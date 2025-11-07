BursaDEX+
Harga live Octo Gaming hari ini adalah 0.001411 USD. Lacak informasi harga aktual OTK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OTK dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Octo Gaming(OTK)

Harga Live 1 OTK ke USD:

$0.001411
$0.001411$0.001411
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Octo Gaming (OTK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:04:50 (UTC+8)

Informasi Harga Octo Gaming (OTK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00126
$ 0.00126$ 0.00126
Low 24 Jam
$ 0.001541
$ 0.001541$ 0.001541
High 24 Jam

$ 0.00126
$ 0.00126$ 0.00126

$ 0.001541
$ 0.001541$ 0.001541

$ 0.12041089353940107
$ 0.12041089353940107$ 0.12041089353940107

$ 0.000660347704777999
$ 0.000660347704777999$ 0.000660347704777999

+8.70%

0.00%

-14.07%

-14.07%

Harga aktual Octo Gaming (OTK) adalah $ 0.001411. Selama 24 jam terakhir, OTK diperdagangkan antara low $ 0.00126 dan high $ 0.001541, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOTK adalah $ 0.12041089353940107, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000660347704777999.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OTK telah berubah sebesar +8.70% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -14.07% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Octo Gaming (OTK)

No.2282

$ 690.73K
$ 690.73K$ 690.73K

$ 3.28K
$ 3.28K$ 3.28K

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

489.53M
489.53M 489.53M

1,199,955,821.96
1,199,955,821.96 1,199,955,821.96

SOL

Kapitalisasi Pasar Octo Gaming saat ini adalah $ 690.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 3.28K. Suplai beredar OTK adalah 489.53M, dan total suplainya sebesar 1199955821.96. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.69M.

Riwayat Harga Octo Gaming (OTK) USD

Pantau perubahan harga Octo Gaming untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.001226-46.50%
60 Hari$ -0.00217-60.60%
90 Hari$ -0.003079-68.58%
Perubahan Harga Octo Gaming Hari Ini

Hari ini, OTK tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Octo Gaming 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001226 (-46.50%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Octo Gaming 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OTK terlihat mengalami perubahan $ -0.00217 (-60.60%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Octo Gaming 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.003079 (-68.58%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Octo Gaming (OTK)?

Lihat halaman Riwayat Harga Octo Gaming sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Octo Gaming (OTK)

Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played.

Octo Gaming tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Octo Gaming Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OTK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Octo Gaming di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Octo Gaming dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Octo Gaming (USD)

Berapa nilai Octo Gaming (OTK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Octo Gaming (OTK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Octo Gaming.

Cek prediksi harga Octo Gaming sekarang!

Tokenomi Octo Gaming (OTK)

Memahami tokenomi Octo Gaming (OTK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OTK sekarang!

Cara membeli Octo Gaming (OTK)

Ingin mengetahui cara membeli Octo Gaming? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Octo Gaming di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OTK ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Octo Gaming

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Octo Gaming, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Octo Gaming
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Octo Gaming

Berapa nilai Octo Gaming (OTK) hari ini?
Harga live OTK dalam USD adalah 0.001411 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OTK ke USD saat ini?
Harga OTK ke USD saat ini adalah $ 0.001411. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Octo Gaming?
Kapitalisasi pasar OTK adalah $ 690.73K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OTK?
Suplai beredar OTK adalah 489.53M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OTK?
OTK mencapai harga ATH sebesar 0.12041089353940107 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OTK?
OTK mencapai harga ATL 0.000660347704777999 USD.
Berapa volume perdagangan OTK?
Volume perdagangan 24 jam live OTK adalah $ 3.28K USD.
Akankah harga OTK naik lebih tinggi tahun ini?
OTK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OTK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:04:50 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Octo Gaming (OTK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

