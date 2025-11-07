BursaDEX+
Harga live Paal AI hari ini adalah 0.0289 USD. Lacak informasi harga aktual PAAL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PAAL dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Paal AI(PAAL)

Harga Live 1 PAAL ke USD:

$0.0289
-5.12%1D
USD
Grafik Harga Live Paal AI (PAAL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:17:31 (UTC+8)

Informasi Harga Paal AI (PAAL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02801
Low 24 Jam
$ 0.03324
High 24 Jam

$ 0.02801
$ 0.03324
$ 0.8629845256356732
$ 0.000045882830722914
+2.37%

-5.12%

-16.07%

-16.07%

Harga aktual Paal AI (PAAL) adalah $ 0.0289. Selama 24 jam terakhir, PAAL diperdagangkan antara low $ 0.02801 dan high $ 0.03324, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPAAL adalah $ 0.8629845256356732, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000045882830722914.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PAAL telah berubah sebesar +2.37% selama 1 jam terakhir, -5.12% selama 24 jam, dan -16.07% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Paal AI (PAAL)

No.641

$ 28.82M
$ 126.04K
$ 28.90M
997.32M
1,000,000,000
1,000,000,000
99.73%

ETH

Kapitalisasi Pasar Paal AI saat ini adalah $ 28.82M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 126.04K. Suplai beredar PAAL adalah 997.32M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.90M.

Riwayat Harga Paal AI (PAAL) USD

Pantau perubahan harga Paal AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0015595-5.12%
30 Days$ -0.02922-50.28%
60 Hari$ -0.04324-59.94%
90 Hari$ -0.06846-70.32%
Perubahan Harga Paal AI Hari Ini

Hari ini, PAAL tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0015595 (-5.12%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Paal AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02922 (-50.28%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Paal AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PAAL terlihat mengalami perubahan $ -0.04324 (-59.94%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Paal AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.06846 (-70.32%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Paal AI (PAAL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Paal AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Paal AI (PAAL)

Paal is an AI-driven platform integrating artificial intelligence with blockchain technology to revolutionize cryptocurrency trading, research, and investment. It offers a range of tools, including custom AI solutions, interactive bots, and advanced trading applications tailored for the crypto industry.

Paal AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Paal AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PAAL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Paal AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Paal AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Paal AI (USD)

Berapa nilai Paal AI (PAAL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Paal AI (PAAL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Paal AI.

Cek prediksi harga Paal AI sekarang!

Tokenomi Paal AI (PAAL)

Memahami tokenomi Paal AI (PAAL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PAAL sekarang!

Cara membeli Paal AI (PAAL)

Ingin mengetahui cara membeli Paal AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Paal AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PAAL ke Mata Uang Lokal

