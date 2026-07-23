Berapa harga saat ini dari Pendulum?

Harga langsung dari Pendulum (PEN) adalah Rp151.342586075595000000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Pendulum di pasar?

Pendulum saat ini berada pada peringkat pasar #3176, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp12826908150.2141250000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari PEN?

Jumlah token yang beredar dari PEN adalah 84754123.0 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Pendulum?

Dalam 24 jam terakhir, Pendulum diperdagangkan dalam kisaran Rp150.152101859673750000 (terendah 24 jam) hingga Rp155.883565764772500000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Pendulum dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Pendulum mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp6050.4062939088750000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp71.832936513350625000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan PEN hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Pendulum?

Pergeseran harga saat ini sebesar -0.93% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Decentralized Exchange (DEX). Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.