Harga live OHO PLUS hari ini adalah 0.845101 USD. Lacak informasi harga aktual OHO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OHO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga OHO PLUS(OHO)

Harga Live 1 OHO ke USD:

$0.845407
-6.06%1D
USD
Grafik Harga Live OHO PLUS (OHO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:15:04 (UTC+8)

Informasi Harga OHO PLUS (OHO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.831051
Low 24 Jam
$ 0.989
High 24 Jam

$ 0.831051
$ 0.989
--
--
+0.15%

-6.06%

+79.54%

+79.54%

Harga aktual OHO PLUS (OHO) adalah $ 0.845101. Selama 24 jam terakhir, OHO diperdagangkan antara low $ 0.831051 dan high $ 0.989, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOHO adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OHO telah berubah sebesar +0.15% selama 1 jam terakhir, -6.06% selama 24 jam, dan +79.54% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar OHO PLUS (OHO)

--
$ 271.27K
$ 271.27K$ 271.27K

$ 141.98M
$ 141.98M$ 141.98M

--
168,000,000
168,000,000 168,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar OHO PLUS saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 271.27K. Suplai beredar OHO adalah --, dan total suplainya sebesar 168000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 141.98M.

Riwayat Harga OHO PLUS (OHO) USD

Pantau perubahan harga OHO PLUS untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.05453658-6.06%
30 Days$ +0.367867+77.08%
60 Hari$ +0.113289+15.48%
90 Hari$ +0.844101+84,410.10%
Perubahan Harga OHO PLUS Hari Ini

Hari ini, OHO tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.05453658 (-6.06%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga OHO PLUS 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.367867 (+77.08%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga OHO PLUS 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OHO terlihat mengalami perubahan $ +0.113289 (+15.48%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga OHO PLUS 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.844101 (+84,410.10%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari OHO PLUS (OHO)?

Lihat halaman Riwayat Harga OHO PLUS sekarang.

Apa yang dimaksud dengan OHO PLUS (OHO)

OHO+ adalah jenis aset digital yang dikembangkan oleh ONFA Fintech dalam ekosistem ONFA. Tujuan OHO adalah menjadi mata uang kripto yang memberikan nilai berkelanjutan melalui integrasi Web3, blockchain, AI, dan mekanisme insentif yang mendorong kontribusi komunitas ke dalam jaringan.

OHO PLUS tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi OHO PLUS Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OHO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang OHO PLUS di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli OHO PLUS dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga OHO PLUS (USD)

Berapa nilai OHO PLUS (OHO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OHO PLUS (OHO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OHO PLUS.

Cek prediksi harga OHO PLUS sekarang!

Tokenomi OHO PLUS (OHO)

Memahami tokenomi OHO PLUS (OHO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OHO sekarang!

Cara membeli OHO PLUS (OHO)

Ingin mengetahui cara membeli OHO PLUS? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli OHO PLUS di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OHO ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya OHO PLUS

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai OHO PLUS, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi OHO PLUS
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OHO PLUS

Berapa nilai OHO PLUS (OHO) hari ini?
Harga live OHO dalam USD adalah 0.845101 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OHO ke USD saat ini?
Harga OHO ke USD saat ini adalah $ 0.845101. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar OHO PLUS?
Kapitalisasi pasar OHO adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OHO?
Suplai beredar OHO adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OHO?
OHO mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OHO?
OHO mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan OHO?
Volume perdagangan 24 jam live OHO adalah $ 271.27K USD.
Akankah harga OHO naik lebih tinggi tahun ini?
OHO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OHO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:15:04 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

