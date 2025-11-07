BursaDEX+
Harga live NetX hari ini adalah 0.7242 USD. Lacak informasi harga aktual NETX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NETX dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga NetX(NETX)

Harga Live 1 NETX ke USD:

$0.7246
$0.7246$0.7246
-5.61%1D
USD
Grafik Harga Live NetX (NETX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:53:11 (UTC+8)

Informasi Harga NetX (NETX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.72
$ 0.72$ 0.72
Low 24 Jam
$ 0.8353
$ 0.8353$ 0.8353
High 24 Jam

$ 0.72
$ 0.72$ 0.72

$ 0.8353
$ 0.8353$ 0.8353

$ 1.9687184275031666
$ 1.9687184275031666$ 1.9687184275031666

$ 0.658241367627642
$ 0.658241367627642$ 0.658241367627642

-2.31%

-5.60%

+1.15%

+1.15%

Harga aktual NetX (NETX) adalah $ 0.7242. Selama 24 jam terakhir, NETX diperdagangkan antara low $ 0.72 dan high $ 0.8353, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNETX adalah $ 1.9687184275031666, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.658241367627642.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NETX telah berubah sebesar -2.31% selama 1 jam terakhir, -5.60% selama 24 jam, dan +1.15% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NetX (NETX)

No.966

$ 11.89M
$ 11.89M$ 11.89M

$ 232.86K
$ 232.86K$ 232.86K

$ 14.48M
$ 14.48M$ 14.48M

16.42M
16.42M 16.42M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

82.09%

BSC

Kapitalisasi Pasar NetX saat ini adalah $ 11.89M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 232.86K. Suplai beredar NETX adalah 16.42M, dan total suplainya sebesar 20000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.48M.

Riwayat Harga NetX (NETX) USD

Pantau perubahan harga NetX untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.043066-5.60%
30 Days$ -0.3581-33.09%
60 Hari$ +0.2242+44.84%
90 Hari$ +0.2242+44.84%
Perubahan Harga NetX Hari Ini

Hari ini, NETX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.043066 (-5.60%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga NetX 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.3581 (-33.09%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga NetX 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NETX terlihat mengalami perubahan $ +0.2242 (+44.84%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga NetX 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.2242 (+44.84%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari NetX (NETX)?

Lihat halaman Riwayat Harga NetX sekarang.

Apa yang dimaksud dengan NetX (NETX)

NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.

NetX tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi NetX Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NETX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang NetX di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli NetX dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga NetX (USD)

Berapa nilai NetX (NETX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NetX (NETX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NetX.

Cek prediksi harga NetX sekarang!

Tokenomi NetX (NETX)

Memahami tokenomi NetX (NETX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NETX sekarang!

Cara membeli NetX (NETX)

Ingin mengetahui cara membeli NetX? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli NetX di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NETX ke Mata Uang Lokal

