Harga live Nigella Chain hari ini adalah 0.2464 USD. Lacak informasi harga aktual NIGELLA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NIGELLA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NIGELLA

Info Harga NIGELLA

Penjelasan NIGELLA

Whitepaper NIGELLA

Situs Web Resmi NIGELLA

Tokenomi NIGELLA

Prakiraan Harga NIGELLA

Riwayat NIGELLA

Panduan Membeli NIGELLA

Konverter NIGELLA ke Mata Uang Fiat

Logo Nigella Chain

Harga Nigella Chain(NIGELLA)

Harga Live 1 NIGELLA ke USD:

$0.2463
$0.2463
-3.22%1D
USD
Grafik Harga Live Nigella Chain (NIGELLA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:02:07 (UTC+8)

Informasi Harga Nigella Chain (NIGELLA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2214
$ 0.2214
Low 24 Jam
$ 0.2647
$ 0.2647
High 24 Jam

$ 0.2214
$ 0.2214

$ 0.2647
$ 0.2647

$ 102.54239819984525
$ 102.54239819984525

$ 0.0500157372473887
$ 0.0500157372473887

+0.32%

-3.21%

-6.71%

-6.71%

Harga aktual Nigella Chain (NIGELLA) adalah $ 0.2464. Selama 24 jam terakhir, NIGELLA diperdagangkan antara low $ 0.2214 dan high $ 0.2647, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNIGELLA adalah $ 102.54239819984525, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0500157372473887.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NIGELLA telah berubah sebesar +0.32% selama 1 jam terakhir, -3.21% selama 24 jam, dan -6.71% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Nigella Chain (NIGELLA)

No.4383

$ 0.00
$ 0.00

$ 75.35K
$ 75.35K

$ 46.33M
$ 46.33M

0.00
0.00

188,017,377
188,017,377

NIGELLA

Kapitalisasi Pasar Nigella Chain saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 75.35K. Suplai beredar NIGELLA adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 188017377. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 46.33M.

Riwayat Harga Nigella Chain (NIGELLA) USD

Pantau perubahan harga Nigella Chain untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.008195-3.21%
30 Days$ -0.0879-26.30%
60 Hari$ -0.11-30.87%
90 Hari$ -0.2369-49.02%
Perubahan Harga Nigella Chain Hari Ini

Hari ini, NIGELLA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.008195 (-3.21%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Nigella Chain 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0879 (-26.30%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Nigella Chain 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NIGELLA terlihat mengalami perubahan $ -0.11 (-30.87%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Nigella Chain 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2369 (-49.02%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Nigella Chain (NIGELLA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Nigella Chain sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Nigella Chain (NIGELLA)

Nigella Chain is a pioneering initiative that aims to reshape industries by harnessing the power of blockchain technology.

Nigella Chain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Nigella Chain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NIGELLA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Nigella Chain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Nigella Chain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Nigella Chain (USD)

Berapa nilai Nigella Chain (NIGELLA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nigella Chain (NIGELLA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nigella Chain.

Cek prediksi harga Nigella Chain sekarang!

Tokenomi Nigella Chain (NIGELLA)

Memahami tokenomi Nigella Chain (NIGELLA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NIGELLA sekarang!

Cara membeli Nigella Chain (NIGELLA)

Ingin mengetahui cara membeli Nigella Chain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Nigella Chain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NIGELLA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Nigella Chain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Nigella Chain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Nigella Chain
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Nigella Chain

Berapa nilai Nigella Chain (NIGELLA) hari ini?
Harga live NIGELLA dalam USD adalah 0.2464 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NIGELLA ke USD saat ini?
Harga NIGELLA ke USD saat ini adalah $ 0.2464. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Nigella Chain?
Kapitalisasi pasar NIGELLA adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NIGELLA?
Suplai beredar NIGELLA adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NIGELLA?
NIGELLA mencapai harga ATH sebesar 102.54239819984525 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NIGELLA?
NIGELLA mencapai harga ATL 0.0500157372473887 USD.
Berapa volume perdagangan NIGELLA?
Volume perdagangan 24 jam live NIGELLA adalah $ 75.35K USD.
Akankah harga NIGELLA naik lebih tinggi tahun ini?
NIGELLA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NIGELLA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:02:07 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Nigella Chain (NIGELLA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.2463
