Harga Panther Protocol Hari Ini

Harga live Panther Protocol (PANTHER) hari ini adalah $ 0.008828, dengan perubahan 0.10% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PANTHER ke USD saat ini adalah $ 0.008828 per PANTHER.

Panther Protocol saat ini berada di peringkat #3796 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 PANTHER. Selama 24 jam terakhir, PANTHER diperdagangkan antara $ 0.00862 (low) dan $ 0.00921 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.43908466599544116, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.004641894178657757.

Dalam kinerja jangka pendek, PANTHER bergerak -0.46% dalam satu jam terakhir dan +2.15% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 67.80K.

Informasi Pasar Panther Protocol (PANTHER)

Peringkat No.3796 Kapitalisasi Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 Jam) $ 67.80K$ 67.80K $ 67.80K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.83M$ 8.83M $ 8.83M Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Suplai Maks. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total Suplai 361,989,711 361,989,711 361,989,711 Tingkat Peredaran 0.00% Blockchain Publik MATIC

Kapitalisasi Pasar Panther Protocol saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 67.80K. Suplai beredar PANTHER adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 361989711. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.83M.