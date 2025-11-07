BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Purple Bitcoin hari ini adalah 0.2927 USD. Lacak informasi harga aktual PBTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PBTC dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Purple Bitcoin hari ini adalah 0.2927 USD. Lacak informasi harga aktual PBTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PBTC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PBTC

Info Harga PBTC

Penjelasan PBTC

Whitepaper PBTC

Situs Web Resmi PBTC

Tokenomi PBTC

Prakiraan Harga PBTC

Riwayat PBTC

Panduan Membeli PBTC

Konverter PBTC ke Mata Uang Fiat

Spot PBTC

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Purple Bitcoin

Harga Purple Bitcoin(PBTC)

Harga Live 1 PBTC ke USD:

$0.2927
$0.2927$0.2927
-0.47%1D
USD
Grafik Harga Live Purple Bitcoin (PBTC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:18:22 (UTC+8)

Informasi Harga Purple Bitcoin (PBTC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.276
$ 0.276$ 0.276
Low 24 Jam
$ 0.2992
$ 0.2992$ 0.2992
High 24 Jam

$ 0.276
$ 0.276$ 0.276

$ 0.2992
$ 0.2992$ 0.2992

$ 1.2751318968681968
$ 1.2751318968681968$ 1.2751318968681968

$ 0.028456991217276392
$ 0.028456991217276392$ 0.028456991217276392

+0.79%

-0.47%

-18.25%

-18.25%

Harga aktual Purple Bitcoin (PBTC) adalah $ 0.2927. Selama 24 jam terakhir, PBTC diperdagangkan antara low $ 0.276 dan high $ 0.2992, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPBTC adalah $ 1.2751318968681968, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.028456991217276392.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PBTC telah berubah sebesar +0.79% selama 1 jam terakhir, -0.47% selama 24 jam, dan -18.25% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Purple Bitcoin (PBTC)

No.3438

--
----

$ 288.82K
$ 288.82K$ 288.82K

$ 5.65M
$ 5.65M$ 5.65M

--
----

19,312,946
19,312,946 19,312,946

SOL

Kapitalisasi Pasar Purple Bitcoin saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 288.82K. Suplai beredar PBTC adalah --, dan total suplainya sebesar 19312946. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.65M.

Riwayat Harga Purple Bitcoin (PBTC) USD

Pantau perubahan harga Purple Bitcoin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001382-0.47%
30 Days$ -0.066-18.40%
60 Hari$ -0.0963-24.76%
90 Hari$ -0.1673-36.37%
Perubahan Harga Purple Bitcoin Hari Ini

Hari ini, PBTC tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.001382 (-0.47%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Purple Bitcoin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.066 (-18.40%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Purple Bitcoin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PBTC terlihat mengalami perubahan $ -0.0963 (-24.76%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Purple Bitcoin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1673 (-36.37%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Purple Bitcoin (PBTC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Purple Bitcoin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Purple Bitcoin (PBTC)

Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies.

Purple Bitcoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Purple Bitcoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PBTC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Purple Bitcoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Purple Bitcoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Purple Bitcoin (USD)

Berapa nilai Purple Bitcoin (PBTC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Purple Bitcoin (PBTC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Purple Bitcoin.

Cek prediksi harga Purple Bitcoin sekarang!

Tokenomi Purple Bitcoin (PBTC)

Memahami tokenomi Purple Bitcoin (PBTC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PBTC sekarang!

Cara membeli Purple Bitcoin (PBTC)

Ingin mengetahui cara membeli Purple Bitcoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Purple Bitcoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PBTC ke Mata Uang Lokal

