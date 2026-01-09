Tokenomi MY (MY)

Telusuri wawasan utama tentang MY (MY), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 18:11:55 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga MY (MY)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk MY (MY), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 104.59M
Total Suplai:
$ 974.15M
Suplai yang Beredar:
$ 980.25M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 106.70M
All-Time High:
$ 0.196
All-Time Low:
$ 0.06088509988318206
Harga Saat Ini:
$ 0.1067
Informasi MY (MY)

MetYa is an AI-driven SocialFi × PayFi platform that turns social activity into spendable value. With MePay—our digital card—users get instant virtual issuance, $MY top-ups, granular controls, and global acceptance across 50M+ merchants via partner networks, with Apple/Google Pay where supported. $MY powers payment fees & discounts, creator boosts, memberships, staking/loyalty, and in-app governance. By linking earn → hold → spend, MetYa creates real, recurring demand for $MY and delivers a smooth, secure Web3 social-payment experience.

Situs Web Resmi:
https://metya.com/
Whitepaper:
https://linktr.ee/Metya_SocialFi
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0xf0ebb572643336834d516c485ad31d3299999999

Tokenomi MY (MY): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi MY (MY) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token MY yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token MY yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi MY, jelajahi harga live token MY!

Cara Membeli MY

Tertarik untuk menambahkan MY (MY) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli MY, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga MY (MY)

Menganalisis riwayat harga MY membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga MY

Ingin mengetahui arah MY? Halaman prediksi harga MY kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi