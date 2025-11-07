Apa yang dimaksud dengan Oobit (OOBIT)

Oobit is a leading mobile payment app that offers a seamless way to pay with crypto both in-store and globally. Crypto holders can enjoy a crypto Tap-to-Pay experience as convenient and smooth as Apple Pay®, utilizing existing Visa/Mastercard point-of-sale systems while ensuring merchants receive fiat currency. OBT is Oobit's native cryptocurrency token, the core and primary foundation that drives and rewards Oobit's growing community and ecosystem.

Oobit tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Oobit Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa OOBIT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Oobit di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Oobit dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Oobit (USD)

Berapa nilai Oobit (OOBIT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Oobit (OOBIT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Oobit.

Cek prediksi harga Oobit sekarang!

Tokenomi Oobit (OOBIT)

Memahami tokenomi Oobit (OOBIT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OOBIT sekarang!

Cara membeli Oobit (OOBIT)

Ingin mengetahui cara membeli Oobit? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Oobit di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OOBIT ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Oobit

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Oobit, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Oobit Berapa nilai Oobit (OOBIT) hari ini? Harga live OOBIT dalam USD adalah 0.02305 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga OOBIT ke USD saat ini? $ 0.02305 . Cobalah Harga OOBIT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Oobit? Kapitalisasi pasar OOBIT adalah $ 23.05M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar OOBIT? Suplai beredar OOBIT adalah 1.00B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) OOBIT? OOBIT mencapai harga ATH sebesar 1.907536868405002 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) OOBIT? OOBIT mencapai harga ATL 0 USD . Berapa volume perdagangan OOBIT? Volume perdagangan 24 jam live OOBIT adalah $ 57.84K USD . Akankah harga OOBIT naik lebih tinggi tahun ini? OOBIT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OOBIT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

