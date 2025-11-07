BursaDEX+
Harga live OKB hari ini adalah 118.668 USD. Lacak informasi harga aktual OKB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OKB dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OKB

Info Harga OKB

Penjelasan OKB

Situs Web Resmi OKB

Tokenomi OKB

Prakiraan Harga OKB

Riwayat OKB

Panduan Membeli OKB

Konverter OKB ke Mata Uang Fiat

Spot OKB

Futures USDT-M OKB

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo OKB

Harga OKB(OKB)

Harga Live 1 OKB ke USD:

$118.668
-0.93%1D
USD
Grafik Harga Live OKB (OKB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:55:21 (UTC+8)

Informasi Harga OKB (OKB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 112.108
Low 24 Jam
$ 123.849
High 24 Jam

$ 112.108
$ 123.849
$ 257.0287701424029
$ 1.25311487482
+1.19%

-0.92%

-20.55%

-20.55%

Harga aktual OKB (OKB) adalah $ 118.668. Selama 24 jam terakhir, OKB diperdagangkan antara low $ 112.108 dan high $ 123.849, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOKB adalah $ 257.0287701424029, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.25311487482.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OKB telah berubah sebesar +1.19% selama 1 jam terakhir, -0.92% selama 24 jam, dan -20.55% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar OKB (OKB)

No.37

$ 2.49B
$ 287.52K
$ 2.49B
21.00M
21,000,000
21,000,000
100.00%

0.07%

NONE

Kapitalisasi Pasar OKB saat ini adalah $ 2.49B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 287.52K. Suplai beredar OKB adalah 21.00M, dan total suplainya sebesar 21000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.49B.

Riwayat Harga OKB (OKB) USD

Pantau perubahan harga OKB untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -1.11397-0.92%
30 Days$ -104.818-46.91%
60 Hari$ -75.719-38.96%
90 Hari$ +72.394+156.44%
Perubahan Harga OKB Hari Ini

Hari ini, OKB tercatat mengalami perubahan sebesar $ -1.11397 (-0.92%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga OKB 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -104.818 (-46.91%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga OKB 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OKB terlihat mengalami perubahan $ -75.719 (-38.96%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga OKB 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +72.394 (+156.44%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari OKB (OKB)?

Lihat halaman Riwayat Harga OKB sekarang.

Apa yang dimaksud dengan OKB (OKB)

OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.

OKB tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi OKB Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OKB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang OKB di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli OKB dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga OKB (USD)

Berapa nilai OKB (OKB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OKB (OKB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OKB.

Cek prediksi harga OKB sekarang!

Tokenomi OKB (OKB)

Memahami tokenomi OKB (OKB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OKB sekarang!

Cara membeli OKB (OKB)

Ingin mengetahui cara membeli OKB? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli OKB di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OKB ke Mata Uang Lokal

