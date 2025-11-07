BursaDEX+
Harga live NEET hari ini adalah 0.021056 USD. Lacak informasi harga aktual NEET ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NEET dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NEET

Info Harga NEET

Penjelasan NEET

Tokenomi NEET

Prakiraan Harga NEET

Riwayat NEET

Panduan Membeli NEET

Konverter NEET ke Mata Uang Fiat

Spot NEET

Futures USDT-M NEET

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo NEET

Harga NEET(NEET)

Harga Live 1 NEET ke USD:

$0.021056
-0.21%1D
USD
Grafik Harga Live NEET (NEET)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:10:53 (UTC+8)

Informasi Harga NEET (NEET) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.019272
Low 24 Jam
$ 0.025201
High 24 Jam

$ 0.019272
$ 0.025201
--
--
+3.82%

-0.21%

-12.86%

-12.86%

Harga aktual NEET (NEET) adalah $ 0.021056. Selama 24 jam terakhir, NEET diperdagangkan antara low $ 0.019272 dan high $ 0.025201, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNEET adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NEET telah berubah sebesar +3.82% selama 1 jam terakhir, -0.21% selama 24 jam, dan -12.86% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NEET (NEET)

--
----

$ 60.27K
$ 60.27K$ 60.27K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Kapitalisasi Pasar NEET saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 60.27K. Suplai beredar NEET adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga NEET (NEET) USD

Pantau perubahan harga NEET untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00004431-0.21%
30 Days$ +0.003972+23.24%
60 Hari$ -0.004394-17.27%
90 Hari$ +0.006549+45.14%
Perubahan Harga NEET Hari Ini

Hari ini, NEET tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00004431 (-0.21%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga NEET 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.003972 (+23.24%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga NEET 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NEET terlihat mengalami perubahan $ -0.004394 (-17.27%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga NEET 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.006549 (+45.14%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari NEET (NEET)?

Lihat halaman Riwayat Harga NEET sekarang.

Apa yang dimaksud dengan NEET (NEET)

NEET (Not in Employment, Education, or Training) dulunya merupakan label bagi mereka yang tidak terlibat. Di dunia kripto, kini NEET menjadi pemberontakan: menolak pekerjaan 9-5, mengejek budaya kerja serabutan, dan merangkul humor gelap. Meme, nihilisme, dan perdagangan degeneratif sebagai protes—NEET adalah unjuk rasa.

NEET tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi NEET Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NEET ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang NEET di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli NEET dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga NEET (USD)

Berapa nilai NEET (NEET) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NEET (NEET) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NEET.

Cek prediksi harga NEET sekarang!

Tokenomi NEET (NEET)

Memahami tokenomi NEET (NEET) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NEET sekarang!

Cara membeli NEET (NEET)

Ingin mengetahui cara membeli NEET? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli NEET di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NEET ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya NEET

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NEET, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NEET

Berapa nilai NEET (NEET) hari ini?
Harga live NEET dalam USD adalah 0.021056 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NEET ke USD saat ini?
Harga NEET ke USD saat ini adalah $ 0.021056. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NEET?
Kapitalisasi pasar NEET adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NEET?
Suplai beredar NEET adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NEET?
NEET mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NEET?
NEET mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan NEET?
Volume perdagangan 24 jam live NEET adalah $ 60.27K USD.
Akankah harga NEET naik lebih tinggi tahun ini?
NEET mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NEET untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:10:53 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

