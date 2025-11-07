Apa yang dimaksud dengan Purple Bitcoin (PBTC)

Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin's fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies.

Purple Bitcoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Purple Bitcoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa PBTC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Purple Bitcoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Purple Bitcoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Purple Bitcoin (USD)

Berapa nilai Purple Bitcoin (PBTC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Purple Bitcoin (PBTC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Purple Bitcoin.

Cek prediksi harga Purple Bitcoin sekarang!

Tokenomi Purple Bitcoin (PBTC)

Memahami tokenomi Purple Bitcoin (PBTC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PBTC sekarang!

Cara membeli Purple Bitcoin (PBTC)

Ingin mengetahui cara membeli Purple Bitcoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Purple Bitcoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PBTC ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Purple Bitcoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Purple Bitcoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Purple Bitcoin Berapa nilai Purple Bitcoin (PBTC) hari ini? Harga live PBTC dalam USD adalah 0.2927 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PBTC ke USD saat ini? $ 0.2927 . Cobalah Harga PBTC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Purple Bitcoin? Kapitalisasi pasar PBTC adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PBTC? Suplai beredar PBTC adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PBTC? PBTC mencapai harga ATH sebesar 1.2751318968681968 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PBTC? PBTC mencapai harga ATL 0.028456991217276392 USD . Berapa volume perdagangan PBTC? Volume perdagangan 24 jam live PBTC adalah $ 288.82K USD . Akankah harga PBTC naik lebih tinggi tahun ini? PBTC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PBTC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Purple Bitcoin (PBTC)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

