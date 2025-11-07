Apa yang dimaksud dengan Orca (ORCA)

Orca is a DEX on Solana. Orca is a DEX on Solana.

Orca tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Orca Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ORCA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Orca di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Orca dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Orca (USD)

Berapa nilai Orca (ORCA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Orca (ORCA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Orca.

Cek prediksi harga Orca sekarang!

Tokenomi Orca (ORCA)

Memahami tokenomi Orca (ORCA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ORCA sekarang!

Cara membeli Orca (ORCA)

Ingin mengetahui cara membeli Orca? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Orca di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ORCA ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Orca

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Orca, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Orca Berapa nilai Orca (ORCA) hari ini? Harga live ORCA dalam USD adalah 1.34 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ORCA ke USD saat ini? $ 1.34 . Cobalah Harga ORCA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Orca? Kapitalisasi pasar ORCA adalah $ 80.61M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ORCA? Suplai beredar ORCA adalah 60.16M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ORCA? ORCA mencapai harga ATH sebesar 22.297489748833872 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ORCA? ORCA mencapai harga ATL 0.35371299291245367 USD . Berapa volume perdagangan ORCA? Volume perdagangan 24 jam live ORCA adalah $ 284.72K USD . Akankah harga ORCA naik lebih tinggi tahun ini? ORCA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ORCA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Orca (ORCA)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi