Harga live Newton Protocol hari ini adalah 0.1158 USD. Lacak informasi harga aktual NEWT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NEWT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Newton Protocol(NEWT)

Harga Live 1 NEWT ke USD:

$0.1158
$0.1158$0.1158
-3.25%1D
USD
Grafik Harga Live Newton Protocol (NEWT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-04 18:30:37 (UTC+8)

Informasi Harga Newton Protocol (NEWT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1123
$ 0.1123$ 0.1123
Low 24 Jam
$ 0.1279
$ 0.1279$ 0.1279
High 24 Jam

$ 0.1123
$ 0.1123$ 0.1123

$ 0.1279
$ 0.1279$ 0.1279

$ 0.83373560557428
$ 0.83373560557428$ 0.83373560557428

$ 0.06664445528899948
$ 0.06664445528899948$ 0.06664445528899948

+0.60%

-3.25%

-26.71%

-26.71%

Harga aktual Newton Protocol (NEWT) adalah $ 0.1158. Selama 24 jam terakhir, NEWT diperdagangkan antara low $ 0.1123 dan high $ 0.1279, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNEWT adalah $ 0.83373560557428, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.06664445528899948.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NEWT telah berubah sebesar +0.60% selama 1 jam terakhir, -3.25% selama 24 jam, dan -26.71% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Newton Protocol (NEWT)

No.704

$ 24.90M
$ 24.90M$ 24.90M

$ 365.19K
$ 365.19K$ 365.19K

$ 115.80M
$ 115.80M$ 115.80M

215.00M
215.00M 215.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.50%

ETH

Kapitalisasi Pasar Newton Protocol saat ini adalah $ 24.90M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 365.19K. Suplai beredar NEWT adalah 215.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 115.80M.

Riwayat Harga Newton Protocol (NEWT) USD

Pantau perubahan harga Newton Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00389-3.25%
30 Days$ -0.0882-43.24%
60 Hari$ -0.1436-55.36%
90 Hari$ -0.2238-65.91%
Perubahan Harga Newton Protocol Hari Ini

Hari ini, NEWT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00389 (-3.25%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Newton Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0882 (-43.24%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Newton Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NEWT terlihat mengalami perubahan $ -0.1436 (-55.36%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Newton Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2238 (-65.91%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Newton Protocol (NEWT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Newton Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Newton Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NEWT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Newton Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Newton Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Newton Protocol (USD)

Berapa nilai Newton Protocol (NEWT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Newton Protocol (NEWT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Newton Protocol.

Cek prediksi harga Newton Protocol sekarang!

Tokenomi Newton Protocol (NEWT)

Memahami tokenomi Newton Protocol (NEWT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NEWT sekarang!

Cara membeli Newton Protocol (NEWT)

Ingin mengetahui cara membeli Newton Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Newton Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NEWT ke Mata Uang Lokal

1 Newton Protocol(NEWT) ke VND
3,047.277
1 Newton Protocol(NEWT) ke AUD
A$0.177174
1 Newton Protocol(NEWT) ke GBP
0.088008
1 Newton Protocol(NEWT) ke EUR
0.099588
1 Newton Protocol(NEWT) ke USD
$0.1158
1 Newton Protocol(NEWT) ke MYR
RM0.485202
1 Newton Protocol(NEWT) ke TRY
4.872864
1 Newton Protocol(NEWT) ke JPY
¥17.7174
1 Newton Protocol(NEWT) ke ARS
ARS$171.300624
1 Newton Protocol(NEWT) ke RUB
9.38559
1 Newton Protocol(NEWT) ke INR
10.270302
1 Newton Protocol(NEWT) ke IDR
Rp1,929.999228
1 Newton Protocol(NEWT) ke PHP
6.78588
1 Newton Protocol(NEWT) ke EGP
￡E.5.475024
1 Newton Protocol(NEWT) ke BRL
R$0.621846
1 Newton Protocol(NEWT) ke CAD
C$0.16212
1 Newton Protocol(NEWT) ke BDT
14.132232
1 Newton Protocol(NEWT) ke NGN
166.858536
1 Newton Protocol(NEWT) ke COP
$447.1038
1 Newton Protocol(NEWT) ke ZAR
R.2.021868
1 Newton Protocol(NEWT) ke UAH
4.868232
1 Newton Protocol(NEWT) ke TZS
T.Sh.284.5206
1 Newton Protocol(NEWT) ke VES
Bs25.8234
1 Newton Protocol(NEWT) ke CLP
$108.6204
1 Newton Protocol(NEWT) ke PKR
Rs32.720448
1 Newton Protocol(NEWT) ke KZT
60.819318
1 Newton Protocol(NEWT) ke THB
฿3.765816
1 Newton Protocol(NEWT) ke TWD
NT$3.575904
1 Newton Protocol(NEWT) ke AED
د.إ0.424986
1 Newton Protocol(NEWT) ke CHF
Fr0.09264
1 Newton Protocol(NEWT) ke HKD
HK$0.899766
1 Newton Protocol(NEWT) ke AMD
֏44.29929
1 Newton Protocol(NEWT) ke MAD
.د.م1.078098
1 Newton Protocol(NEWT) ke MXN
$2.158512
1 Newton Protocol(NEWT) ke SAR
ريال0.43425
1 Newton Protocol(NEWT) ke ETB
Br17.673396
1 Newton Protocol(NEWT) ke KES
KSh14.960202
1 Newton Protocol(NEWT) ke JOD
د.أ0.0821022
1 Newton Protocol(NEWT) ke PLN
0.42846
1 Newton Protocol(NEWT) ke RON
лв0.511836
1 Newton Protocol(NEWT) ke SEK
kr1.103574
1 Newton Protocol(NEWT) ke BGN
лв0.195702
1 Newton Protocol(NEWT) ke HUF
Ft39.081342
1 Newton Protocol(NEWT) ke CZK
2.451486
1 Newton Protocol(NEWT) ke KWD
د.ك0.0355506
1 Newton Protocol(NEWT) ke ILS
0.378666
1 Newton Protocol(NEWT) ke BOB
Bs0.802494
1 Newton Protocol(NEWT) ke AZN
0.19686
1 Newton Protocol(NEWT) ke TJS
SM1.067676
1 Newton Protocol(NEWT) ke GEL
0.314976
1 Newton Protocol(NEWT) ke AOA
Kz105.65592
1 Newton Protocol(NEWT) ke BHD
.د.ب0.0436566
1 Newton Protocol(NEWT) ke BMD
$0.1158
1 Newton Protocol(NEWT) ke DKK
kr0.750384
1 Newton Protocol(NEWT) ke HNL
L3.050172
1 Newton Protocol(NEWT) ke MUR
5.31522
1 Newton Protocol(NEWT) ke NAD
$2.00334
1 Newton Protocol(NEWT) ke NOK
kr1.18116
1 Newton Protocol(NEWT) ke NZD
$0.203808
1 Newton Protocol(NEWT) ke PAB
B/.0.1158
1 Newton Protocol(NEWT) ke PGK
K0.487518
1 Newton Protocol(NEWT) ke QAR
ر.ق0.421512
1 Newton Protocol(NEWT) ke RSD
дин.11.797704
1 Newton Protocol(NEWT) ke UZS
soʻm1,395.180402
1 Newton Protocol(NEWT) ke ALL
L9.7272
1 Newton Protocol(NEWT) ke ANG
ƒ0.207282
1 Newton Protocol(NEWT) ke AWG
ƒ0.207282
1 Newton Protocol(NEWT) ke BBD
$0.2316
1 Newton Protocol(NEWT) ke BAM
KM0.195702
1 Newton Protocol(NEWT) ke BIF
Fr340.5678
1 Newton Protocol(NEWT) ke BND
$0.15054
1 Newton Protocol(NEWT) ke BSD
$0.1158
1 Newton Protocol(NEWT) ke JMD
$18.583584
1 Newton Protocol(NEWT) ke KHR
465.059748
1 Newton Protocol(NEWT) ke KMF
Fr49.3308
1 Newton Protocol(NEWT) ke LAK
2,517.391254
1 Newton Protocol(NEWT) ke LKR
රු35.250678
1 Newton Protocol(NEWT) ke MDL
L1.959336
1 Newton Protocol(NEWT) ke MGA
Ar521.6211
1 Newton Protocol(NEWT) ke MOP
P0.9264
1 Newton Protocol(NEWT) ke MVR
1.78332
1 Newton Protocol(NEWT) ke MWK
MK201.041538
1 Newton Protocol(NEWT) ke MZN
MT7.40541
1 Newton Protocol(NEWT) ke NPR
रु16.434336
1 Newton Protocol(NEWT) ke PYG
821.2536
1 Newton Protocol(NEWT) ke RWF
Fr168.0258
1 Newton Protocol(NEWT) ke SBD
$0.953034
1 Newton Protocol(NEWT) ke SCR
1.61541
1 Newton Protocol(NEWT) ke SRD
$4.49304
1 Newton Protocol(NEWT) ke SVC
$1.012092
1 Newton Protocol(NEWT) ke SZL
L2.00334
1 Newton Protocol(NEWT) ke TMT
m0.406458
1 Newton Protocol(NEWT) ke TND
د.ت0.3365148
1 Newton Protocol(NEWT) ke TTD
$0.783966
1 Newton Protocol(NEWT) ke UGX
Sh403.4472
1 Newton Protocol(NEWT) ke XAF
Fr66.006
1 Newton Protocol(NEWT) ke XCD
$0.31266
1 Newton Protocol(NEWT) ke XOF
Fr66.006
1 Newton Protocol(NEWT) ke XPF
Fr11.9274
1 Newton Protocol(NEWT) ke BWP
P1.554036
1 Newton Protocol(NEWT) ke BZD
$0.232758
1 Newton Protocol(NEWT) ke CVE
$11.102904
1 Newton Protocol(NEWT) ke DJF
Fr20.4966
1 Newton Protocol(NEWT) ke DOP
$7.449414
1 Newton Protocol(NEWT) ke DZD
د.ج15.115374
1 Newton Protocol(NEWT) ke FJD
$0.264024
1 Newton Protocol(NEWT) ke GNF
Fr1,006.881
1 Newton Protocol(NEWT) ke GTQ
Q0.887028
1 Newton Protocol(NEWT) ke GYD
$24.220728
1 Newton Protocol(NEWT) ke ISK
kr14.5908

Sumber Daya Newton Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Newton Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Newton Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Newton Protocol

Berapa nilai Newton Protocol (NEWT) hari ini?
Harga live NEWT dalam USD adalah 0.1158 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NEWT ke USD saat ini?
Harga NEWT ke USD saat ini adalah $ 0.1158. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Newton Protocol?
Kapitalisasi pasar NEWT adalah $ 24.90M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NEWT?
Suplai beredar NEWT adalah 215.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NEWT?
NEWT mencapai harga ATH sebesar 0.83373560557428 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NEWT?
NEWT mencapai harga ATL 0.06664445528899948 USD.
Berapa volume perdagangan NEWT?
Volume perdagangan 24 jam live NEWT adalah $ 365.19K USD.
Akankah harga NEWT naik lebih tinggi tahun ini?
NEWT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NEWT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-04 18:30:37 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

