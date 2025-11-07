BursaDEX+
Harga live Obi Real Estate hari ini adalah 0.01335 USD. Lacak informasi harga aktual OBICOIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OBICOIN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Obi Real Estate(OBICOIN)

$0.01336
-1.76%1D
Grafik Harga Live Obi Real Estate (OBICOIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:54:52 (UTC+8)

Informasi Harga Obi Real Estate (OBICOIN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01333
Low 24 Jam
$ 0.01362
High 24 Jam

$ 0.01333
$ 0.01362
$ 0.13685233270173522
$ 0.008366536663117779
-0.15%

-1.76%

-12.00%

-12.00%

Harga aktual Obi Real Estate (OBICOIN) adalah $ 0.01335. Selama 24 jam terakhir, OBICOIN diperdagangkan antara low $ 0.01333 dan high $ 0.01362, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOBICOIN adalah $ 0.13685233270173522, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.008366536663117779.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OBICOIN telah berubah sebesar -0.15% selama 1 jam terakhir, -1.76% selama 24 jam, dan -12.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Obi Real Estate (OBICOIN)

No.4288

$ 0.00
$ 18.89K
$ 13.35M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Obi Real Estate saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 18.89K. Suplai beredar OBICOIN adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.35M.

Riwayat Harga Obi Real Estate (OBICOIN) USD

Pantau perubahan harga Obi Real Estate untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0002393-1.76%
30 Days$ -0.01171-46.73%
60 Hari$ -0.00732-35.42%
90 Hari$ +0.00149+12.56%
Perubahan Harga Obi Real Estate Hari Ini

Hari ini, OBICOIN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0002393 (-1.76%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Obi Real Estate 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01171 (-46.73%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Obi Real Estate 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OBICOIN terlihat mengalami perubahan $ -0.00732 (-35.42%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Obi Real Estate 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00149 (+12.56%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Obi Real Estate (OBICOIN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Obi Real Estate sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Obi Real Estate (OBICOIN)

OBICOIN, the world's first utility real estate token by OBI Labs, is set to revolutionize the market with its launch on an innovative exchange. This token caps at 1 billion, making it a deflationary asset in the vast trillion-dollar real estate industry, attracting investors with its scarcity. The OBI ecosystem fosters a mutually beneficial environment for all stakeholders. Property owners enjoy zero commission fees, widening profit margins. Buyers have access to a more extensive property selection, and OBI Operators can tap into various income streams. This symbiotic setup democratizes real estate, empowering the community and enhancing user experience. OBICOIN stands as a key innovator in the sector, redefining property transactions and ownership, aligning with the contemporary needs of a dynamic real estate world.

Obi Real Estate tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Obi Real Estate Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OBICOIN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Obi Real Estate di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Obi Real Estate dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Obi Real Estate (USD)

Berapa nilai Obi Real Estate (OBICOIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Obi Real Estate (OBICOIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Obi Real Estate.

Cek prediksi harga Obi Real Estate sekarang!

Tokenomi Obi Real Estate (OBICOIN)

Memahami tokenomi Obi Real Estate (OBICOIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OBICOIN sekarang!

Cara membeli Obi Real Estate (OBICOIN)

Ingin mengetahui cara membeli Obi Real Estate? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Obi Real Estate di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OBICOIN ke Mata Uang Lokal

