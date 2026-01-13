BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Harga live Panther Protocol hari ini adalah 0.008828 USD. Kapitalisasi pasar PANTHER adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual PANTHER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Panther Protocol hari ini adalah 0.008828 USD. Kapitalisasi pasar PANTHER adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual PANTHER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang PANTHER

Info Harga PANTHER

Penjelasan PANTHER

Whitepaper PANTHER

Situs Web Resmi PANTHER

Tokenomi PANTHER

Prakiraan Harga PANTHER

Riwayat PANTHER

Panduan Membeli PANTHER

Konverter PANTHER ke Mata Uang Fiat

Spot PANTHER

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Panther Protocol

Harga Panther Protocol(PANTHER)

Harga Live 1 PANTHER ke USD:

$0.008837
$0.008837$0.008837
+0.10%1D
USD
Grafik Harga Live Panther Protocol (PANTHER)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:13:30 (UTC+8)

Harga Panther Protocol Hari Ini

Harga live Panther Protocol (PANTHER) hari ini adalah $ 0.008828, dengan perubahan 0.10% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PANTHER ke USD saat ini adalah $ 0.008828 per PANTHER.

Panther Protocol saat ini berada di peringkat #3796 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 PANTHER. Selama 24 jam terakhir, PANTHER diperdagangkan antara $ 0.00862 (low) dan $ 0.00921 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.43908466599544116, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.004641894178657757.

Dalam kinerja jangka pendek, PANTHER bergerak -0.46% dalam satu jam terakhir dan +2.15% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 67.80K.

Informasi Pasar Panther Protocol (PANTHER)

No.3796

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 67.80K
$ 67.80K$ 67.80K

$ 8.83M
$ 8.83M$ 8.83M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

361,989,711
361,989,711 361,989,711

0.00%

MATIC

Kapitalisasi Pasar Panther Protocol saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 67.80K. Suplai beredar PANTHER adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 361989711. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.83M.

Riwayat Harga Panther Protocol USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00862
$ 0.00862$ 0.00862
Low 24 Jam
$ 0.00921
$ 0.00921$ 0.00921
High 24 Jam

$ 0.00862
$ 0.00862$ 0.00862

$ 0.00921
$ 0.00921$ 0.00921

$ 0.43908466599544116
$ 0.43908466599544116$ 0.43908466599544116

$ 0.004641894178657757
$ 0.004641894178657757$ 0.004641894178657757

-0.46%

+0.10%

+2.15%

+2.15%

Riwayat Harga Panther Protocol (PANTHER) USD

Pantau perubahan harga Panther Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000883+0.10%
30 Days$ -0.001394-13.64%
60 Hari$ -0.001262-12.51%
90 Hari$ +0.000828+10.35%
Perubahan Harga Panther Protocol Hari Ini

Hari ini, PANTHER tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000883 (+0.10%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Panther Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001394 (-13.64%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Panther Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PANTHER terlihat mengalami perubahan $ -0.001262 (-12.51%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Panther Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.000828 (+10.35%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Panther Protocol (PANTHER)?

Lihat halaman Riwayat Harga Panther Protocol sekarang.

Analisis AI untuk Panther Protocol

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Panther Protocol, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Panther Protocol?

Harga token PANTHER dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Adopsi DeFi dan permintaan privasi - Penggunaan yang lebih tinggi terhadap protokol DeFi yang berfokus pada privasi meningkatkan utilitas token.
2. Lingkungan regulasi - Regulasi terhadap coin privasi dapat secara signifikan memengaruhi volatilitas harga.
3. Pengembangan protokol dan kemitraan - Fitur baru, integrasi, dan kolaborasi baru mendorong peningkatan nilai.
4. Sentimen pasar - Tren umum pasar kripto dan kepercayaan investor memengaruhi PANTHER.
5. Utilitas token dan imbalan staking - Kasus penggunaan dalam ekosistem serta peluang hasil yang diperoleh.
6. Persaingan dari protokol privasi lainnya - Kinerja relatif dibandingkan dengan proyek sejenis.
7. Volume perdagangan dan likuiditas - Daftar di bursa serta kedalaman pasar memengaruhi stabilitas harga.

Mengapa orang ingin tahu harga Panther Protocol hari ini?

