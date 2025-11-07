BursaDEX+
Harga live Navcoin hari ini adalah 0.06667 USD. Lacak informasi harga aktual NAV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NAV dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NAV

Info Harga NAV

Penjelasan NAV

Whitepaper NAV

Situs Web Resmi NAV

Tokenomi NAV

Prakiraan Harga NAV

Riwayat NAV

Panduan Membeli NAV

Konverter NAV ke Mata Uang Fiat

Spot NAV

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Navcoin

Harga Navcoin(NAV)

Harga Live 1 NAV ke USD:

$0.06665
+28.34%1D
USD
Grafik Harga Live Navcoin (NAV)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:52:36 (UTC+8)

Informasi Harga Navcoin (NAV) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.04735
Low 24 Jam
$ 0.08983
High 24 Jam

$ 0.04735
$ 0.08983
$ 5.530200004577637
$ 0.00051073101349175
-1.76%

+28.34%

+19.03%

+19.03%

Harga aktual Navcoin (NAV) adalah $ 0.06667. Selama 24 jam terakhir, NAV diperdagangkan antara low $ 0.04735 dan high $ 0.08983, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNAV adalah $ 5.530200004577637, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00051073101349175.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NAV telah berubah sebesar -1.76% selama 1 jam terakhir, +28.34% selama 24 jam, dan +19.03% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Navcoin (NAV)

No.4486

$ 0.00
$ 114.11K
$ 5.13M
0.00
76,939,361.4888581
NAV

Kapitalisasi Pasar Navcoin saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 114.11K. Suplai beredar NAV adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 76939361.4888581. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.13M.

Riwayat Harga Navcoin (NAV) USD

Pantau perubahan harga Navcoin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0147176+28.34%
30 Days$ -0.00424-5.98%
60 Hari$ +0.02127+46.85%
90 Hari$ +0.01848+38.34%
Perubahan Harga Navcoin Hari Ini

Hari ini, NAV tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0147176 (+28.34%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Navcoin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00424 (-5.98%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Navcoin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NAV terlihat mengalami perubahan $ +0.02127 (+46.85%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Navcoin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.01848 (+38.34%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Navcoin (NAV)?

Lihat halaman Riwayat Harga Navcoin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Navcoin (NAV)

Navcoin, launched in 2014, is an open-sourced digital currency offering fast and reliable payments with innovative technological and privacy features. Storing coins on a Navcoin wallet allows for making public or private transactions, earning rewards through staking (for network validation) or mixing coins (for privacy enhancement), and having a vote in project proposals. Unique to Navcoin's cryptosystem is that public NAV coins can be converted 1:1 to xNAV, the revolutionary privacy coin that guarantees untraceable transactions. Additionally, Navcoin has launched wNAV, a wrapped representation of NAV, that can be used in ecosystems such as Ethereum and Binance Smart Chain (BSC).

Navcoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Navcoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NAV ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Navcoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Navcoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Navcoin (USD)

Berapa nilai Navcoin (NAV) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Navcoin (NAV) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Navcoin.

Cek prediksi harga Navcoin sekarang!

Tokenomi Navcoin (NAV)

Memahami tokenomi Navcoin (NAV) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NAV sekarang!

Cara membeli Navcoin (NAV)

Ingin mengetahui cara membeli Navcoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Navcoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NAV ke Mata Uang Lokal

1 Navcoin(NAV) ke VND
1,754.42105
1 Navcoin(NAV) ke AUD
A$0.1026718
1 Navcoin(NAV) ke GBP
0.0506692
1 Navcoin(NAV) ke EUR
0.0573362
1 Navcoin(NAV) ke USD
$0.06667
1 Navcoin(NAV) ke MYR
RM0.2786806
1 Navcoin(NAV) ke TRY
2.8128073
1 Navcoin(NAV) ke JPY
¥10.20051
1 Navcoin(NAV) ke ARS
ARS$96.7628379
1 Navcoin(NAV) ke RUB
5.4162708
1 Navcoin(NAV) ke INR
5.9116289
1 Navcoin(NAV) ke IDR
Rp1,111.1662222
1 Navcoin(NAV) ke PHP
3.9321966
1 Navcoin(NAV) ke EGP
￡E.3.153491
1 Navcoin(NAV) ke BRL
R$0.3566845
1 Navcoin(NAV) ke CAD
C$0.0940047
1 Navcoin(NAV) ke BDT
8.1344067
1 Navcoin(NAV) ke NGN
95.9274628
1 Navcoin(NAV) ke COP
$255.4401047
1 Navcoin(NAV) ke ZAR
R.1.1580579
1 Navcoin(NAV) ke UAH
2.8041402
1 Navcoin(NAV) ke TZS
T.Sh.163.80819
1 Navcoin(NAV) ke VES
Bs15.13409
1 Navcoin(NAV) ke CLP
$62.86981
1 Navcoin(NAV) ke PKR
Rs18.8436088
1 Navcoin(NAV) ke KZT
35.0704201
1 Navcoin(NAV) ke THB
฿2.1587746
1 Navcoin(NAV) ke TWD
NT$2.0647699
1 Navcoin(NAV) ke AED
د.إ0.2446789
1 Navcoin(NAV) ke CHF
Fr0.053336
1 Navcoin(NAV) ke HKD
HK$0.5180259
1 Navcoin(NAV) ke AMD
֏25.494608
1 Navcoin(NAV) ke MAD
.د.م0.620031
1 Navcoin(NAV) ke MXN
$1.2380619
1 Navcoin(NAV) ke SAR
ريال0.2500125
1 Navcoin(NAV) ke ETB
Br10.2598463
1 Navcoin(NAV) ke KES
KSh8.6097638
1 Navcoin(NAV) ke JOD
د.أ0.04726903
1 Navcoin(NAV) ke PLN
0.2453456
1 Navcoin(NAV) ke RON
лв0.293348
1 Navcoin(NAV) ke SEK
kr0.6380319
1 Navcoin(NAV) ke BGN
лв0.1126723
1 Navcoin(NAV) ke HUF
Ft22.3197826
1 Navcoin(NAV) ke CZK
1.4060703
1 Navcoin(NAV) ke KWD
د.ك0.02040102
1 Navcoin(NAV) ke ILS
0.2180109
1 Navcoin(NAV) ke BOB
Bs0.460023
1 Navcoin(NAV) ke AZN
0.113339
1 Navcoin(NAV) ke TJS
SM0.6146974
1 Navcoin(NAV) ke GEL
0.1806757
1 Navcoin(NAV) ke AOA
Kz61.1090553
1 Navcoin(NAV) ke BHD
.د.ب0.02513459
1 Navcoin(NAV) ke BMD
$0.06667
1 Navcoin(NAV) ke DKK
kr0.4313549
1 Navcoin(NAV) ke HNL
L1.7560878
1 Navcoin(NAV) ke MUR
3.0648199
1 Navcoin(NAV) ke NAD
$1.1580579
1 Navcoin(NAV) ke NOK
kr0.680034
1 Navcoin(NAV) ke NZD
$0.1180059
1 Navcoin(NAV) ke PAB
B/.0.06667
1 Navcoin(NAV) ke PGK
K0.280014
1 Navcoin(NAV) ke QAR
ر.ق0.2426788
1 Navcoin(NAV) ke RSD
дин.6.7710052
1 Navcoin(NAV) ke UZS
soʻm803.2528273
1 Navcoin(NAV) ke ALL
L5.5902795
1 Navcoin(NAV) ke ANG
ƒ0.1193393
1 Navcoin(NAV) ke AWG
ƒ0.120006
1 Navcoin(NAV) ke BBD
$0.13334
1 Navcoin(NAV) ke BAM
KM0.1126723
1 Navcoin(NAV) ke BIF
Fr196.60983
1 Navcoin(NAV) ke BND
$0.086671
1 Navcoin(NAV) ke BSD
$0.06667
1 Navcoin(NAV) ke JMD
$10.6905345
1 Navcoin(NAV) ke KHR
267.7507202
1 Navcoin(NAV) ke KMF
Fr28.0014
1 Navcoin(NAV) ke LAK
1,449.3477971
1 Navcoin(NAV) ke LKR
රු20.3256829
1 Navcoin(NAV) ke MDL
L1.13339
1 Navcoin(NAV) ke MGA
Ar300.315015
1 Navcoin(NAV) ke MOP
P0.53336
1 Navcoin(NAV) ke MVR
1.026718
1 Navcoin(NAV) ke MWK
MK115.7464537
1 Navcoin(NAV) ke MZN
MT4.2635465
1 Navcoin(NAV) ke NPR
रु9.447139
1 Navcoin(NAV) ke PYG
472.82364
1 Navcoin(NAV) ke RWF
Fr96.73817
1 Navcoin(NAV) ke SBD
$0.5486941
1 Navcoin(NAV) ke SCR
0.9620481
1 Navcoin(NAV) ke SRD
$2.566795
1 Navcoin(NAV) ke SVC
$0.5826958
1 Navcoin(NAV) ke SZL
L1.1573912
1 Navcoin(NAV) ke TMT
m0.233345
1 Navcoin(NAV) ke TND
د.ت0.19727653
1 Navcoin(NAV) ke TTD
$0.4513559
1 Navcoin(NAV) ke UGX
Sh233.07832
1 Navcoin(NAV) ke XAF
Fr37.86856
1 Navcoin(NAV) ke XCD
$0.180009
1 Navcoin(NAV) ke XOF
Fr37.86856
1 Navcoin(NAV) ke XPF
Fr6.86701
1 Navcoin(NAV) ke BWP
P0.8967115
1 Navcoin(NAV) ke BZD
$0.1340067
1 Navcoin(NAV) ke CVE
$6.3896528
1 Navcoin(NAV) ke DJF
Fr11.80059
1 Navcoin(NAV) ke DOP
$4.2875477
1 Navcoin(NAV) ke DZD
د.ج8.7057686
1 Navcoin(NAV) ke FJD
$0.1520076
1 Navcoin(NAV) ke GNF
Fr579.69565
1 Navcoin(NAV) ke GTQ
Q0.5106922
1 Navcoin(NAV) ke GYD
$13.9446972
1 Navcoin(NAV) ke ISK
kr8.40042

Sumber Daya Navcoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Navcoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Navcoin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Navcoin

Berapa nilai Navcoin (NAV) hari ini?
Harga live NAV dalam USD adalah 0.06667 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NAV ke USD saat ini?
Harga NAV ke USD saat ini adalah $ 0.06667. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Navcoin?
Kapitalisasi pasar NAV adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NAV?
Suplai beredar NAV adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NAV?
NAV mencapai harga ATH sebesar 5.530200004577637 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NAV?
NAV mencapai harga ATL 0.00051073101349175 USD.
Berapa volume perdagangan NAV?
Volume perdagangan 24 jam live NAV adalah $ 114.11K USD.
Akankah harga NAV naik lebih tinggi tahun ini?
NAV mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NAV untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:52:36 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

