BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Orca hari ini adalah 1.34 USD. Lacak informasi harga aktual ORCA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ORCA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Orca hari ini adalah 1.34 USD. Lacak informasi harga aktual ORCA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ORCA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ORCA

Info Harga ORCA

Penjelasan ORCA

Situs Web Resmi ORCA

Tokenomi ORCA

Prakiraan Harga ORCA

Riwayat ORCA

Panduan Membeli ORCA

Konverter ORCA ke Mata Uang Fiat

Spot ORCA

Futures USDT-M ORCA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Orca

Harga Orca(ORCA)

Harga Live 1 ORCA ke USD:

$1.34
$1.34$1.34
+0.37%1D
USD
Grafik Harga Live Orca (ORCA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:49:03 (UTC+8)

Informasi Harga Orca (ORCA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.316
$ 1.316$ 1.316
Low 24 Jam
$ 1.38
$ 1.38$ 1.38
High 24 Jam

$ 1.316
$ 1.316$ 1.316

$ 1.38
$ 1.38$ 1.38

$ 22.297489748833872
$ 22.297489748833872$ 22.297489748833872

$ 0.35371299291245367
$ 0.35371299291245367$ 0.35371299291245367

+0.60%

+0.37%

-8.35%

-8.35%

Harga aktual Orca (ORCA) adalah $ 1.34. Selama 24 jam terakhir, ORCA diperdagangkan antara low $ 1.316 dan high $ 1.38, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highORCA adalah $ 22.297489748833872, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.35371299291245367.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ORCA telah berubah sebesar +0.60% selama 1 jam terakhir, +0.37% selama 24 jam, dan -8.35% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Orca (ORCA)

No.337

$ 80.61M
$ 80.61M$ 80.61M

$ 284.72K
$ 284.72K$ 284.72K

$ 100.50M
$ 100.50M$ 100.50M

60.16M
60.16M 60.16M

74,999,626.766801
74,999,626.766801 74,999,626.766801

SOL

Kapitalisasi Pasar Orca saat ini adalah $ 80.61M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 284.72K. Suplai beredar ORCA adalah 60.16M, dan total suplainya sebesar 74999626.766801. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 100.50M.

Riwayat Harga Orca (ORCA) USD

Pantau perubahan harga Orca untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00494+0.37%
30 Days$ -0.625-31.81%
60 Hari$ -0.869-39.34%
90 Hari$ -1.536-53.41%
Perubahan Harga Orca Hari Ini

Hari ini, ORCA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00494 (+0.37%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Orca 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.625 (-31.81%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Orca 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ORCA terlihat mengalami perubahan $ -0.869 (-39.34%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Orca 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -1.536 (-53.41%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Orca (ORCA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Orca sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Orca (ORCA)

Orca is a DEX on Solana.

Orca tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Orca Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ORCA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Orca di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Orca dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Orca (USD)

Berapa nilai Orca (ORCA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Orca (ORCA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Orca.

Cek prediksi harga Orca sekarang!

Tokenomi Orca (ORCA)

Memahami tokenomi Orca (ORCA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ORCA sekarang!

Cara membeli Orca (ORCA)

Ingin mengetahui cara membeli Orca? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Orca di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ORCA ke Mata Uang Lokal

