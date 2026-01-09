BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
Harga live MY hari ini adalah 0.109 USD. Kapitalisasi pasar MY adalah 106,847,442.96379 USD. Lacak informasi harga aktual MY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live MY hari ini adalah 0.109 USD. Kapitalisasi pasar MY adalah 106,847,442.96379 USD. Lacak informasi harga aktual MY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang MY

Info Harga MY

Penjelasan MY

Whitepaper MY

Situs Web Resmi MY

Tokenomi MY

Prakiraan Harga MY

Riwayat MY

Panduan Membeli MY

Konverter MY ke Mata Uang Fiat

Spot MY

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo MY

Harga MY(MY)

Harga Live 1 MY ke USD:

$0.109
$0.109$0.109
-0.99%1D
USD
Grafik Harga Live MY (MY)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:19:30 (UTC+8)

Harga MY Hari Ini

Harga live MY (MY) hari ini adalah $ 0.109, dengan perubahan 0.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MY ke USD saat ini adalah $ 0.109 per MY.

MY saat ini berada di peringkat #259 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 106.85M, dengan suplai yang beredar 980.25M MY. Selama 24 jam terakhir, MY diperdagangkan antara $ 0.1078 (low) dan $ 0.1125 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.3026106966057054, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.06088509988318206.

Dalam kinerja jangka pendek, MY bergerak -0.82% dalam satu jam terakhir dan +19.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 6.61K.

Informasi Pasar MY (MY)

No.259

$ 106.85M
$ 106.85M$ 106.85M

$ 6.61K
$ 6.61K$ 6.61K

$ 109.00M
$ 109.00M$ 109.00M

980.25M
980.25M 980.25M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

974,150,216.2418
974,150,216.2418 974,150,216.2418

98.02%

BSC

Kapitalisasi Pasar MY saat ini adalah $ 106.85M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 6.61K. Suplai beredar MY adalah 980.25M, dan total suplainya sebesar 974150216.2418. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 109.00M.

Riwayat Harga MY USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1078
$ 0.1078$ 0.1078
Low 24 Jam
$ 0.1125
$ 0.1125$ 0.1125
High 24 Jam

$ 0.1078
$ 0.1078$ 0.1078

$ 0.1125
$ 0.1125$ 0.1125

$ 0.3026106966057054
$ 0.3026106966057054$ 0.3026106966057054

$ 0.06088509988318206
$ 0.06088509988318206$ 0.06088509988318206

-0.82%

-0.99%

+19.91%

+19.91%

Riwayat Harga MY (MY) USD

Pantau perubahan harga MY untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00109-0.99%
30 Days$ -0.0279-20.38%
60 Hari$ +0.029+36.25%
90 Hari$ +0.029+36.25%
Perubahan Harga MY Hari Ini

Hari ini, MY tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00109 (-0.99%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga MY 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0279 (-20.38%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga MY 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MY terlihat mengalami perubahan $ +0.029 (+36.25%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga MY 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.029 (+36.25%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari MY (MY)?

Lihat halaman Riwayat Harga MY sekarang.

Analisis AI untuk MY

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk MY, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga MY?

Harga token MY dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Sentimen pasar dan tren pasar kripto secara keseluruhan
2. Volume perdagangan dan likuiditas di bursa
3. Kemajuan pengembangan proyek dan pembaruan roadmap
4. Adopsi oleh komunitas dan tingkat keterlibatan pengguna
5. Pengumuman kemitraan dan integrasi
6. Berita regulasi yang memengaruhi ruang kripto
7. Utilitas token dan kasus penggunaan dalam ekosistem MY
8. Dinamika permintaan dan penawaran
9. Gerakan whale dan transaksi besar
10. Pola analisis teknikal serta level support dan resistance

Mengapa orang ingin tahu harga MY hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga token SAYA hari ini karena beberapa alasan: melacak kinerja investasi, membuat keputusan beli/jual, mengelola portofolio, menganalisis pasar, dan tetap terinformasi tentang nilai saat ini dari kepemilikan mereka. Harga real-time membantu para pedagang memanfaatkan peluang dan mengelola risiko secara efektif.

Prediksi Harga untuk MY

Prediksi Harga MY (MY) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MY pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga MY (MY) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga MY berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga MY yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga MY pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga MY.

Cara membeli & berinvestasi MY di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan MY? Pembelian MY dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli MY. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian MY (MY) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan MY akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli MY (MY)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan MY

Dengan memiliki MY, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli MY (MY) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
--
Maker
--
Taker
Biaya perdagangan Futures:
--
Maker
--
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan MY (MY)

MetYa is an AI-driven SocialFi × PayFi platform that turns social activity into spendable value. With MePay—our digital card—users get instant virtual issuance, $MY top-ups, granular controls, and global acceptance across 50M+ merchants via partner networks, with Apple/Google Pay where supported. $MY powers payment fees & discounts, creator boosts, memberships, staking/loyalty, and in-app governance. By linking earn → hold → spend, MetYa creates real, recurring demand for $MY and delivers a smooth, secure Web3 social-payment experience.

Sumber Daya MY

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MY, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi MY
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MY

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:19:30 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting MY (MY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
01-07 07:35:32Kabar Industri Terkini
Bitcoin Mundur Bersamaan dengan Koin Meme Lama, "114514" Anjlok Lebih dari 90% dalam Satu Hari
01-06 21:10:15Kabar Industri Terkini
Aplikasi Ekosistem Solana Mencapai Pendapatan Tahunan Sebesar $2,39 Miliar, Naik 46% Secara Tahunan, Mencapai Rekor Tertinggi
01-06 14:41:58Kabar Industri Terkini
Ekosistem Solana Pulih, PENGU, FARTCOIN, WIF dan Token Mapan Lainnya Mencatat Keuntungan Lebih dari 40% dalam 7 Hari Terakhir
01-06 14:28:48Kabar Industri Terkini
Beberapa Token Base Chain Melonjak, Kapitalisasi Pasar CLANKER Melampaui $44 Juta

MY Berita Populer

Peningkatan Mendatang Solana Bisa Menjadi Titik Balik Untuk Jaringan – Inilah Alasannya

Peningkatan Mendatang Solana Bisa Menjadi Titik Balik Untuk Jaringan – Inilah Alasannya

January 4, 2026
Porno Tidak Menghancurkan Hidupku — Tapi Perlahan Menghapusnya.

Porno Tidak Menghancurkan Hidupku — Tapi Perlahan Menghapusnya.

January 5, 2026
Ulasan Jujur tentang Consumer Attorney PLLC dari Mantan Klien

Ulasan Jujur tentang Consumer Attorney PLLC dari Mantan Klien

January 9, 2026
Lihat Selengkapnya

Jelajahi MY Selengkapnya

MY USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada MY dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures MY USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar MY (MY) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume MY secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
MY/USDT
$0.109
$0.109$0.109
-0.99%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
XRP

XRP

XRP
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

DeepNode

DeepNode

DN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlusMore

PlusMore

PLUS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Orta Chain

Orta Chain

ORTA

$0.3631
$0.3631$0.3631

+81.55%

ByteNova

ByteNova

BYTE

$0.02098
$0.02098$0.02098

-30.06%

DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000000553
$0.00000000553$0.00000000553

-44.70%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Mind Predict

Mind Predict

MKIT

$0.0140
$0.0140$0.0140

+460.00%

Kairos

Kairos

KAIROS

$0.000000000000000212
$0.000000000000000212$0.000000000000000212

+393.02%

Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0000027199
$0.0000027199$0.0000027199

+304.80%

Orta Chain

Orta Chain

ORTA

$0.3631
$0.3631$0.3631

+81.55%

The Verdra

The Verdra

VERDRA

$0.72928
$0.72928$0.72928

+75.75%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator MY ke USD

Jumlah

MY
MY
USD
USD

1 MY = 0.109 USD