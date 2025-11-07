BursaDEX+
Harga live OGPU hari ini adalah 0.113 USD. Lacak informasi harga aktual OGPU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OGPU dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OGPU

Info Harga OGPU

Penjelasan OGPU

Whitepaper OGPU

Situs Web Resmi OGPU

Tokenomi OGPU

Prakiraan Harga OGPU

Riwayat OGPU

Panduan Membeli OGPU

Konverter OGPU ke Mata Uang Fiat

Spot OGPU

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo OGPU

Harga OGPU(OGPU)

Harga Live 1 OGPU ke USD:

$0.113
$0.113$0.113
-0.79%1D
USD
Grafik Harga Live OGPU (OGPU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:55:14 (UTC+8)

Informasi Harga OGPU (OGPU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1127
$ 0.1127$ 0.1127
Low 24 Jam
$ 0.1179
$ 0.1179$ 0.1179
High 24 Jam

$ 0.1127
$ 0.1127$ 0.1127

$ 0.1179
$ 0.1179$ 0.1179

$ 3.6146305528459806
$ 3.6146305528459806$ 3.6146305528459806

$ 0.05277848051269474
$ 0.05277848051269474$ 0.05277848051269474

0.00%

-0.79%

-0.71%

-0.71%

Harga aktual OGPU (OGPU) adalah $ 0.113. Selama 24 jam terakhir, OGPU diperdagangkan antara low $ 0.1127 dan high $ 0.1179, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOGPU adalah $ 3.6146305528459806, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.05277848051269474.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OGPU telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.79% selama 24 jam, dan -0.71% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar OGPU (OGPU)

No.1221

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

$ 7.86K
$ 7.86K$ 7.86K

$ 2.37M
$ 2.37M$ 2.37M

19.64M
19.64M 19.64M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

93.51%

OGPU

Kapitalisasi Pasar OGPU saat ini adalah $ 2.22M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 7.86K. Suplai beredar OGPU adalah 19.64M, dan total suplainya sebesar 21000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.37M.

Riwayat Harga OGPU (OGPU) USD

Pantau perubahan harga OGPU untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0009-0.79%
30 Days$ -0.0659-36.84%
60 Hari$ -0.0172-13.22%
90 Hari$ -0.0095-7.76%
Perubahan Harga OGPU Hari Ini

Hari ini, OGPU tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0009 (-0.79%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga OGPU 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0659 (-36.84%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga OGPU 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OGPU terlihat mengalami perubahan $ -0.0172 (-13.22%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga OGPU 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0095 (-7.76%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari OGPU (OGPU)?

Lihat halaman Riwayat Harga OGPU sekarang.

Apa yang dimaksud dengan OGPU (OGPU)

The OpenGPU Network aims to establish a true decentralized physical infrastructure network (DePIN) and an ecosystem on top of it for efficient distribution of computation-heavy tasks, such as AI training and inference, across a network of global peers.

OGPU tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi OGPU Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OGPU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang OGPU di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli OGPU dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga OGPU (USD)

Berapa nilai OGPU (OGPU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OGPU (OGPU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OGPU.

Cek prediksi harga OGPU sekarang!

Tokenomi OGPU (OGPU)

Memahami tokenomi OGPU (OGPU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OGPU sekarang!

Cara membeli OGPU (OGPU)

Ingin mengetahui cara membeli OGPU? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli OGPU di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OGPU ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya OGPU

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai OGPU, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi OGPU
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OGPU

Berapa nilai OGPU (OGPU) hari ini?
Harga live OGPU dalam USD adalah 0.113 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OGPU ke USD saat ini?
Harga OGPU ke USD saat ini adalah $ 0.113. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar OGPU?
Kapitalisasi pasar OGPU adalah $ 2.22M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OGPU?
Suplai beredar OGPU adalah 19.64M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OGPU?
OGPU mencapai harga ATH sebesar 3.6146305528459806 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OGPU?
OGPU mencapai harga ATL 0.05277848051269474 USD.
Berapa volume perdagangan OGPU?
Volume perdagangan 24 jam live OGPU adalah $ 7.86K USD.
Akankah harga OGPU naik lebih tinggi tahun ini?
OGPU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OGPU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:55:14 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting OGPU (OGPU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