Orang ingin mengetahui harga Panther Protocol (PANTHER) hari ini karena beberapa alasan: keputusan investasi, pelacakan portofolio, analisis pasar, peluang perdagangan, dan pemahaman mengenai nilai proyek. Sebagai protokol DeFi yang berfokus pada privasi, harga PANTHER mencerminkan sentimen pasar terhadap solusi privasi dalam kripto.

Prediksi Harga untuk Panther Protocol

Prediksi Harga Panther Protocol (PANTHER) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PANTHER pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Panther Protocol (PANTHER) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Panther Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Panther Protocol yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga PANTHER pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Panther Protocol.

Tentang Panther Protocol

ZKP, atau Zero-Knowledge Proof, adalah protokol kriptografi yang memungkinkan satu pihak membuktikan kepada pihak lain bahwa mereka mengetahui sepotong informasi tertentu, tanpa mengungkapkan detail apa pun tentang informasi tersebut. Ini memainkan peran penting dalam meningkatkan privasi dan keamanan dalam transaksi blockchain, terutama di blockchain publik di mana detail transaksi dapat dilihat oleh semua peserta jaringan. ZKP biasanya digunakan dalam mata uang kripto yang berfokus pada privasi untuk menyembunyikan detail transaksi, seperti pengirim, penerima, dan jumlah transaksi, sementara masih memungkinkan jaringan untuk memverifikasi transaksi. Ini juga digunakan dalam berbagai aplikasi lain seperti sistem login yang aman, sistem pemungutan suara anonim, dan kontrak pintar pribadi.

Cara membeli & berinvestasi Panther Protocol di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Panther Protocol? Pembelian PANTHER dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Panther Protocol. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Panther Protocol (PANTHER) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari 0.00 token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Panther Protocol akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Panther Protocol (PANTHER)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Panther Protocol

Dengan memiliki Panther Protocol, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli Panther Protocol (PANTHER) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
--
Maker
--
Taker
Biaya perdagangan Futures:
--
Maker
--
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan Panther Protocol (PANTHER)

Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance.

Sumber Daya Panther Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Panther Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Panther Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Panther Protocol

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:13:30 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Panther Protocol (PANTHER)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Panther Protocol Berita Populer

ZKP Memasuki Pasar Dengan Infrastruktur Privasi-AI

ZKP Memasuki Pasar Dengan Infrastruktur Privasi-AI

November 26, 2025
FC Barcelona Dikecam Karena Menandatangani Mitra Kripto ZKP, Dipromosikan Oleh Andrew Tate

FC Barcelona Dikecam Karena Menandatangani Mitra Kripto ZKP, Dipromosikan Oleh Andrew Tate

November 29, 2025
Sponsor Kripto FC Barcelona ZKP Menuai Kritik

Sponsor Kripto FC Barcelona ZKP Menuai Kritik

November 30, 2025
Lihat Selengkapnya

Jelajahi Panther Protocol Selengkapnya

PANTHER USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada PANTHER dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures PANTHER USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Panther Protocol (PANTHER) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Panther Protocol secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
PANTHER/USDT
$0.008837
$0.008837$0.008837
+0.02%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

CKUSDT

CKUSDT

CKUSDT

$0.9995
$0.9995$0.9995

+5.21%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01896
$0.01896$0.01896

+89.60%

FRAX

FRAX

FRAX

$0.8354
$0.8354$0.8354

+178.46%

Ranger

Ranger

RNGR

$0.6562
$0.6562$0.6562

+13.54%

EPHYRA

EPHYRA

EPH

$0.08098
$0.08098$0.08098

-0.24%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

TriArch Protocol

TriArch Protocol

TRIARC

$2.2648
$2.2648$2.2648

+1,033.53%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01896
$0.01896$0.01896

+89.60%

Dolomite

Dolomite

DOLO

$0.07168
$0.07168$0.07168

+31.52%

UCN

UCN

UCN

$936.44
$936.44$936.44

+33.06%

Nexsay

Nexsay

NEXSAY

$0.000000004342
$0.000000004342$0.000000004342

+27.25%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator PANTHER ke USD

Jumlah

PANTHER
PANTHER
USD
USD

1 PANTHER = 0.008828 USD