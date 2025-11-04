Apa yang dimaksud dengan Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains. Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Newton Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa NEWT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Newton Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Newton Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Newton Protocol (USD)

Berapa nilai Newton Protocol (NEWT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Newton Protocol (NEWT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Newton Protocol.

Cek prediksi harga Newton Protocol sekarang!

Tokenomi Newton Protocol (NEWT)

Memahami tokenomi Newton Protocol (NEWT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NEWT sekarang!

Cara membeli Newton Protocol (NEWT)

Ingin mengetahui cara membeli Newton Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Newton Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NEWT ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Newton Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Newton Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Newton Protocol Berapa nilai Newton Protocol (NEWT) hari ini? Harga live NEWT dalam USD adalah 0.1158 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga NEWT ke USD saat ini? $ 0.1158 . Cobalah Harga NEWT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Newton Protocol? Kapitalisasi pasar NEWT adalah $ 24.90M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar NEWT? Suplai beredar NEWT adalah 215.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) NEWT? NEWT mencapai harga ATH sebesar 0.83373560557428 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) NEWT? NEWT mencapai harga ATL 0.06664445528899948 USD . Berapa volume perdagangan NEWT? Volume perdagangan 24 jam live NEWT adalah $ 365.19K USD . Akankah harga NEWT naik lebih tinggi tahun ini? NEWT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NEWT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Newton Protocol (NEWT)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-04 05:28:00 Kabar Industri Terkini Minggu lalu, produk investasi aset digital mengalami arus keluar bersih sebesar $360 juta, dengan arus keluar Bitcoin mencapai $946 juta 11-04 03:53:00 Kabar Industri Terkini ETF spot Ethereum AS mencatat arus masuk bersih sebesar $14,8 juta minggu lalu, dengan volume perdagangan mencapai $10 miliar 11-03 17:18:56 Kabar Industri Terkini Data: Volume perdagangan spot DEX Oktober mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, volume perdagangan spot CEX mencapai level tertinggi sejak Januari tahun ini 11-02 15:42:00 Kabar Industri Terkini Total kapitalisasi pasar stablecoin menurun sebesar 0,45% selama minggu lalu, masih bertahan di atas $300 miliar 11-01 15:13:00 Kabar Industri Terkini Lilin bulanan Oktober Bitcoin ditutup turun 3,69%, menandai Oktober menurun ketiga dalam sejarah 11-01 13:14:00 Kabar Industri Terkini Pasar kripto menunjukkan sedikit pemanasan, ketiga indeks saham utama A.S. mencatat kenaikan bulanan berturut-turut setidaknya enam kali

Berita Populer

Kripto Sumbang Rp1,71 Triliun ke Penerimaan Pajak Indonesia Hingga September 2025

Cara Lapor Pajak Kripto di Indonesia