Apa yang dimaksud dengan Nigella Chain (NIGELLA)

Nigella Chain is a pioneering initiative that aims to reshape industries by harnessing the power of blockchain technology. Nigella Chain is a pioneering initiative that aims to reshape industries by harnessing the power of blockchain technology.

Nigella Chain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Nigella Chain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa NIGELLA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Nigella Chain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Nigella Chain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Nigella Chain (USD)

Berapa nilai Nigella Chain (NIGELLA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nigella Chain (NIGELLA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nigella Chain.

Cek prediksi harga Nigella Chain sekarang!

Tokenomi Nigella Chain (NIGELLA)

Memahami tokenomi Nigella Chain (NIGELLA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NIGELLA sekarang!

Cara membeli Nigella Chain (NIGELLA)

Ingin mengetahui cara membeli Nigella Chain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Nigella Chain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NIGELLA ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Nigella Chain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Nigella Chain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Nigella Chain Berapa nilai Nigella Chain (NIGELLA) hari ini? Harga live NIGELLA dalam USD adalah 0.2464 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga NIGELLA ke USD saat ini? $ 0.2464 . Cobalah Harga NIGELLA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Nigella Chain? Kapitalisasi pasar NIGELLA adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar NIGELLA? Suplai beredar NIGELLA adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) NIGELLA? NIGELLA mencapai harga ATH sebesar 102.54239819984525 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) NIGELLA? NIGELLA mencapai harga ATL 0.0500157372473887 USD . Berapa volume perdagangan NIGELLA? Volume perdagangan 24 jam live NIGELLA adalah $ 75.35K USD . Akankah harga NIGELLA naik lebih tinggi tahun ini? NIGELLA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NIGELLA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Nigella Chain (NIGELLA)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi