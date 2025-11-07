Apa yang dimaksud dengan PAWS (PAWS)

PAWS is a 80M+ users IP-crypto brand, creating the greatest onboarding funnel in web3 history and the largest “diamond paws" (hands) community. PAWS is a 80M+ users IP-crypto brand, creating the greatest onboarding funnel in web3 history and the largest “diamond paws" (hands) community.

PAWS tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi PAWS Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa PAWS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang PAWS di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli PAWS dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga PAWS (USD)

Berapa nilai PAWS (PAWS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PAWS (PAWS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PAWS.

Cek prediksi harga PAWS sekarang!

Tokenomi PAWS (PAWS)

Memahami tokenomi PAWS (PAWS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PAWS sekarang!

Cara membeli PAWS (PAWS)

Ingin mengetahui cara membeli PAWS? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli PAWS di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PAWS ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya PAWS

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PAWS, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PAWS Berapa nilai PAWS (PAWS) hari ini? Harga live PAWS dalam USD adalah 0.000007119 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PAWS ke USD saat ini? $ 0.000007119 . Cobalah Harga PAWS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar PAWS? Kapitalisasi pasar PAWS adalah $ 377.71K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PAWS? Suplai beredar PAWS adalah 53.06B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PAWS? PAWS mencapai harga ATH sebesar 0.000363123480094083 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PAWS? PAWS mencapai harga ATL 0.00000715358831332 USD . Berapa volume perdagangan PAWS? Volume perdagangan 24 jam live PAWS adalah $ 56.95K USD . Akankah harga PAWS naik lebih tinggi tahun ini? PAWS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PAWS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting PAWS (PAWS)

