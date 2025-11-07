Apa yang dimaksud dengan Pell Network (PELL)

Pell Network has built an Omnichain Decentralized Validated Service Network driven by BTC restaking to extend BTCFi into the cryptoeconomic security domain and fully unlock Bitcoin's security potential. Pell enhances capital efficiency for stakers and provides developers with an efficient, secure, and affordable way to build validated services. Building upon our pioneering Omnichain BTC Restaking Network, Pell will accelerate the expansion into building a comprehensive omnichain infrastructure for AI-driven decentralized Finance (DeFAI).

Berapa nilai Pell Network (PELL) hari ini? Harga live PELL dalam USD adalah 0.00148 USD. Berapa kapitalisasi pasar Pell Network? Kapitalisasi pasar PELL adalah -- USD. Berapa suplai beredar PELL? Suplai beredar PELL adalah -- USD. Berapa harga all‑time high (ATH) PELL? PELL mencapai harga ATH sebesar -- USD. Berapa harga all‑time low (ATL) PELL? PELL mencapai harga ATL -- USD. Berapa volume perdagangan PELL? Volume perdagangan 24 jam live PELL adalah $ 58.80K USD.