1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke VND
351.30525
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke AUD
A$0.020559
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke GBP
0.010146
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke EUR
0.011481
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke USD
$0.01335
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke MYR
RM0.055803
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke TRY
0.5632365
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke JPY
¥2.04255
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke ARS
ARS$19.3757895
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke RUB
1.084554
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke INR
1.1837445
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke IDR
Rp222.499911
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke PHP
0.787383
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke EGP
￡E.0.631455
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke BRL
R$0.0714225
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke CAD
C$0.0188235
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke BDT
1.6288335
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke NGN
19.208514
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke COP
$51.1493235
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke ZAR
R.0.2318895
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke UAH
0.561501
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke TZS
T.Sh.32.80095
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke VES
Bs3.03045
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke CLP
$12.58905
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke PKR
Rs3.773244
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke KZT
7.0225005
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke THB
฿0.432273
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke TWD
NT$0.4134495
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke AED
د.إ0.0489945
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke CHF
Fr0.01068
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke HKD
HK$0.1037295
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke AMD
֏5.10504
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke MAD
.د.م0.124155
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke MXN
$0.2479095
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke SAR
ريال0.0500625
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke ETB
Br2.0544315
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke KES
KSh1.724019
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke JOD
د.أ0.00946515
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke PLN
0.049128
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke RON
лв0.05874
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke SEK
kr0.1277595
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke BGN
лв0.0225615
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke HUF
Ft4.469313
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke CZK
0.2815515
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke KWD
د.ك0.0040851
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke ILS
0.0436545
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke BOB
Bs0.092115
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke AZN
0.022695
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke TJS
SM0.123087
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke GEL
0.0361785
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke AOA
Kz12.2364765
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke BHD
.د.ب0.00503295
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke BMD
$0.01335
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke DKK
kr0.0863745
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke HNL
L0.351639
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke MUR
0.6136995
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke NAD
$0.2318895
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke NOK
kr0.13617
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke NZD
$0.0236295
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke PAB
B/.0.01335
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke PGK
K0.05607
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke QAR
ر.ق0.048594
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke RSD
дин.1.356093
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke UZS
soʻm160.8433365
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke ALL
L1.1193975
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke ANG
ƒ0.0238965
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke AWG
ƒ0.02403
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke BBD
$0.0267
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke BAM
KM0.0225615
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke BIF
Fr39.36915
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke BND
$0.017355
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke BSD
$0.01335
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke JMD
$2.1406725
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke KHR
53.614401
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke KMF
Fr5.607
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke LAK
290.2173855
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke LKR
රු4.0700145
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke MDL
L0.22695
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke MGA
Ar60.135075
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke MOP
P0.1068
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke MVR
0.20559
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke MWK
MK23.1770685
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke MZN
MT0.8537325
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke NPR
रु1.891695
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke PYG
94.6782
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke RWF
Fr19.37085
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke SBD
$0.1098705
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke SCR
0.1926405
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke SRD
$0.513975
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke SVC
$0.116679
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke SZL
L0.231756
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke TMT
m0.046725
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke TND
د.ت0.03950265
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke TTD
$0.0903795
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke UGX
Sh46.6716
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke XAF
Fr7.5828
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke XCD
$0.036045
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke XOF
Fr7.5828
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke XPF
Fr1.37505
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke BWP
P0.1795575
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke BZD
$0.0268335
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke CVE
$1.279464
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke DJF
Fr2.36295
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke DOP
$0.8585385
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke DZD
د.ج1.7433765
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke FJD
$0.030438
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke GNF
Fr116.07825
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke GTQ
Q0.102261
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke GYD
$2.792286
1 Obi Real Estate(OBICOIN) ke ISK
kr1.6821

Sumber Daya Obi Real Estate

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Obi Real Estate, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Obi Real Estate
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Obi Real Estate

Berapa nilai Obi Real Estate (OBICOIN) hari ini?
Harga live OBICOIN dalam USD adalah 0.01335 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OBICOIN ke USD saat ini?
Harga OBICOIN ke USD saat ini adalah $ 0.01335. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Obi Real Estate?
Kapitalisasi pasar OBICOIN adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OBICOIN?
Suplai beredar OBICOIN adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OBICOIN?
OBICOIN mencapai harga ATH sebesar 0.13685233270173522 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OBICOIN?
OBICOIN mencapai harga ATL 0.008366536663117779 USD.
Berapa volume perdagangan OBICOIN?
Volume perdagangan 24 jam live OBICOIN adalah $ 18.89K USD.
Akankah harga OBICOIN naik lebih tinggi tahun ini?
OBICOIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OBICOIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

