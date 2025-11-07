BursaDEX+
Harga live Obol hari ini adalah 0.07938 USD. Lacak informasi harga aktual OBOL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OBOL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OBOL

Info Harga OBOL

Penjelasan OBOL

Situs Web Resmi OBOL

Tokenomi OBOL

Prakiraan Harga OBOL

Riwayat OBOL

Panduan Membeli OBOL

Konverter OBOL ke Mata Uang Fiat

Spot OBOL

Futures USDT-M OBOL

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Obol

Harga Obol(OBOL)

Harga Live 1 OBOL ke USD:

$0.07938
$0.07938$0.07938
+1.75%1D
USD
Grafik Harga Live Obol (OBOL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:14:25 (UTC+8)

Informasi Harga Obol (OBOL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.07273
$ 0.07273$ 0.07273
Low 24 Jam
$ 0.07978
$ 0.07978$ 0.07978
High 24 Jam

$ 0.07273
$ 0.07273$ 0.07273

$ 0.07978
$ 0.07978$ 0.07978

$ 0.5021534033503295
$ 0.5021534033503295$ 0.5021534033503295

$ 0.07686516142010105
$ 0.07686516142010105$ 0.07686516142010105

+1.31%

+1.75%

-12.97%

-12.97%

Harga aktual Obol (OBOL) adalah $ 0.07938. Selama 24 jam terakhir, OBOL diperdagangkan antara low $ 0.07273 dan high $ 0.07978, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOBOL adalah $ 0.5021534033503295, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.07686516142010105.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OBOL telah berubah sebesar +1.31% selama 1 jam terakhir, +1.75% selama 24 jam, dan -12.97% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Obol (OBOL)

No.1107

$ 10.13M
$ 10.13M$ 10.13M

$ 275.32K
$ 275.32K$ 275.32K

$ 39.69M
$ 39.69M$ 39.69M

127.57M
127.57M 127.57M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

25.51%

ETH

Kapitalisasi Pasar Obol saat ini adalah $ 10.13M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 275.32K. Suplai beredar OBOL adalah 127.57M, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.69M.

Riwayat Harga Obol (OBOL) USD

Pantau perubahan harga Obol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0013653+1.75%
30 Days$ -0.03409-30.05%
60 Hari$ -0.03574-31.05%
90 Hari$ -0.04799-37.68%
Perubahan Harga Obol Hari Ini

Hari ini, OBOL tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0013653 (+1.75%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Obol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.03409 (-30.05%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Obol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OBOL terlihat mengalami perubahan $ -0.03574 (-31.05%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Obol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.04799 (-37.68%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Obol (OBOL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Obol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Obol (OBOL)

Obol exists to distribute, decentralize, and democratize the digital infrastructure of the future — starting with Ethereum, and expanding to all of Web3. As the foundation for Layer 1 blockchains and decentralized infrastructure networks, the Obol Collective is home to the world’s largest decentralized operator ecosystem. Today, over 800 operators globally decentralized operators run Obol Distributed Validators (DVs) to secure more than $1B on mainnet. Obol DVs deliver better performance, fewer risks, and greater rewards than traditional validators — empowering anyone to run high-performance, slashing-resistant validators.

Obol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Obol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OBOL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Obol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Obol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Obol (USD)

Berapa nilai Obol (OBOL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Obol (OBOL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Obol.

Cek prediksi harga Obol sekarang!

Tokenomi Obol (OBOL)

Memahami tokenomi Obol (OBOL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OBOL sekarang!

Cara membeli Obol (OBOL)

Ingin mengetahui cara membeli Obol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Obol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Obol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Obol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Obol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Obol

Berapa nilai Obol (OBOL) hari ini?
Harga live OBOL dalam USD adalah 0.07938 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OBOL ke USD saat ini?
Harga OBOL ke USD saat ini adalah $ 0.07938. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Obol?
Kapitalisasi pasar OBOL adalah $ 10.13M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OBOL?
Suplai beredar OBOL adalah 127.57M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OBOL?
OBOL mencapai harga ATH sebesar 0.5021534033503295 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OBOL?
OBOL mencapai harga ATL 0.07686516142010105 USD.
Berapa volume perdagangan OBOL?
Volume perdagangan 24 jam live OBOL adalah $ 275.32K USD.
Akankah harga OBOL naik lebih tinggi tahun ini?
OBOL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OBOL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:14:25 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Obol (OBOL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

