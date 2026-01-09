Harga MY Hari Ini

Harga live MY (MY) hari ini adalah $ 0.109, dengan perubahan 0.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MY ke USD saat ini adalah $ 0.109 per MY.

MY saat ini berada di peringkat #259 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 106.85M, dengan suplai yang beredar 980.25M MY. Selama 24 jam terakhir, MY diperdagangkan antara $ 0.1078 (low) dan $ 0.1125 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.3026106966057054, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.06088509988318206.

Dalam kinerja jangka pendek, MY bergerak -0.82% dalam satu jam terakhir dan +19.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 6.61K.

Informasi Pasar MY (MY)

Peringkat No.259 Kapitalisasi Pasar $ 106.85M$ 106.85M $ 106.85M Volume (24 Jam) $ 6.61K$ 6.61K $ 6.61K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 109.00M$ 109.00M $ 109.00M Suplai Peredaran 980.25M 980.25M 980.25M Suplai Maks. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total Suplai 974,150,216.2418 974,150,216.2418 974,150,216.2418 Tingkat Peredaran 98.02% Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar MY saat ini adalah $ 106.85M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 6.61K. Suplai beredar MY adalah 980.25M, dan total suplainya sebesar 974150216.2418. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 109.00M.