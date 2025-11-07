Apa yang dimaksud dengan Octo Gaming (OTK)

Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Octo Gaming Berapa nilai Octo Gaming (OTK) hari ini? Harga live OTK dalam USD adalah 0.001411 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga OTK ke USD saat ini? $ 0.001411 . Cobalah Harga OTK ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Octo Gaming? Kapitalisasi pasar OTK adalah $ 690.73K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar OTK? Suplai beredar OTK adalah 489.53M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) OTK? OTK mencapai harga ATH sebesar 0.12041089353940107 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) OTK? OTK mencapai harga ATL 0.000660347704777999 USD . Berapa volume perdagangan OTK? Volume perdagangan 24 jam live OTK adalah $ 3.28K USD . Akankah harga OTK naik lebih tinggi tahun ini? OTK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OTK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

