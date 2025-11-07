BursaDEX+
Harga live Energi hari ini adalah 0.03111 USD. Lacak informasi harga aktual NRG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NRG dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Energi(NRG)

Harga Live 1 NRG ke USD:

$0.03111
$0.03111$0.03111
+0.58%1D
USD
Grafik Harga Live Energi (NRG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:46:56 (UTC+8)

Informasi Harga Energi (NRG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03036
$ 0.03036$ 0.03036
Low 24 Jam
$ 0.03112
$ 0.03112$ 0.03112
High 24 Jam

$ 0.03036
$ 0.03036$ 0.03036

$ 0.03112
$ 0.03112$ 0.03112

$ 9.8980176742
$ 9.8980176742$ 9.8980176742

$ 0.022841577272082456
$ 0.022841577272082456$ 0.022841577272082456

+0.03%

+0.58%

-3.42%

-3.42%

Harga aktual Energi (NRG) adalah $ 0.03111. Selama 24 jam terakhir, NRG diperdagangkan antara low $ 0.03036 dan high $ 0.03112, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNRG adalah $ 9.8980176742, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.022841577272082456.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NRG telah berubah sebesar +0.03% selama 1 jam terakhir, +0.58% selama 24 jam, dan -3.42% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Energi (NRG)

No.1602

$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M

$ 12.49K
$ 12.49K$ 12.49K

$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M

99.72M
99.72M 99.72M

99,722,090.95745485
99,722,090.95745485 99,722,090.95745485

NRG

Kapitalisasi Pasar Energi saat ini adalah $ 3.10M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 12.49K. Suplai beredar NRG adalah 99.72M, dan total suplainya sebesar 99722090.95745485. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.10M.

Riwayat Harga Energi (NRG) USD

Pantau perubahan harga Energi untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001794+0.58%
30 Days$ -0.00594-16.04%
60 Hari$ -0.00551-15.05%
90 Hari$ -0.00515-14.21%
Perubahan Harga Energi Hari Ini

Hari ini, NRG tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0001794 (+0.58%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Energi 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00594 (-16.04%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Energi 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NRG terlihat mengalami perubahan $ -0.00551 (-15.05%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Energi 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00515 (-14.21%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Energi (NRG)?

Lihat halaman Riwayat Harga Energi sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Energi (NRG)

Energi has an advanced governance DAO allowing asset protection and asset recovery, with no successful theft for 3 years. We are focused on providing DeFi and NFT infrastructure

Energi tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Energi Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NRG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Energi di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Energi dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Energi (USD)

Berapa nilai Energi (NRG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Energi (NRG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Energi.

Cek prediksi harga Energi sekarang!

Tokenomi Energi (NRG)

Memahami tokenomi Energi (NRG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NRG sekarang!

Cara membeli Energi (NRG)

Ingin mengetahui cara membeli Energi? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Energi di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NRG ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Energi

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Energi, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Energi
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Energi

Berapa nilai Energi (NRG) hari ini?
Harga live NRG dalam USD adalah 0.03111 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NRG ke USD saat ini?
Harga NRG ke USD saat ini adalah $ 0.03111. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Energi?
Kapitalisasi pasar NRG adalah $ 3.10M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NRG?
Suplai beredar NRG adalah 99.72M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NRG?
NRG mencapai harga ATH sebesar 9.8980176742 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NRG?
NRG mencapai harga ATL 0.022841577272082456 USD.
Berapa volume perdagangan NRG?
Volume perdagangan 24 jam live NRG adalah $ 12.49K USD.
Akankah harga NRG naik lebih tinggi tahun ini?
NRG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NRG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:46:56 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

