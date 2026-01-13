Harga ServiceNow Hari Ini

Harga live ServiceNow (NOWON) hari ini adalah $ 714.64, dengan perubahan 0.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NOWON ke USD saat ini adalah $ 714.64 per NOWON.

ServiceNow saat ini berada di peringkat #2041 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1.09M, dengan suplai yang beredar 1.52K NOWON. Selama 24 jam terakhir, NOWON diperdagangkan antara $ 705.55 (low) dan $ 718.62 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 964.7733841136985, sementara all-time low aset ini adalah $ 707.5500006910577.

Dalam kinerja jangka pendek, NOWON bergerak -0.06% dalam satu jam terakhir dan -3.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.62M.

Informasi Pasar ServiceNow (NOWON)

Peringkat No.2041 Kapitalisasi Pasar $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Volume (24 Jam) $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Suplai Peredaran 1.52K 1.52K 1.52K Total Suplai 1,522.10489128 1,522.10489128 1,522.10489128 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar ServiceNow saat ini adalah $ 1.09M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.62M. Suplai beredar NOWON adalah 1.52K, dan total suplainya sebesar 1522.10489128. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.09M.