1 NetX(NETX) ke VND
19,057.323
1 NetX(NETX) ke AUD
A$1.115268
1 NetX(NETX) ke GBP
0.550392
1 NetX(NETX) ke EUR
0.622812
1 NetX(NETX) ke USD
$0.7242
1 NetX(NETX) ke MYR
RM3.027156
1 NetX(NETX) ke TRY
30.553998
1 NetX(NETX) ke JPY
¥110.8026
1 NetX(NETX) ke ARS
ARS$1,051.082154
1 NetX(NETX) ke RUB
58.834008
1 NetX(NETX) ke INR
64.214814
1 NetX(NETX) ke IDR
Rp12,069.995172
1 NetX(NETX) ke PHP
42.713316
1 NetX(NETX) ke EGP
￡E.34.25466
1 NetX(NETX) ke BRL
R$3.87447
1 NetX(NETX) ke CAD
C$1.021122
1 NetX(NETX) ke BDT
88.359642
1 NetX(NETX) ke NGN
1,042.007928
1 NetX(NETX) ke COP
$2,774.707122
1 NetX(NETX) ke ZAR
R.12.579354
1 NetX(NETX) ke UAH
30.459852
1 NetX(NETX) ke TZS
T.Sh.1,779.3594
1 NetX(NETX) ke VES
Bs164.3934
1 NetX(NETX) ke CLP
$682.9206
1 NetX(NETX) ke PKR
Rs204.687888
1 NetX(NETX) ke KZT
380.950926
1 NetX(NETX) ke THB
฿23.449596
1 NetX(NETX) ke TWD
NT$22.428474
1 NetX(NETX) ke AED
د.إ2.657814
1 NetX(NETX) ke CHF
Fr0.57936
1 NetX(NETX) ke HKD
HK$5.627034
1 NetX(NETX) ke AMD
֏276.93408
1 NetX(NETX) ke MAD
.د.م6.73506
1 NetX(NETX) ke MXN
$13.448394
1 NetX(NETX) ke SAR
ريال2.71575
1 NetX(NETX) ke ETB
Br111.447138
1 NetX(NETX) ke KES
KSh93.523188
1 NetX(NETX) ke JOD
د.أ0.5134578
1 NetX(NETX) ke PLN
2.665056
1 NetX(NETX) ke RON
лв3.18648
1 NetX(NETX) ke SEK
kr6.930594
1 NetX(NETX) ke BGN
лв1.223898
1 NetX(NETX) ke HUF
Ft242.447676
1 NetX(NETX) ke CZK
15.273378
1 NetX(NETX) ke KWD
د.ك0.2216052
1 NetX(NETX) ke ILS
2.368134
1 NetX(NETX) ke BOB
Bs4.99698
1 NetX(NETX) ke AZN
1.23114
1 NetX(NETX) ke TJS
SM6.677124
1 NetX(NETX) ke GEL
1.962582
1 NetX(NETX) ke AOA
Kz663.794478
1 NetX(NETX) ke BHD
.د.ب0.2730234
1 NetX(NETX) ke BMD
$0.7242
1 NetX(NETX) ke DKK
kr4.685574
1 NetX(NETX) ke HNL
L19.075428
1 NetX(NETX) ke MUR
33.291474
1 NetX(NETX) ke NAD
$12.579354
1 NetX(NETX) ke NOK
kr7.38684
1 NetX(NETX) ke NZD
$1.281834
1 NetX(NETX) ke PAB
B/.0.7242
1 NetX(NETX) ke PGK
K3.04164
1 NetX(NETX) ke QAR
ر.ق2.636088
1 NetX(NETX) ke RSD
дин.73.564236
1 NetX(NETX) ke UZS
soʻm8,725.299198
1 NetX(NETX) ke ALL
L60.72417
1 NetX(NETX) ke ANG
ƒ1.296318
1 NetX(NETX) ke AWG
ƒ1.30356
1 NetX(NETX) ke BBD
$1.4484
1 NetX(NETX) ke BAM
KM1.223898
1 NetX(NETX) ke BIF
Fr2,135.6658
1 NetX(NETX) ke BND
$0.94146
1 NetX(NETX) ke BSD
$0.7242
1 NetX(NETX) ke JMD
$116.12547
1 NetX(NETX) ke KHR
2,908.430652
1 NetX(NETX) ke KMF
Fr304.164
1 NetX(NETX) ke LAK
15,743.477946
1 NetX(NETX) ke LKR
රු220.786854
1 NetX(NETX) ke MDL
L12.3114
1 NetX(NETX) ke MGA
Ar3,262.1589
1 NetX(NETX) ke MOP
P5.7936
1 NetX(NETX) ke MVR
11.15268
1 NetX(NETX) ke MWK
MK1,257.290862
1 NetX(NETX) ke MZN
MT46.31259
1 NetX(NETX) ke NPR
रु102.61914
1 NetX(NETX) ke PYG
5,136.0264
1 NetX(NETX) ke RWF
Fr1,050.8142
1 NetX(NETX) ke SBD
$5.960166
1 NetX(NETX) ke SCR
10.450206
1 NetX(NETX) ke SRD
$27.8817
1 NetX(NETX) ke SVC
$6.329508
1 NetX(NETX) ke SZL
L12.572112
1 NetX(NETX) ke TMT
m2.5347
1 NetX(NETX) ke TND
د.ت2.1429078
1 NetX(NETX) ke TTD
$4.902834
1 NetX(NETX) ke UGX
Sh2,531.8032
1 NetX(NETX) ke XAF
Fr411.3456
1 NetX(NETX) ke XCD
$1.95534
1 NetX(NETX) ke XOF
Fr411.3456
1 NetX(NETX) ke XPF
Fr74.5926
1 NetX(NETX) ke BWP
P9.74049
1 NetX(NETX) ke BZD
$1.455642
1 NetX(NETX) ke CVE
$69.407328
1 NetX(NETX) ke DJF
Fr128.1834
1 NetX(NETX) ke DOP
$46.573302
1 NetX(NETX) ke DZD
د.ج94.566036
1 NetX(NETX) ke FJD
$1.651176
1 NetX(NETX) ke GNF
Fr6,296.919
1 NetX(NETX) ke GTQ
Q5.547372
1 NetX(NETX) ke GYD
$151.473672
1 NetX(NETX) ke ISK
kr91.2492

Sumber Daya NetX

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NetX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi NetX
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NetX

Berapa nilai NetX (NETX) hari ini?
Harga live NETX dalam USD adalah 0.7242 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NETX ke USD saat ini?
Harga NETX ke USD saat ini adalah $ 0.7242. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NetX?
Kapitalisasi pasar NETX adalah $ 11.89M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NETX?
Suplai beredar NETX adalah 16.42M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NETX?
NETX mencapai harga ATH sebesar 1.9687184275031666 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NETX?
NETX mencapai harga ATL 0.658241367627642 USD.
Berapa volume perdagangan NETX?
Volume perdagangan 24 jam live NETX adalah $ 232.86K USD.
Akankah harga NETX naik lebih tinggi tahun ini?
NETX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NETX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:53:11 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator NETX ke USD

Jumlah

NETX
NETX
USD
USD

1 NETX = 0.7242 USD

Perdagangkan NETX

NETX/USDT
$0.7246
$0.7246$0.7246
-5.58%

