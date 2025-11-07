BursaDEX+
Harga live NYM hari ini adalah 0.04143 USD. Lacak informasi harga aktual NYM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NYM dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga NYM(NYM)

Harga Live 1 NYM ke USD:

$0.04143
-1.56%1D
USD
Grafik Harga Live NYM (NYM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:14:10 (UTC+8)

Informasi Harga NYM (NYM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.04108
Low 24 Jam
$ 0.04475
High 24 Jam

$ 0.04108
$ 0.04475
$ 5.879731269445029
$ 0.03966313782793887
-2.55%

-1.55%

-7.07%

-7.07%

Harga aktual NYM (NYM) adalah $ 0.04143. Selama 24 jam terakhir, NYM diperdagangkan antara low $ 0.04108 dan high $ 0.04475, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNYM adalah $ 5.879731269445029, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03966313782793887.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NYM telah berubah sebesar -2.55% selama 1 jam terakhir, -1.55% selama 24 jam, dan -7.07% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NYM (NYM)

No.610

$ 34.02M
$ 59.98K
$ 41.43M
821.25M
1,000,000,000
1,000,000,000
82.12%

ETH

Kapitalisasi Pasar NYM saat ini adalah $ 34.02M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 59.98K. Suplai beredar NYM adalah 821.25M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 41.43M.

Riwayat Harga NYM (NYM) USD

Pantau perubahan harga NYM untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0006566-1.55%
30 Days$ -0.00764-15.57%
60 Hari$ -0.00905-17.93%
90 Hari$ -0.01175-22.10%
Perubahan Harga NYM Hari Ini

Hari ini, NYM tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0006566 (-1.55%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga NYM 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00764 (-15.57%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga NYM 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NYM terlihat mengalami perubahan $ -0.00905 (-17.93%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga NYM 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01175 (-22.10%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari NYM (NYM)?

Lihat halaman Riwayat Harga NYM sekarang.

Apa yang dimaksud dengan NYM (NYM)

NYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes.

NYM tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi NYM Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NYM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang NYM di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli NYM dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga NYM (USD)

Berapa nilai NYM (NYM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NYM (NYM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NYM.

Cek prediksi harga NYM sekarang!

Tokenomi NYM (NYM)

Memahami tokenomi NYM (NYM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NYM sekarang!

Cara membeli NYM (NYM)

Ingin mengetahui cara membeli NYM? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli NYM di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NYM ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya NYM

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NYM, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi NYM
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NYM

Berapa nilai NYM (NYM) hari ini?
Harga live NYM dalam USD adalah 0.04143 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NYM ke USD saat ini?
Harga NYM ke USD saat ini adalah $ 0.04143. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NYM?
Kapitalisasi pasar NYM adalah $ 34.02M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NYM?
Suplai beredar NYM adalah 821.25M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NYM?
NYM mencapai harga ATH sebesar 5.879731269445029 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NYM?
NYM mencapai harga ATL 0.03966313782793887 USD.
Berapa volume perdagangan NYM?
Volume perdagangan 24 jam live NYM adalah $ 59.98K USD.
Akankah harga NYM naik lebih tinggi tahun ini?
NYM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NYM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting NYM (NYM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

