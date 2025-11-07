Apa yang dimaksud dengan NYM (NYM)

NYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NYM Berapa nilai NYM (NYM) hari ini? Harga live NYM dalam USD adalah 0.04143 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga NYM ke USD saat ini? $ 0.04143 . Cobalah Harga NYM ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar NYM? Kapitalisasi pasar NYM adalah $ 34.02M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar NYM? Suplai beredar NYM adalah 821.25M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) NYM? NYM mencapai harga ATH sebesar 5.879731269445029 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) NYM? NYM mencapai harga ATL 0.03966313782793887 USD . Berapa volume perdagangan NYM? Volume perdagangan 24 jam live NYM adalah $ 59.98K USD . Akankah harga NYM naik lebih tinggi tahun ini? NYM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NYM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting NYM (NYM)

