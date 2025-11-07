BursaDEX+
Harga live ORDI hari ini adalah 4.043 USD. Lacak informasi harga aktual ORDI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ORDI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ORDI

Info Harga ORDI

Penjelasan ORDI

Tokenomi ORDI

Prakiraan Harga ORDI

Riwayat ORDI

Panduan Membeli ORDI

Konverter ORDI ke Mata Uang Fiat

Spot ORDI

Futures USDT-M ORDI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo ORDI

Harga ORDI(ORDI)

Harga Live 1 ORDI ke USD:

$4.047
$4.047$4.047
+2.50%1D
USD
Grafik Harga Live ORDI (ORDI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:49:10 (UTC+8)

Informasi Harga ORDI (ORDI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 3.874
$ 3.874$ 3.874
Low 24 Jam
$ 4.145
$ 4.145$ 4.145
High 24 Jam

$ 3.874
$ 3.874$ 3.874

$ 4.145
$ 4.145$ 4.145

$ 96.17437583429198
$ 96.17437583429198$ 96.17437583429198

$ 1.4088341029767857
$ 1.4088341029767857$ 1.4088341029767857

+0.32%

+2.50%

-11.09%

-11.09%

Harga aktual ORDI (ORDI) adalah $ 4.043. Selama 24 jam terakhir, ORDI diperdagangkan antara low $ 3.874 dan high $ 4.145, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highORDI adalah $ 96.17437583429198, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.4088341029767857.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ORDI telah berubah sebesar +0.32% selama 1 jam terakhir, +2.50% selama 24 jam, dan -11.09% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ORDI (ORDI)

No.327

$ 84.90M
$ 84.90M$ 84.90M

$ 914.14K
$ 914.14K$ 914.14K

$ 84.90M
$ 84.90M$ 84.90M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

100.00%

BRC20

Kapitalisasi Pasar ORDI saat ini adalah $ 84.90M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 914.14K. Suplai beredar ORDI adalah 21.00M, dan total suplainya sebesar 21000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 84.90M.

Riwayat Harga ORDI (ORDI) USD

Pantau perubahan harga ORDI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.09871+2.50%
30 Days$ -3.93-49.30%
60 Hari$ -5.155-56.05%
90 Hari$ -5.759-58.76%
Perubahan Harga ORDI Hari Ini

Hari ini, ORDI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.09871 (+2.50%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ORDI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -3.93 (-49.30%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ORDI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ORDI terlihat mengalami perubahan $ -5.155 (-56.05%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ORDI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -5.759 (-58.76%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ORDI (ORDI)?

Lihat halaman Riwayat Harga ORDI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ORDI (ORDI)

ORDI is the first token created in accordance with the BRC-20 fungible token standard on the Bitcoin blockchain.

ORDI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ORDI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ORDI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ORDI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ORDI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ORDI (USD)

Berapa nilai ORDI (ORDI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ORDI (ORDI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ORDI.

Cek prediksi harga ORDI sekarang!

Tokenomi ORDI (ORDI)

Memahami tokenomi ORDI (ORDI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ORDI sekarang!

Cara membeli ORDI (ORDI)

Ingin mengetahui cara membeli ORDI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ORDI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya ORDI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ORDI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ORDI

Berapa nilai ORDI (ORDI) hari ini?
Harga live ORDI dalam USD adalah 4.043 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ORDI ke USD saat ini?
Harga ORDI ke USD saat ini adalah $ 4.043. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ORDI?
Kapitalisasi pasar ORDI adalah $ 84.90M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ORDI?
Suplai beredar ORDI adalah 21.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ORDI?
ORDI mencapai harga ATH sebesar 96.17437583429198 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ORDI?
ORDI mencapai harga ATL 1.4088341029767857 USD.
Berapa volume perdagangan ORDI?
Volume perdagangan 24 jam live ORDI adalah $ 914.14K USD.
Akankah harga ORDI naik lebih tinggi tahun ini?
ORDI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ORDI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:49:10 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ORDI (ORDI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