1 Orca(ORCA) ke VND
35,262.1
1 Orca(ORCA) ke AUD
A$2.0636
1 Orca(ORCA) ke GBP
1.0184
1 Orca(ORCA) ke EUR
1.1524
1 Orca(ORCA) ke USD
$1.34
1 Orca(ORCA) ke MYR
RM5.6012
1 Orca(ORCA) ke TRY
56.5346
1 Orca(ORCA) ke JPY
¥203.68
1 Orca(ORCA) ke ARS
ARS$1,944.8358
1 Orca(ORCA) ke RUB
108.8482
1 Orca(ORCA) ke INR
118.8178
1 Orca(ORCA) ke IDR
Rp22,333.3244
1 Orca(ORCA) ke PHP
79.0868
1 Orca(ORCA) ke EGP
￡E.63.3686
1 Orca(ORCA) ke BRL
R$7.1556
1 Orca(ORCA) ke CAD
C$1.8894
1 Orca(ORCA) ke BDT
163.4934
1 Orca(ORCA) ke NGN
1,928.0456
1 Orca(ORCA) ke COP
$5,134.0894
1 Orca(ORCA) ke ZAR
R.23.2758
1 Orca(ORCA) ke UAH
56.3604
1 Orca(ORCA) ke TZS
T.Sh.3,292.38
1 Orca(ORCA) ke VES
Bs304.18
1 Orca(ORCA) ke CLP
$1,263.62
1 Orca(ORCA) ke PKR
Rs378.7376
1 Orca(ORCA) ke KZT
704.8802
1 Orca(ORCA) ke THB
฿43.416
1 Orca(ORCA) ke TWD
NT$41.5266
1 Orca(ORCA) ke AED
د.إ4.9178
1 Orca(ORCA) ke CHF
Fr1.072
1 Orca(ORCA) ke HKD
HK$10.4118
1 Orca(ORCA) ke AMD
֏512.416
1 Orca(ORCA) ke MAD
.د.م12.462
1 Orca(ORCA) ke MXN
$24.8838
1 Orca(ORCA) ke SAR
ريال5.025
1 Orca(ORCA) ke ETB
Br206.2126
1 Orca(ORCA) ke KES
KSh173.0744
1 Orca(ORCA) ke JOD
د.أ0.95006
1 Orca(ORCA) ke PLN
4.9178
1 Orca(ORCA) ke RON
лв5.896
1 Orca(ORCA) ke SEK
kr12.8238
1 Orca(ORCA) ke BGN
лв2.2646
1 Orca(ORCA) ke HUF
Ft448.0022
1 Orca(ORCA) ke CZK
28.2204
1 Orca(ORCA) ke KWD
د.ك0.41004
1 Orca(ORCA) ke ILS
4.3818
1 Orca(ORCA) ke BOB
Bs9.246
1 Orca(ORCA) ke AZN
2.278
1 Orca(ORCA) ke TJS
SM12.3548
1 Orca(ORCA) ke GEL
3.6314
1 Orca(ORCA) ke AOA
Kz1,228.2306
1 Orca(ORCA) ke BHD
.د.ب0.50384
1 Orca(ORCA) ke BMD
$1.34
1 Orca(ORCA) ke DKK
kr8.6564
1 Orca(ORCA) ke HNL
L35.2956
1 Orca(ORCA) ke MUR
61.64
1 Orca(ORCA) ke NAD
$23.2758
1 Orca(ORCA) ke NOK
kr13.6546
1 Orca(ORCA) ke NZD
$2.3718
1 Orca(ORCA) ke PAB
B/.1.34
1 Orca(ORCA) ke PGK
K5.628
1 Orca(ORCA) ke QAR
ر.ق4.8776
1 Orca(ORCA) ke RSD
дин.135.9698
1 Orca(ORCA) ke UZS
soʻm16,144.5746
1 Orca(ORCA) ke ALL
L112.359
1 Orca(ORCA) ke ANG
ƒ2.3986
1 Orca(ORCA) ke AWG
ƒ2.412
1 Orca(ORCA) ke BBD
$2.68
1 Orca(ORCA) ke BAM
KM2.2646
1 Orca(ORCA) ke BIF
Fr3,951.66
1 Orca(ORCA) ke BND
$1.742
1 Orca(ORCA) ke BSD
$1.34
1 Orca(ORCA) ke JMD
$214.869
1 Orca(ORCA) ke KHR
5,381.5204
1 Orca(ORCA) ke KMF
Fr562.8
1 Orca(ORCA) ke LAK
29,130.4342
1 Orca(ORCA) ke LKR
රු408.5258
1 Orca(ORCA) ke MDL
L22.78
1 Orca(ORCA) ke MGA
Ar6,036.03
1 Orca(ORCA) ke MOP
P10.72
1 Orca(ORCA) ke MVR
20.636
1 Orca(ORCA) ke MWK
MK2,326.3874
1 Orca(ORCA) ke MZN
MT85.693
1 Orca(ORCA) ke NPR
रु189.878
1 Orca(ORCA) ke PYG
9,503.28
1 Orca(ORCA) ke RWF
Fr1,944.34
1 Orca(ORCA) ke SBD
$11.0282
1 Orca(ORCA) ke SCR
20.167
1 Orca(ORCA) ke SRD
$51.59
1 Orca(ORCA) ke SVC
$11.7116
1 Orca(ORCA) ke SZL
L23.2624
1 Orca(ORCA) ke TMT
m4.69
1 Orca(ORCA) ke TND
د.ت3.96506
1 Orca(ORCA) ke TTD
$9.0718
1 Orca(ORCA) ke UGX
Sh4,684.64
1 Orca(ORCA) ke XAF
Fr759.78
1 Orca(ORCA) ke XCD
$3.618
1 Orca(ORCA) ke XOF
Fr759.78
1 Orca(ORCA) ke XPF
Fr138.02
1 Orca(ORCA) ke BWP
P18.023
1 Orca(ORCA) ke BZD
$2.6934
1 Orca(ORCA) ke CVE
$128.4256
1 Orca(ORCA) ke DJF
Fr237.18
1 Orca(ORCA) ke DOP
$86.1754
1 Orca(ORCA) ke DZD
د.ج174.9504
1 Orca(ORCA) ke FJD
$3.0552
1 Orca(ORCA) ke GNF
Fr11,651.3
1 Orca(ORCA) ke GTQ
Q10.2644
1 Orca(ORCA) ke GYD
$280.2744
1 Orca(ORCA) ke ISK
kr168.84

Sumber Daya Orca

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Orca, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Orca
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Orca

Berapa nilai Orca (ORCA) hari ini?
Harga live ORCA dalam USD adalah 1.34 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ORCA ke USD saat ini?
Harga ORCA ke USD saat ini adalah $ 1.34. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Orca?
Kapitalisasi pasar ORCA adalah $ 80.61M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ORCA?
Suplai beredar ORCA adalah 60.16M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ORCA?
ORCA mencapai harga ATH sebesar 22.297489748833872 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ORCA?
ORCA mencapai harga ATL 0.35371299291245367 USD.
Berapa volume perdagangan ORCA?
Volume perdagangan 24 jam live ORCA adalah $ 284.72K USD.
Akankah harga ORCA naik lebih tinggi tahun ini?
ORCA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ORCA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:49:03 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Orca (ORCA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ORCA ke USD

Jumlah

ORCA
ORCA
USD
USD

1 ORCA = 1.34 USD

Perdagangkan ORCA

ORCA/USDT
$1.34
$1.34$1.34
+0.44%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,300.69
$101,300.69$101,300.69

-0.69%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,309.09
$3,309.09$3,309.09

+0.27%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.95
$154.95$154.95

-0.62%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0395
$1.0395$1.0395

+21.15%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,300.69
$101,300.69$101,300.69

-0.69%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,309.09
$3,309.09$3,309.09

+0.27%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.95
$154.95$154.95

-0.62%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2131
$2.2131$2.2131

-0.95%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0104
$1.0104$1.0104

-0.56%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0636
$0.0636$0.0636

+27.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004021
$0.0004021$0.0004021

+168.06%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.011910
$0.011910$0.011910

+1,091.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.266
$4.266$4.266

+326.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008034
$0.008034$0.008034

+276.47%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001825
$0.001825$0.001825

+67.73%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002435
$0.0000002435$0.0000002435

+62.33%