrategy

Berapa nilai MicroStrategy (MSTRON) hari ini?
Harga live MSTRON dalam USD adalah 236.25 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MSTRON ke USD saat ini?
Harga MSTRON ke USD saat ini adalah $ 236.25. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MicroStrategy?
Kapitalisasi pasar MSTRON adalah $ 361.16K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MSTRON?
Suplai beredar MSTRON adalah 1.53K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MSTRON?
MSTRON mencapai harga ATH sebesar 363.23027862767054 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MSTRON?
MSTRON mencapai harga ATL 240.9559657315176 USD.
Berapa volume perdagangan MSTRON?
Volume perdagangan 24 jam live MSTRON adalah $ 57.75K USD.
Akankah harga MSTRON naik lebih tinggi tahun ini?
MSTRON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MSTRON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:59:33 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