1 OKB(OKB) ke VND
3,122,748.42
1 OKB(OKB) ke AUD
A$182.74872
1 OKB(OKB) ke GBP
90.18768
1 OKB(OKB) ke EUR
102.05448
1 OKB(OKB) ke USD
$118.668
1 OKB(OKB) ke MYR
RM496.03224
1 OKB(OKB) ke TRY
5,006.60292
1 OKB(OKB) ke JPY
¥18,156.204
1 OKB(OKB) ke ARS
ARS$172,231.17516
1 OKB(OKB) ke RUB
9,640.58832
1 OKB(OKB) ke INR
10,522.29156
1 OKB(OKB) ke IDR
Rp1,977,799.20888
1 OKB(OKB) ke PHP
6,999.03864
1 OKB(OKB) ke EGP
￡E.5,612.9964
1 OKB(OKB) ke BRL
R$634.8738
1 OKB(OKB) ke CAD
C$167.32188
1 OKB(OKB) ke BDT
14,478.68268
1 OKB(OKB) ke NGN
170,744.26512
1 OKB(OKB) ke COP
$454,665.76188
1 OKB(OKB) ke ZAR
R.2,061.26316
1 OKB(OKB) ke UAH
4,991.17608
1 OKB(OKB) ke TZS
T.Sh.291,567.276
1 OKB(OKB) ke VES
Bs26,937.636
1 OKB(OKB) ke CLP
$111,903.924
1 OKB(OKB) ke PKR
Rs33,540.32352
1 OKB(OKB) ke KZT
62,422.92804
1 OKB(OKB) ke THB
฿3,842.46984
1 OKB(OKB) ke TWD
NT$3,675.14796
1 OKB(OKB) ke AED
د.إ435.51156
1 OKB(OKB) ke CHF
Fr94.9344
1 OKB(OKB) ke HKD
HK$922.05036
1 OKB(OKB) ke AMD
֏45,378.6432
1 OKB(OKB) ke MAD
.د.م1,103.6124
1 OKB(OKB) ke MXN
$2,203.66476
1 OKB(OKB) ke SAR
ريال445.005
1 OKB(OKB) ke ETB
Br18,261.81852
1 OKB(OKB) ke KES
KSh15,324.78552
1 OKB(OKB) ke JOD
د.أ84.135612
1 OKB(OKB) ke PLN
436.69824
1 OKB(OKB) ke RON
лв522.1392
1 OKB(OKB) ke SEK
kr1,135.65276
1 OKB(OKB) ke BGN
лв200.54892
1 OKB(OKB) ke HUF
Ft39,727.67304
1 OKB(OKB) ke CZK
2,502.70812
1 OKB(OKB) ke KWD
د.ك36.312408
1 OKB(OKB) ke ILS
388.04436
1 OKB(OKB) ke BOB
Bs818.8092
1 OKB(OKB) ke AZN
201.7356
1 OKB(OKB) ke TJS
SM1,094.11896
1 OKB(OKB) ke GEL
321.59028
1 OKB(OKB) ke AOA
Kz108,769.90212
1 OKB(OKB) ke BHD
.د.ب44.737836
1 OKB(OKB) ke BMD
$118.668
1 OKB(OKB) ke DKK
kr767.78196
1 OKB(OKB) ke HNL
L3,125.71512
1 OKB(OKB) ke MUR
5,455.16796
1 OKB(OKB) ke NAD
$2,061.26316
1 OKB(OKB) ke NOK
kr1,210.4136
1 OKB(OKB) ke NZD
$210.04236
1 OKB(OKB) ke PAB
B/.118.668
1 OKB(OKB) ke PGK
K498.4056
1 OKB(OKB) ke QAR
ر.ق431.95152
1 OKB(OKB) ke RSD
дин.12,054.29544
1 OKB(OKB) ke UZS
soʻm1,429,734.61092
1 OKB(OKB) ke ALL
L9,950.3118
1 OKB(OKB) ke ANG
ƒ212.41572
1 OKB(OKB) ke AWG
ƒ213.6024
1 OKB(OKB) ke BBD
$237.336
1 OKB(OKB) ke BAM
KM200.54892
1 OKB(OKB) ke BIF
Fr349,951.932
1 OKB(OKB) ke BND
$154.2684
1 OKB(OKB) ke BSD
$118.668
1 OKB(OKB) ke JMD
$19,028.4138
1 OKB(OKB) ke KHR
476,577.80808
1 OKB(OKB) ke KMF
Fr49,840.56
1 OKB(OKB) ke LAK
2,579,739.07884
1 OKB(OKB) ke LKR
රු36,178.31316
1 OKB(OKB) ke MDL
L2,017.356
1 OKB(OKB) ke MGA
Ar534,540.006
1 OKB(OKB) ke MOP
P949.344
1 OKB(OKB) ke MVR
1,827.4872
1 OKB(OKB) ke MWK
MK206,020.70148
1 OKB(OKB) ke MZN
MT7,588.8186
1 OKB(OKB) ke NPR
रु16,815.2556
1 OKB(OKB) ke PYG
841,593.456
1 OKB(OKB) ke RWF
Fr172,187.268
1 OKB(OKB) ke SBD
$976.63764
1 OKB(OKB) ke SCR
1,712.37924
1 OKB(OKB) ke SRD
$4,568.718
1 OKB(OKB) ke SVC
$1,037.15832
1 OKB(OKB) ke SZL
L2,060.07648
1 OKB(OKB) ke TMT
m415.338
1 OKB(OKB) ke TND
د.ت351.138612
1 OKB(OKB) ke TTD
$803.38236
1 OKB(OKB) ke UGX
Sh414,863.328
1 OKB(OKB) ke XAF
Fr67,403.424
1 OKB(OKB) ke XCD
$320.4036
1 OKB(OKB) ke XOF
Fr67,403.424
1 OKB(OKB) ke XPF
Fr12,222.804
1 OKB(OKB) ke BWP
P1,596.0846
1 OKB(OKB) ke BZD
$238.52268
1 OKB(OKB) ke CVE
$11,373.14112
1 OKB(OKB) ke DJF
Fr21,004.236
1 OKB(OKB) ke DOP
$7,631.53908
1 OKB(OKB) ke DZD
د.ج15,496.85412
1 OKB(OKB) ke FJD
$270.56304
1 OKB(OKB) ke GNF
Fr1,031,818.26
1 OKB(OKB) ke GTQ
Q908.99688
1 OKB(OKB) ke GYD
$24,820.59888
1 OKB(OKB) ke ISK
kr14,952.168

Sumber Daya OKB

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai OKB, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi OKB
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OKB

Berapa nilai OKB (OKB) hari ini?
Harga live OKB dalam USD adalah 118.668 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OKB ke USD saat ini?
Harga OKB ke USD saat ini adalah $ 118.668. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar OKB?
Kapitalisasi pasar OKB adalah $ 2.49B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OKB?
Suplai beredar OKB adalah 21.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OKB?
OKB mencapai harga ATH sebesar 257.0287701424029 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OKB?
OKB mencapai harga ATL 1.25311487482 USD.
Berapa volume perdagangan OKB?
Volume perdagangan 24 jam live OKB adalah $ 287.52K USD.
Akankah harga OKB naik lebih tinggi tahun ini?
OKB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OKB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting OKB (OKB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

