Harga Novo-Nordisk A/S Hari Ini

Harga live Novo-Nordisk A/S (NVOON) hari ini adalah $ 61.98, dengan perubahan 37.75% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NVOON ke USD saat ini adalah $ 61.98 per NVOON.

Novo-Nordisk A/S saat ini berada di peringkat #1562 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3.41M, dengan suplai yang beredar 55.02K NVOON. Selama 24 jam terakhir, NVOON diperdagangkan antara $ 45 (low) dan $ 62.42 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 62.78120229448779, sementara all-time low aset ini adalah $ 42.278437492782494.

Dalam kinerja jangka pendek, NVOON bergerak -0.45% dalam satu jam terakhir dan +37.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.42M.

Informasi Pasar Novo-Nordisk A/S (NVOON)

Peringkat No.1562 Kapitalisasi Pasar $ 3.41M$ 3.41M $ 3.41M Volume (24 Jam) $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.41M$ 3.41M $ 3.41M Suplai Peredaran 55.02K 55.02K 55.02K Total Suplai 55,018.27843974 55,018.27843974 55,018.27843974 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Novo-Nordisk A/S saat ini adalah $ 3.41M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.42M. Suplai beredar NVOON adalah 55.02K, dan total suplainya sebesar 55018.27843974. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.41M.