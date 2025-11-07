Apa yang dimaksud dengan OKB (OKB)

OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB. OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OKB Berapa nilai OKB (OKB) hari ini? Harga live OKB dalam USD adalah 118.668 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga OKB ke USD saat ini? $ 118.668 . Cobalah Harga OKB ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar OKB? Kapitalisasi pasar OKB adalah $ 2.49B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar OKB? Suplai beredar OKB adalah 21.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) OKB? OKB mencapai harga ATH sebesar 257.0287701424029 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) OKB? OKB mencapai harga ATL 1.25311487482 USD . Berapa volume perdagangan OKB? Volume perdagangan 24 jam live OKB adalah $ 287.52K USD . Akankah harga OKB naik lebih tinggi tahun ini? OKB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OKB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

