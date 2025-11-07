BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Ozone Chain hari ini adalah 0.1326 USD. Lacak informasi harga aktual OZO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OZO dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Ozone Chain hari ini adalah 0.1326 USD. Lacak informasi harga aktual OZO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OZO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OZO

Info Harga OZO

Penjelasan OZO

Whitepaper OZO

Situs Web Resmi OZO

Tokenomi OZO

Prakiraan Harga OZO

Riwayat OZO

Panduan Membeli OZO

Konverter OZO ke Mata Uang Fiat

Spot OZO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Ozone Chain

Harga Ozone Chain(OZO)

Harga Live 1 OZO ke USD:

$0.1326
$0.1326$0.1326
+2.00%1D
USD
Grafik Harga Live Ozone Chain (OZO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:05:11 (UTC+8)

Informasi Harga Ozone Chain (OZO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1259
$ 0.1259$ 0.1259
Low 24 Jam
$ 0.1332
$ 0.1332$ 0.1332
High 24 Jam

$ 0.1259
$ 0.1259$ 0.1259

$ 0.1332
$ 0.1332$ 0.1332

$ 0.5965759406483905
$ 0.5965759406483905$ 0.5965759406483905

$ 0.014414112181924503
$ 0.014414112181924503$ 0.014414112181924503

-0.31%

+2.00%

+0.83%

+0.83%

Harga aktual Ozone Chain (OZO) adalah $ 0.1326. Selama 24 jam terakhir, OZO diperdagangkan antara low $ 0.1259 dan high $ 0.1332, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOZO adalah $ 0.5965759406483905, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.014414112181924503.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OZO telah berubah sebesar -0.31% selama 1 jam terakhir, +2.00% selama 24 jam, dan +0.83% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ozone Chain (OZO)

No.4089

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 98.66K
$ 98.66K$ 98.66K

$ 132.60M
$ 132.60M$ 132.60M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

OZO

Kapitalisasi Pasar Ozone Chain saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 98.66K. Suplai beredar OZO adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 132.60M.

Riwayat Harga Ozone Chain (OZO) USD

Pantau perubahan harga Ozone Chain untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0026+2.00%
30 Days$ +0.001+0.75%
60 Hari$ -0.0009-0.68%
90 Hari$ -0.0058-4.20%
Perubahan Harga Ozone Chain Hari Ini

Hari ini, OZO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0026 (+2.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Ozone Chain 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.001 (+0.75%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Ozone Chain 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OZO terlihat mengalami perubahan $ -0.0009 (-0.68%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Ozone Chain 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0058 (-4.20%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Ozone Chain (OZO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Ozone Chain sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Ozone Chain (OZO)

Ozone Chain is the World’s first and only Quantum Resistant Layer-1 Blockchain that has integrated bleeding edge Quantum security technologies in its design.Ozone chain incorporates cutting-edge advances in post-quantum cryptography (PQC) and quantum random number generation (QRNG) and to provide a unique solution in the blockchain space to deliver the highest level of security to the digital assets residing therein.

Ozone Chain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ozone Chain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OZO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Ozone Chain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ozone Chain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ozone Chain (USD)

Berapa nilai Ozone Chain (OZO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ozone Chain (OZO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ozone Chain.

Cek prediksi harga Ozone Chain sekarang!

Tokenomi Ozone Chain (OZO)

Memahami tokenomi Ozone Chain (OZO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OZO sekarang!

Cara membeli Ozone Chain (OZO)

Ingin mengetahui cara membeli Ozone Chain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ozone Chain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OZO ke Mata Uang Lokal

1 Ozone Chain(OZO) ke VND
3,489.369
1 Ozone Chain(OZO) ke AUD
A$0.204204
1 Ozone Chain(OZO) ke GBP
0.100776
1 Ozone Chain(OZO) ke EUR
0.114036
1 Ozone Chain(OZO) ke USD
$0.1326
1 Ozone Chain(OZO) ke MYR
RM0.552942
1 Ozone Chain(OZO) ke TRY
5.59572
1 Ozone Chain(OZO) ke JPY
¥20.2878
1 Ozone Chain(OZO) ke ARS
ARS$192.451662
1 Ozone Chain(OZO) ke RUB
10.772424
1 Ozone Chain(OZO) ke INR
11.757642
1 Ozone Chain(OZO) ke IDR
Rp2,209.999116
1 Ozone Chain(OZO) ke PHP
7.832682
1 Ozone Chain(OZO) ke EGP
￡E.6.27198
1 Ozone Chain(OZO) ke BRL
R$0.70941
1 Ozone Chain(OZO) ke CAD
C$0.186966
1 Ozone Chain(OZO) ke BDT
16.178526
1 Ozone Chain(OZO) ke NGN
190.790184
1 Ozone Chain(OZO) ke COP
$508.044966
1 Ozone Chain(OZO) ke ZAR
R.2.304588
1 Ozone Chain(OZO) ke UAH
5.577156
1 Ozone Chain(OZO) ke TZS
T.Sh.325.7982
1 Ozone Chain(OZO) ke VES
Bs30.1002
1 Ozone Chain(OZO) ke CLP
$125.0418
1 Ozone Chain(OZO) ke PKR
Rs37.478064
1 Ozone Chain(OZO) ke KZT
69.751578
1 Ozone Chain(OZO) ke THB
฿4.29624
1 Ozone Chain(OZO) ke TWD
NT$4.109274
1 Ozone Chain(OZO) ke AED
د.إ0.486642
1 Ozone Chain(OZO) ke CHF
Fr0.10608
1 Ozone Chain(OZO) ke HKD
HK$1.030302
1 Ozone Chain(OZO) ke AMD
֏50.70624
1 Ozone Chain(OZO) ke MAD
.د.م1.23318
1 Ozone Chain(OZO) ke MXN
$2.463708
1 Ozone Chain(OZO) ke SAR
ريال0.49725
1 Ozone Chain(OZO) ke ETB
Br20.405814
1 Ozone Chain(OZO) ke KES
KSh17.123964
1 Ozone Chain(OZO) ke JOD
د.أ0.0940134
1 Ozone Chain(OZO) ke PLN
0.487968
1 Ozone Chain(OZO) ke RON
лв0.58344
1 Ozone Chain(OZO) ke SEK
kr1.270308
1 Ozone Chain(OZO) ke BGN
лв0.224094
1 Ozone Chain(OZO) ke HUF
Ft44.406414
1 Ozone Chain(OZO) ke CZK
2.796534
1 Ozone Chain(OZO) ke KWD
د.ك0.0405756
1 Ozone Chain(OZO) ke ILS
0.433602
1 Ozone Chain(OZO) ke BOB
Bs0.91494
1 Ozone Chain(OZO) ke AZN
0.22542
1 Ozone Chain(OZO) ke TJS
SM1.222572
1 Ozone Chain(OZO) ke GEL
0.359346
1 Ozone Chain(OZO) ke AOA
Kz121.539834
1 Ozone Chain(OZO) ke BHD
.د.ب0.0499902
1 Ozone Chain(OZO) ke BMD
$0.1326
1 Ozone Chain(OZO) ke DKK
kr0.857922
1 Ozone Chain(OZO) ke HNL
L3.492684
1 Ozone Chain(OZO) ke MUR
6.091644
1 Ozone Chain(OZO) ke NAD
$2.303262
1 Ozone Chain(OZO) ke NOK
kr1.353846
1 Ozone Chain(OZO) ke NZD
$0.234702
1 Ozone Chain(OZO) ke PAB
B/.0.1326
1 Ozone Chain(OZO) ke PGK
K0.55692
1 Ozone Chain(OZO) ke QAR
ر.ق0.482664
1 Ozone Chain(OZO) ke RSD
дин.13.470834
1 Ozone Chain(OZO) ke UZS
soʻm1,597.589994
1 Ozone Chain(OZO) ke ALL
L11.11851
1 Ozone Chain(OZO) ke ANG
ƒ0.237354
1 Ozone Chain(OZO) ke AWG
ƒ0.23868
1 Ozone Chain(OZO) ke BBD
$0.2652
1 Ozone Chain(OZO) ke BAM
KM0.224094
1 Ozone Chain(OZO) ke BIF
Fr391.0374
1 Ozone Chain(OZO) ke BND
$0.17238
1 Ozone Chain(OZO) ke BSD
$0.1326
1 Ozone Chain(OZO) ke JMD
$21.26241
1 Ozone Chain(OZO) ke KHR
532.529556
1 Ozone Chain(OZO) ke KMF
Fr55.692
1 Ozone Chain(OZO) ke LAK
2,882.608638
1 Ozone Chain(OZO) ke LKR
රු40.425762
1 Ozone Chain(OZO) ke MDL
L2.2542
1 Ozone Chain(OZO) ke MGA
Ar597.2967
1 Ozone Chain(OZO) ke MOP
P1.0608
1 Ozone Chain(OZO) ke MVR
2.04204
1 Ozone Chain(OZO) ke MWK
MK230.208186
1 Ozone Chain(OZO) ke MZN
MT8.47977
1 Ozone Chain(OZO) ke NPR
रु18.78942
1 Ozone Chain(OZO) ke PYG
940.3992
1 Ozone Chain(OZO) ke RWF
Fr192.4026
1 Ozone Chain(OZO) ke SBD
$1.091298
1 Ozone Chain(OZO) ke SCR
1.8564
1 Ozone Chain(OZO) ke SRD
$5.1051
1 Ozone Chain(OZO) ke SVC
$1.158924
1 Ozone Chain(OZO) ke SZL
L2.301936
1 Ozone Chain(OZO) ke TMT
m0.4641
1 Ozone Chain(OZO) ke TND
د.ت0.3923634
1 Ozone Chain(OZO) ke TTD
$0.897702
1 Ozone Chain(OZO) ke UGX
Sh463.5696
1 Ozone Chain(OZO) ke XAF
Fr75.3168
1 Ozone Chain(OZO) ke XCD
$0.35802
1 Ozone Chain(OZO) ke XOF
Fr75.3168
1 Ozone Chain(OZO) ke XPF
Fr13.6578
1 Ozone Chain(OZO) ke BWP
P1.78347
1 Ozone Chain(OZO) ke BZD
$0.266526
1 Ozone Chain(OZO) ke CVE
$12.708384
1 Ozone Chain(OZO) ke DJF
Fr23.4702
1 Ozone Chain(OZO) ke DOP
$8.527506
1 Ozone Chain(OZO) ke DZD
د.ج17.301648
1 Ozone Chain(OZO) ke FJD
$0.302328
1 Ozone Chain(OZO) ke GNF
Fr1,152.957
1 Ozone Chain(OZO) ke GTQ
Q1.015716
1 Ozone Chain(OZO) ke GYD
$27.734616
1 Ozone Chain(OZO) ke ISK
kr16.7076

Sumber Daya Ozone Chain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ozone Chain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Ozone Chain
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ozone Chain

Berapa nilai Ozone Chain (OZO) hari ini?
Harga live OZO dalam USD adalah 0.1326 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OZO ke USD saat ini?
Harga OZO ke USD saat ini adalah $ 0.1326. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ozone Chain?
Kapitalisasi pasar OZO adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OZO?
Suplai beredar OZO adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OZO?
OZO mencapai harga ATH sebesar 0.5965759406483905 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OZO?
OZO mencapai harga ATL 0.014414112181924503 USD.
Berapa volume perdagangan OZO?
Volume perdagangan 24 jam live OZO adalah $ 98.66K USD.
Akankah harga OZO naik lebih tinggi tahun ini?
OZO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OZO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:05:11 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Ozone Chain (OZO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator OZO ke USD

Jumlah

OZO
OZO
USD
USD

1 OZO = 0.1326 USD

Perdagangkan OZO

OZO/USDT
$0.1326
$0.1326$0.1326
+2.07%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,484.63
$101,484.63$101,484.63

-0.51%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,319.69
$3,319.69$3,319.69

+0.59%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.12
$157.12$157.12

+0.76%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0264
$1.0264$1.0264

+19.62%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,484.63
$101,484.63$101,484.63

-0.51%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,319.69
$3,319.69$3,319.69

+0.59%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2138
$2.2138$2.2138

-0.92%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.12
$157.12$157.12

+0.76%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0146
$1.0146$1.0146

-0.14%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.79
$29.79$29.79

+98.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0790
$0.0790$0.0790

+58.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.011781
$0.011781$0.011781

+1,078.10%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.345
$4.345$4.345

+334.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009020
$0.009020$0.009020

+322.68%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001751
$0.00001751$0.00001751

+62.58%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0790
$0.0790$0.0790

+58.00%