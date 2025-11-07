BursaDEX+
Harga live Numeraire hari ini adalah 11.023 USD. Lacak informasi harga aktual NMR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NMR dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Numeraire(NMR)

Harga Live 1 NMR ke USD:

$11.023
+2.47%1D
USD
Grafik Harga Live Numeraire (NMR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:53:54 (UTC+8)

Informasi Harga Numeraire (NMR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 10.588
Low 24 Jam
$ 11.416
High 24 Jam

$ 10.588
$ 11.416
$ 168.48800659179688
$ 1.92766
+0.93%

+2.47%

-5.13%

-5.13%

Harga aktual Numeraire (NMR) adalah $ 11.023. Selama 24 jam terakhir, NMR diperdagangkan antara low $ 10.588 dan high $ 11.416, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNMR adalah $ 168.48800659179688, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.92766.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NMR telah berubah sebesar +0.93% selama 1 jam terakhir, +2.47% selama 24 jam, dan -5.13% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Numeraire (NMR)

No.324

$ 84.19M
$ 452.29K
$ 121.25M
7.64M
11,000,000
10,658,319.75282608
69.43%

ETH

Kapitalisasi Pasar Numeraire saat ini adalah $ 84.19M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 452.29K. Suplai beredar NMR adalah 7.64M, dan total suplainya sebesar 10658319.75282608. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 121.25M.

Riwayat Harga Numeraire (NMR) USD

Pantau perubahan harga Numeraire untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.26571+2.47%
30 Days$ -4.821-30.43%
60 Hari$ -8.158-42.54%
90 Hari$ +2.07+23.12%
Perubahan Harga Numeraire Hari Ini

Hari ini, NMR tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.26571 (+2.47%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Numeraire 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -4.821 (-30.43%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Numeraire 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NMR terlihat mengalami perubahan $ -8.158 (-42.54%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Numeraire 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +2.07 (+23.12%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Numeraire (NMR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Numeraire sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Numeraire (NMR)

Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted.

Numeraire tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Numeraire Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NMR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Numeraire di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Numeraire dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Numeraire (USD)

Berapa nilai Numeraire (NMR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Numeraire (NMR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Numeraire.

Cek prediksi harga Numeraire sekarang!

Tokenomi Numeraire (NMR)

Memahami tokenomi Numeraire (NMR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NMR sekarang!

Cara membeli Numeraire (NMR)

Ingin mengetahui cara membeli Numeraire? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Numeraire di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NMR ke Mata Uang Lokal