1 Paal AI(PAAL) ke VND
760.5035
1 Paal AI(PAAL) ke AUD
A$0.044506
1 Paal AI(PAAL) ke GBP
0.021964
1 Paal AI(PAAL) ke EUR
0.024854
1 Paal AI(PAAL) ke USD
$0.0289
1 Paal AI(PAAL) ke MYR
RM0.120802
1 Paal AI(PAAL) ke TRY
1.21669
1 Paal AI(PAAL) ke JPY
¥4.4217
1 Paal AI(PAAL) ke ARS
ARS$41.944593
1 Paal AI(PAAL) ke RUB
2.347547
1 Paal AI(PAAL) ke INR
2.562563
1 Paal AI(PAAL) ke IDR
Rp481.666474
1 Paal AI(PAAL) ke PHP
1.705678
1 Paal AI(PAAL) ke EGP
￡E.1.36697
1 Paal AI(PAAL) ke BRL
R$0.154615
1 Paal AI(PAAL) ke CAD
C$0.040749
1 Paal AI(PAAL) ke BDT
3.526089
1 Paal AI(PAAL) ke NGN
41.582476
1 Paal AI(PAAL) ke COP
$110.727749
1 Paal AI(PAAL) ke ZAR
R.0.502282
1 Paal AI(PAAL) ke UAH
1.215534
1 Paal AI(PAAL) ke TZS
T.Sh.71.0073
1 Paal AI(PAAL) ke VES
Bs6.5603
1 Paal AI(PAAL) ke CLP
$27.2527
1 Paal AI(PAAL) ke PKR
Rs8.168296
1 Paal AI(PAAL) ke KZT
15.202267
1 Paal AI(PAAL) ke THB
฿0.936649
1 Paal AI(PAAL) ke TWD
NT$0.895611
1 Paal AI(PAAL) ke AED
د.إ0.106063
1 Paal AI(PAAL) ke CHF
Fr0.02312
1 Paal AI(PAAL) ke HKD
HK$0.224553
1 Paal AI(PAAL) ke AMD
֏11.05136
1 Paal AI(PAAL) ke MAD
.د.م0.26877
1 Paal AI(PAAL) ke MXN
$0.536962
1 Paal AI(PAAL) ke SAR
ريال0.108375
1 Paal AI(PAAL) ke ETB
Br4.435861
1 Paal AI(PAAL) ke KES
KSh3.732724
1 Paal AI(PAAL) ke JOD
د.أ0.0204901
1 Paal AI(PAAL) ke PLN
0.106352
1 Paal AI(PAAL) ke RON
лв0.12716
1 Paal AI(PAAL) ke SEK
kr0.276284
1 Paal AI(PAAL) ke BGN
лв0.048841
1 Paal AI(PAAL) ke HUF
Ft9.662137
1 Paal AI(PAAL) ke CZK
0.609212
1 Paal AI(PAAL) ke KWD
د.ك0.0088434
1 Paal AI(PAAL) ke ILS
0.094503
1 Paal AI(PAAL) ke BOB
Bs0.19941
1 Paal AI(PAAL) ke AZN
0.04913
1 Paal AI(PAAL) ke TJS
SM0.266458
1 Paal AI(PAAL) ke GEL
0.078319
1 Paal AI(PAAL) ke AOA
Kz26.36836
1 Paal AI(PAAL) ke BHD
.د.ب0.0108664
1 Paal AI(PAAL) ke BMD
$0.0289
1 Paal AI(PAAL) ke DKK
kr0.186694
1 Paal AI(PAAL) ke HNL
L0.759492
1 Paal AI(PAAL) ke MUR
1.3294
1 Paal AI(PAAL) ke NAD
$0.501993
1 Paal AI(PAAL) ke NOK
kr0.29478
1 Paal AI(PAAL) ke NZD
$0.051153
1 Paal AI(PAAL) ke PAB
B/.0.0289
1 Paal AI(PAAL) ke PGK
K0.123403
1 Paal AI(PAAL) ke QAR
ر.ق0.105196
1 Paal AI(PAAL) ke RSD
дин.2.934506
1 Paal AI(PAAL) ke UZS
soʻm344.047564
1 Paal AI(PAAL) ke ALL
L2.423843
1 Paal AI(PAAL) ke ANG
ƒ0.051731
1 Paal AI(PAAL) ke AWG
ƒ0.05202
1 Paal AI(PAAL) ke BBD
$0.0578
1 Paal AI(PAAL) ke BAM
KM0.048841
1 Paal AI(PAAL) ke BIF
Fr85.2261
1 Paal AI(PAAL) ke BND
$0.03757
1 Paal AI(PAAL) ke BSD
$0.0289
1 Paal AI(PAAL) ke JMD
$4.634115
1 Paal AI(PAAL) ke KHR
116.064134
1 Paal AI(PAAL) ke KMF
Fr12.138
1 Paal AI(PAAL) ke LAK
628.260857
1 Paal AI(PAAL) ke LKR
රු8.810743
1 Paal AI(PAAL) ke MDL
L0.494479
1 Paal AI(PAAL) ke MGA
Ar130.18005
1 Paal AI(PAAL) ke MOP
P0.2312
1 Paal AI(PAAL) ke MVR
0.44506
1 Paal AI(PAAL) ke MWK
MK50.08659
1 Paal AI(PAAL) ke MZN
MT1.848155
1 Paal AI(PAAL) ke NPR
रु4.09513
1 Paal AI(PAAL) ke PYG
204.9588
1 Paal AI(PAAL) ke RWF
Fr41.9339
1 Paal AI(PAAL) ke SBD
$0.237558
1 Paal AI(PAAL) ke SCR
0.434945
1 Paal AI(PAAL) ke SRD
$1.11265
1 Paal AI(PAAL) ke SVC
$0.252586
1 Paal AI(PAAL) ke SZL
L0.501704
1 Paal AI(PAAL) ke TMT
m0.10115
1 Paal AI(PAAL) ke TND
د.ت0.0855151
1 Paal AI(PAAL) ke TTD
$0.195653
1 Paal AI(PAAL) ke UGX
Sh101.0344
1 Paal AI(PAAL) ke XAF
Fr16.4152
1 Paal AI(PAAL) ke XCD
$0.07803
1 Paal AI(PAAL) ke XOF
Fr16.4152
1 Paal AI(PAAL) ke XPF
Fr2.9767
1 Paal AI(PAAL) ke BWP
P0.388705
1 Paal AI(PAAL) ke BZD
$0.058089
1 Paal AI(PAAL) ke CVE
$2.769776
1 Paal AI(PAAL) ke DJF
Fr5.1153
1 Paal AI(PAAL) ke DOP
$1.858559
1 Paal AI(PAAL) ke DZD
د.ج3.772606
1 Paal AI(PAAL) ke FJD
$0.065892
1 Paal AI(PAAL) ke GNF
Fr251.2855
1 Paal AI(PAAL) ke GTQ
Q0.221374
1 Paal AI(PAAL) ke GYD
$6.044724
1 Paal AI(PAAL) ke ISK
kr3.6414

Sumber Daya Paal AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Paal AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Paal AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Paal AI

Berapa nilai Paal AI (PAAL) hari ini?
Harga live PAAL dalam USD adalah 0.0289 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PAAL ke USD saat ini?
Harga PAAL ke USD saat ini adalah $ 0.0289. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Paal AI?
Kapitalisasi pasar PAAL adalah $ 28.82M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PAAL?
Suplai beredar PAAL adalah 997.32M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PAAL?
PAAL mencapai harga ATH sebesar 0.8629845256356732 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PAAL?
PAAL mencapai harga ATL 0.000045882830722914 USD.
Berapa volume perdagangan PAAL?
Volume perdagangan 24 jam live PAAL adalah $ 126.04K USD.
Akankah harga PAAL naik lebih tinggi tahun ini?
PAAL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PAAL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:17:31 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Paal AI (PAAL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

