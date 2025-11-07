Apa yang dimaksud dengan NetX (NETX)

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NetX Berapa nilai NetX (NETX) hari ini? Harga live NETX dalam USD adalah 0.7242 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga NETX ke USD saat ini? $ 0.7242 . Cobalah Harga NETX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar NetX? Kapitalisasi pasar NETX adalah $ 11.89M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar NETX? Suplai beredar NETX adalah 16.42M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) NETX? NETX mencapai harga ATH sebesar 1.9687184275031666 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) NETX? NETX mencapai harga ATL 0.658241367627642 USD . Berapa volume perdagangan NETX? Volume perdagangan 24 jam live NETX adalah $ 232.86K USD . Akankah harga NETX naik lebih tinggi tahun ini? NETX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NETX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting NetX (NETX)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