1 Numeraire(NMR) ke VND
290,070.245
1 Numeraire(NMR) ke AUD
A$16.97542
1 Numeraire(NMR) ke GBP
8.37748
1 Numeraire(NMR) ke EUR
9.47978
1 Numeraire(NMR) ke USD
$11.023
1 Numeraire(NMR) ke MYR
RM46.07614
1 Numeraire(NMR) ke TRY
465.06037
1 Numeraire(NMR) ke JPY
¥1,686.519
1 Numeraire(NMR) ke ARS
ARS$15,998.45151
1 Numeraire(NMR) ke RUB
895.50852
1 Numeraire(NMR) ke INR
977.40941
1 Numeraire(NMR) ke IDR
Rp183,716.59318
1 Numeraire(NMR) ke PHP
650.13654
1 Numeraire(NMR) ke EGP
￡E.521.3879
1 Numeraire(NMR) ke BRL
R$58.97305
1 Numeraire(NMR) ke CAD
C$15.54243
1 Numeraire(NMR) ke BDT
1,344.91623
1 Numeraire(NMR) ke NGN
15,860.33332
1 Numeraire(NMR) ke COP
$42,233.63243
1 Numeraire(NMR) ke ZAR
R.191.46951
1 Numeraire(NMR) ke UAH
463.62738
1 Numeraire(NMR) ke TZS
T.Sh.27,083.511
1 Numeraire(NMR) ke VES
Bs2,502.221
1 Numeraire(NMR) ke CLP
$10,394.689
1 Numeraire(NMR) ke PKR
Rs3,115.54072
1 Numeraire(NMR) ke KZT
5,798.42869
1 Numeraire(NMR) ke THB
฿356.92474
1 Numeraire(NMR) ke TWD
NT$341.38231
1 Numeraire(NMR) ke AED
د.إ40.45441
1 Numeraire(NMR) ke CHF
Fr8.8184
1 Numeraire(NMR) ke HKD
HK$85.64871
1 Numeraire(NMR) ke AMD
֏4,215.1952
1 Numeraire(NMR) ke MAD
.د.م102.5139
1 Numeraire(NMR) ke MXN
$204.69711
1 Numeraire(NMR) ke SAR
ريال41.33625
1 Numeraire(NMR) ke ETB
Br1,696.32947
1 Numeraire(NMR) ke KES
KSh1,423.51022
1 Numeraire(NMR) ke JOD
د.أ7.815307
1 Numeraire(NMR) ke PLN
40.56464
1 Numeraire(NMR) ke RON
лв48.5012
1 Numeraire(NMR) ke SEK
kr105.49011
1 Numeraire(NMR) ke BGN
лв18.62887
1 Numeraire(NMR) ke HUF
Ft3,690.27994
1 Numeraire(NMR) ke CZK
232.47507
1 Numeraire(NMR) ke KWD
د.ك3.373038
1 Numeraire(NMR) ke ILS
36.04521
1 Numeraire(NMR) ke BOB
Bs76.0587
1 Numeraire(NMR) ke AZN
18.7391
1 Numeraire(NMR) ke TJS
SM101.63206
1 Numeraire(NMR) ke GEL
29.87233
1 Numeraire(NMR) ke AOA
Kz10,103.57157
1 Numeraire(NMR) ke BHD
.د.ب4.155671
1 Numeraire(NMR) ke BMD
$11.023
1 Numeraire(NMR) ke DKK
kr71.31881
1 Numeraire(NMR) ke HNL
L290.34582
1 Numeraire(NMR) ke MUR
506.72731
1 Numeraire(NMR) ke NAD
$191.46951
1 Numeraire(NMR) ke NOK
kr112.4346
1 Numeraire(NMR) ke NZD
$19.51071
1 Numeraire(NMR) ke PAB
B/.11.023
1 Numeraire(NMR) ke PGK
K46.2966
1 Numeraire(NMR) ke QAR
ر.ق40.12372
1 Numeraire(NMR) ke RSD
дин.1,119.71634
1 Numeraire(NMR) ke UZS
soʻm132,807.19837
1 Numeraire(NMR) ke ALL
L924.27855
1 Numeraire(NMR) ke ANG
ƒ19.73117
1 Numeraire(NMR) ke AWG
ƒ19.8414
1 Numeraire(NMR) ke BBD
$22.046
1 Numeraire(NMR) ke BAM
KM18.62887
1 Numeraire(NMR) ke BIF
Fr32,506.827
1 Numeraire(NMR) ke BND
$14.3299
1 Numeraire(NMR) ke BSD
$11.023
1 Numeraire(NMR) ke JMD
$1,767.53805
1 Numeraire(NMR) ke KHR
44,269.02938
1 Numeraire(NMR) ke KMF
Fr4,629.66
1 Numeraire(NMR) ke LAK
239,630.42999
1 Numeraire(NMR) ke LKR
රු3,360.58201
1 Numeraire(NMR) ke MDL
L187.391
1 Numeraire(NMR) ke MGA
Ar49,653.1035
1 Numeraire(NMR) ke MOP
P88.184
1 Numeraire(NMR) ke MVR
169.7542
1 Numeraire(NMR) ke MWK
MK19,137.14053
1 Numeraire(NMR) ke MZN
MT704.92085
1 Numeraire(NMR) ke NPR
रु1,561.9591
1 Numeraire(NMR) ke PYG
78,175.116
1 Numeraire(NMR) ke RWF
Fr15,994.373
1 Numeraire(NMR) ke SBD
$90.71929
1 Numeraire(NMR) ke SCR
159.06189
1 Numeraire(NMR) ke SRD
$424.3855
1 Numeraire(NMR) ke SVC
$96.34102
1 Numeraire(NMR) ke SZL
L191.35928
1 Numeraire(NMR) ke TMT
m38.5805
1 Numeraire(NMR) ke TND
د.ت32.617057
1 Numeraire(NMR) ke TTD
$74.62571
1 Numeraire(NMR) ke UGX
Sh38,536.408
1 Numeraire(NMR) ke XAF
Fr6,261.064
1 Numeraire(NMR) ke XCD
$29.7621
1 Numeraire(NMR) ke XOF
Fr6,261.064
1 Numeraire(NMR) ke XPF
Fr1,135.369
1 Numeraire(NMR) ke BWP
P148.25935
1 Numeraire(NMR) ke BZD
$22.15623
1 Numeraire(NMR) ke CVE
$1,056.44432
1 Numeraire(NMR) ke DJF
Fr1,951.071
1 Numeraire(NMR) ke DOP
$708.88913
1 Numeraire(NMR) ke DZD
د.ج1,439.49357
1 Numeraire(NMR) ke FJD
$25.13244
1 Numeraire(NMR) ke GNF
Fr95,844.985
1 Numeraire(NMR) ke GTQ
Q84.43618
1 Numeraire(NMR) ke GYD
$2,305.57068
1 Numeraire(NMR) ke ISK
kr1,388.898

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Numeraire

Berapa nilai Numeraire (NMR) hari ini?
Harga live NMR dalam USD adalah 11.023 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NMR ke USD saat ini?
Harga NMR ke USD saat ini adalah $ 11.023. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Numeraire?
Kapitalisasi pasar NMR adalah $ 84.19M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NMR?
Suplai beredar NMR adalah 7.64M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NMR?
NMR mencapai harga ATH sebesar 168.48800659179688 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NMR?
NMR mencapai harga ATL 1.92766 USD.
Berapa volume perdagangan NMR?
Volume perdagangan 24 jam live NMR adalah $ 452.29K USD.
Akankah harga NMR naik lebih tinggi tahun ini?
NMR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NMR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

