Harga live Pell Network hari ini adalah 0.00148 USD. Lacak informasi harga aktual PELL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PELL dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Pell Network hari ini adalah 0.00148 USD. Lacak informasi harga aktual PELL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PELL dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Pell Network(PELL)

Harga Live 1 PELL ke USD:

$0.00148
+0.54%1D
USD
Grafik Harga Live Pell Network (PELL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:18:43 (UTC+8)

Informasi Harga Pell Network (PELL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001466
Low 24 Jam
$ 0.001501
High 24 Jam

$ 0.001466
$ 0.001501
--
--
+0.13%

+0.54%

+0.13%

+0.13%

Harga aktual Pell Network (PELL) adalah $ 0.00148. Selama 24 jam terakhir, PELL diperdagangkan antara low $ 0.001466 dan high $ 0.001501, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPELL adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PELL telah berubah sebesar +0.13% selama 1 jam terakhir, +0.54% selama 24 jam, dan +0.13% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Pell Network (PELL)

$ 58.80K
$ 58.80K$ 58.80K

$ 3.11M
$ 3.11M$ 3.11M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar Pell Network saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.80K. Suplai beredar PELL adalah --, dan total suplainya sebesar 2100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.11M.

Riwayat Harga Pell Network (PELL) USD

Pantau perubahan harga Pell Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000795+0.54%
30 Days$ -0.000545-26.92%
60 Hari$ -0.00093-38.59%
90 Hari$ -0.000458-23.64%
Perubahan Harga Pell Network Hari Ini

Hari ini, PELL tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000795 (+0.54%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Pell Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000545 (-26.92%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Pell Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PELL terlihat mengalami perubahan $ -0.00093 (-38.59%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Pell Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000458 (-23.64%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Pell Network (PELL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Pell Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Pell Network (PELL)

Pell Network has built an Omnichain Decentralized Validated Service Network driven by BTC restaking to extend BTCFi into the cryptoeconomic security domain and fully unlock Bitcoin’s security potential. Pell enhances capital efficiency for stakers and provides developers with an efficient, secure, and affordable way to build validated services. Building upon our pioneering Omnichain BTC Restaking Network, Pell will accelerate the expansion into building a comprehensive omnichain infrastructure for AI-driven decentralized Finance (DeFAI).

Pell Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Pell Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PELL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Pell Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Pell Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Pell Network (USD)

Berapa nilai Pell Network (PELL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pell Network (PELL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pell Network.

Cek prediksi harga Pell Network sekarang!

Tokenomi Pell Network (PELL)

Memahami tokenomi Pell Network (PELL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PELL sekarang!

Cara membeli Pell Network (PELL)

Ingin mengetahui cara membeli Pell Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Pell Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PELL ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Pell Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pell Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Pell Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Pell Network

Berapa nilai Pell Network (PELL) hari ini?
Harga live PELL dalam USD adalah 0.00148 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PELL ke USD saat ini?
Harga PELL ke USD saat ini adalah $ 0.00148. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Pell Network?
Kapitalisasi pasar PELL adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PELL?
Suplai beredar PELL adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PELL?
PELL mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PELL?
PELL mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan PELL?
Volume perdagangan 24 jam live PELL adalah $ 58.80K USD.
Akankah harga PELL naik lebih tinggi tahun ini?
PELL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PELL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

