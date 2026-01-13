BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Harga live ServiceNow hari ini adalah 714.64 USD. Kapitalisasi pasar NOWON adalah 1,087,757.0395043392 USD. Lacak informasi harga aktual NOWON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live ServiceNow hari ini adalah 714.64 USD. Kapitalisasi pasar NOWON adalah 1,087,757.0395043392 USD. Lacak informasi harga aktual NOWON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang NOWON

Info Harga NOWON

Penjelasan NOWON

Situs Web Resmi NOWON

Tokenomi NOWON

Prakiraan Harga NOWON

Riwayat NOWON

Panduan Membeli NOWON

Konverter NOWON ke Mata Uang Fiat

Spot NOWON

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo ServiceNow

Harga ServiceNow(NOWON)

Harga Live 1 NOWON ke USD:

$714.6
$714.6$714.6
-0.27%1D
USD
Grafik Harga Live ServiceNow (NOWON)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:13:08 (UTC+8)

Harga ServiceNow Hari Ini

Harga live ServiceNow (NOWON) hari ini adalah $ 714.64, dengan perubahan 0.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NOWON ke USD saat ini adalah $ 714.64 per NOWON.

ServiceNow saat ini berada di peringkat #2041 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1.09M, dengan suplai yang beredar 1.52K NOWON. Selama 24 jam terakhir, NOWON diperdagangkan antara $ 705.55 (low) dan $ 718.62 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 964.7733841136985, sementara all-time low aset ini adalah $ 707.5500006910577.

Dalam kinerja jangka pendek, NOWON bergerak -0.06% dalam satu jam terakhir dan -3.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.62M.

Informasi Pasar ServiceNow (NOWON)

No.2041

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

1.52K
1.52K 1.52K

1,522.10489128
1,522.10489128 1,522.10489128

ETH

Kapitalisasi Pasar ServiceNow saat ini adalah $ 1.09M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.62M. Suplai beredar NOWON adalah 1.52K, dan total suplainya sebesar 1522.10489128. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.09M.

Riwayat Harga ServiceNow USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 705.55
$ 705.55$ 705.55
Low 24 Jam
$ 718.62
$ 718.62$ 718.62
High 24 Jam

$ 705.55
$ 705.55$ 705.55

$ 718.62
$ 718.62$ 718.62

$ 964.7733841136985
$ 964.7733841136985$ 964.7733841136985

$ 707.5500006910577
$ 707.5500006910577$ 707.5500006910577

-0.06%

-0.27%

-3.02%

-3.02%

Riwayat Harga ServiceNow (NOWON) USD

Pantau perubahan harga ServiceNow untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -1.9346-0.27%
30 Days$ +14.64+2.09%
60 Hari$ +14.64+2.09%
90 Hari$ +14.64+2.09%
Perubahan Harga ServiceNow Hari Ini

Hari ini, NOWON tercatat mengalami perubahan sebesar $ -1.9346 (-0.27%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ServiceNow 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +14.64 (+2.09%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ServiceNow 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NOWON terlihat mengalami perubahan $ +14.64 (+2.09%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ServiceNow 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +14.64 (+2.09%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ServiceNow (NOWON)?

Lihat halaman Riwayat Harga ServiceNow sekarang.

Analisis AI untuk ServiceNow

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk ServiceNow, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga ServiceNow?

Harga saham ServiceNow (NOW) dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Kinerja keuangan - laba kuartalan, pertumbuhan pendapatan, dan margin keuntungan
2. Kondisi pasar - kinerja keseluruhan sektor teknologi serta indikator ekonomi
3. Adopsi pelanggan - permintaan perusahaan terhadap solusi transformasi digital
4. Persaingan - persaingan dengan penyedia layanan cloud lainnya
5. Inovasi produk - fitur baru dan kemampuan platform
6. Metrik langganan - pertumbuhan pendapatan berulang serta tingkat retensi pelanggan

Mengapa orang ingin tahu harga ServiceNow hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga ServiceNow hari ini untuk pengambilan keputusan investasi, pelacakan portofolio, analisis pasar, dan penentuan waktu trading. Harga real-time membantu mengevaluasi volatilitas, mengidentifikasi peluang pembelian/penjualan, membandingkan kinerja dengan aset lain, dan membuat pilihan keuangan yang terinformasi berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Prediksi Harga untuk ServiceNow

Prediksi Harga ServiceNow (NOWON) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NOWON pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga ServiceNow (NOWON) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga ServiceNow berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga ServiceNow yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga NOWON pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga ServiceNow.

Cara membeli & berinvestasi ServiceNow di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan ServiceNow? Pembelian NOWON dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli ServiceNow. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian ServiceNow (NOWON) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan ServiceNow akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli ServiceNow (NOWON)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan ServiceNow

Dengan memiliki ServiceNow, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli ServiceNow (NOWON) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
--
Maker
--
Taker
Biaya perdagangan Futures:
--
Maker
--
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan ServiceNow (NOWON)

Ondo Global Markets adalah platform yang dirancang untuk menghadirkan keamanan publik tradisional secara onchain, dengan token yang dapat ditransfer dan digunakan secara bebas di DeFi.

Sumber Daya ServiceNow

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ServiceNow, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi ServiceNow
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ServiceNow

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:13:08 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ServiceNow (NOWON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

ServiceNow Berita Populer

Dampak Laporan CPI AS terhadap Pasar Mata Uang Kripto

Dampak Laporan CPI AS terhadap Pasar Mata Uang Kripto

January 13, 2026
CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg mengumumkan pembentukan Meta Compute

CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg mengumumkan pembentukan Meta Compute

January 13, 2026
Apakah Kripto Ritel Sedang Mati? Tayangan YouTube Kripto Mencapai Level Terendah Sejak Awal 2021

Apakah Kripto Ritel Sedang Mati? Tayangan YouTube Kripto Mencapai Level Terendah Sejak Awal 2021

January 13, 2026
Lihat Selengkapnya

Jelajahi ServiceNow Selengkapnya

NOWON USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada NOWON dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures NOWON USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar ServiceNow (NOWON) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume ServiceNow secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
NOWON/USDT
$714.6
$714.6$714.6
-0.27%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

CKUSDT

CKUSDT

CKUSDT

$0.9995
$0.9995$0.9995

+5.21%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01901
$0.01901$0.01901

+90.10%

FRAX

FRAX

FRAX

$0.8354
$0.8354$0.8354

+178.46%

Ranger

Ranger

RNGR

$0.6562
$0.6562$0.6562

+13.54%

EPHYRA

EPHYRA

EPH

$0.08102
$0.08102$0.08102

-0.19%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

TriArch Protocol

TriArch Protocol

TRIARC

$2.3950
$2.3950$2.3950

+1,098.69%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01901
$0.01901$0.01901

+90.10%

Dolomite

Dolomite

DOLO

$0.07151
$0.07151$0.07151

+31.21%

UCN

UCN

UCN

$941.56
$941.56$941.56

+33.78%

Nexsay

Nexsay

NEXSAY

$0.000000004342
$0.000000004342$0.000000004342

+27.25%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator NOWON ke USD

Jumlah

NOWON
NOWON
USD
USD

1 NOWON = 714.64 USD