1 Purple Bitcoin(PBTC) ke VND
7,702.4005
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke AUD
A$0.450758
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke GBP
0.222452
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke EUR
0.251722
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke USD
$0.2927
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke MYR
RM1.223486
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke TRY
12.32267
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke JPY
¥44.7831
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke ARS
ARS$424.815999
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke RUB
23.776021
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke INR
25.953709
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke IDR
Rp4,878.331382
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke PHP
17.275154
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke EGP
￡E.13.84471
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke BRL
R$1.565945
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke CAD
C$0.412707
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke BDT
35.712327
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke NGN
421.148468
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke COP
$1,121.453707
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke ZAR
R.5.087126
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke UAH
12.310962
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke TZS
T.Sh.719.1639
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke VES
Bs66.4429
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke CLP
$276.0161
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke PKR
Rs82.728728
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke KZT
153.968981
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke THB
฿9.486407
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke TWD
NT$9.070773
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke AED
د.إ1.074209
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke CHF
Fr0.23416
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke HKD
HK$2.274279
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke AMD
֏111.92848
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke MAD
.د.م2.72211
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke MXN
$5.438366
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke SAR
ريال1.097625
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke ETB
Br44.926523
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke KES
KSh37.805132
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke JOD
د.أ0.2075243
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke PLN
1.077136
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke RON
лв1.28788
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke SEK
kr2.798212
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke BGN
лв0.494663
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke HUF
Ft97.858391
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke CZK
6.170116
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke KWD
د.ك0.0895662
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke ILS
0.957129
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke BOB
Bs2.01963
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke AZN
0.49759
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke TJS
SM2.698694
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke GEL
0.793217
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke AOA
Kz267.05948
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke BHD
.د.ب0.1100552
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke BMD
$0.2927
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke DKK
kr1.890842
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke HNL
L7.692156
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke MUR
13.4642
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke NAD
$5.084199
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke NOK
kr2.98554
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke NZD
$0.518079
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke PAB
B/.0.2927
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke PGK
K1.249829
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke QAR
ر.ق1.065428
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke RSD
дин.29.720758
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke UZS
soʻm3,484.523252
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke ALL
L24.548749
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke ANG
ƒ0.523933
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke AWG
ƒ0.52686
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke BBD
$0.5854
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke BAM
KM0.494663
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke BIF
Fr863.1723
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke BND
$0.38051
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke BSD
$0.2927
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke JMD
$46.934445
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke KHR
1,175.500762
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke KMF
Fr122.934
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke LAK
6,363.043351
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke LKR
රු89.235449
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke MDL
L5.008097
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke MGA
Ar1,318.46715
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke MOP
P2.3416
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke MVR
4.50758
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke MWK
MK507.27837
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke MZN
MT18.718165
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke NPR
रु41.47559
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke PYG
2,075.8284
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke RWF
Fr424.7077
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke SBD
$2.405994
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke SCR
4.405135
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke SRD
$11.26895
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke SVC
$2.558198
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke SZL
L5.081272
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke TMT
m1.02445
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke TND
د.ت0.8660993
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke TTD
$1.981579
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke UGX
Sh1,023.2792
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke XAF
Fr166.2536
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke XCD
$0.79029
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke XOF
Fr166.2536
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke XPF
Fr30.1481
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke BWP
P3.936815
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke BZD
$0.588327
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke CVE
$28.052368
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke DJF
Fr51.8079
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke DOP
$18.823537
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke DZD
د.ج38.209058
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke FJD
$0.667356
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke GNF
Fr2,545.0265
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke GTQ
Q2.242082
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke GYD
$61.221132
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke ISK
kr36.8802

Sumber Daya Purple Bitcoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Purple Bitcoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Purple Bitcoin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Purple Bitcoin

Berapa nilai Purple Bitcoin (PBTC) hari ini?
Harga live PBTC dalam USD adalah 0.2927 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PBTC ke USD saat ini?
Harga PBTC ke USD saat ini adalah $ 0.2927. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Purple Bitcoin?
Kapitalisasi pasar PBTC adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PBTC?
Suplai beredar PBTC adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PBTC?
PBTC mencapai harga ATH sebesar 1.2751318968681968 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PBTC?
PBTC mencapai harga ATL 0.028456991217276392 USD.
Berapa volume perdagangan PBTC?
Volume perdagangan 24 jam live PBTC adalah $ 288.82K USD.
Akankah harga PBTC naik lebih tinggi tahun ini?
PBTC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PBTC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:18:22 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Purple Bitcoin (PBTC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator PBTC ke USD

Jumlah

PBTC
PBTC
USD
USD

1 PBTC = 0.2927 USD

Perdagangkan PBTC

PBTC/USDT
$0.2927
$0.2927$0.2927
-0.47%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,141.05
$101,141.05$101,141.05

-0.84%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,316.30
$3,316.30$3,316.30

+0.49%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.03
$156.03$156.03

+0.07%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1171
$1.1171$1.1171

+30.19%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,141.05
$101,141.05$101,141.05

-0.84%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,316.30
$3,316.30$3,316.30

+0.49%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.03
$156.03$156.03

+0.07%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2210
$2.2210$2.2210

-0.60%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0133
$1.0133$1.0133

-0.27%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.72
$30.72$30.72

+104.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1124
$0.1124$0.1124

+124.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003920
$0.0003920$0.0003920

+161.33%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013100
$0.013100$0.013100

+1,210.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.574
$4.574$4.574

+357.40%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008000
$0.008000$0.008000

+274.88%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1124
$0.1124$0.1124

+124.80%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002288
$0.0000002288$0.0000002288

+52.53%