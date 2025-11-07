BursaDEX+
Harga live PepsiCo hari ini adalah 143.03 USD. Lacak informasi harga aktual PEPON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PEPON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PEPON

Info Harga PEPON

Penjelasan PEPON

Situs Web Resmi PEPON

Tokenomi PEPON

Prakiraan Harga PEPON

Riwayat PEPON

Panduan Membeli PEPON

Konverter PEPON ke Mata Uang Fiat

Spot PEPON

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo PepsiCo

Harga PepsiCo(PEPON)

Harga Live 1 PEPON ke USD:

$143.13
$143.13$143.13
-0.38%1D
USD
Grafik Harga Live PepsiCo (PEPON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:57:36 (UTC+8)

Informasi Harga PepsiCo (PEPON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 142.04
$ 142.04$ 142.04
Low 24 Jam
$ 144.48
$ 144.48$ 144.48
High 24 Jam

$ 142.04
$ 142.04$ 142.04

$ 144.48
$ 144.48$ 144.48

$ 156.71583734346297
$ 156.71583734346297$ 156.71583734346297

$ 139.61853462367836
$ 139.61853462367836$ 139.61853462367836

0.00%

-0.38%

-2.98%

-2.98%

Harga aktual PepsiCo (PEPON) adalah $ 143.03. Selama 24 jam terakhir, PEPON diperdagangkan antara low $ 142.04 dan high $ 144.48, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPEPON adalah $ 156.71583734346297, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 139.61853462367836.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PEPON telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.38% selama 24 jam, dan -2.98% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PepsiCo (PEPON)

No.1736

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

$ 57.31K
$ 57.31K$ 57.31K

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

15.34K
15.34K 15.34K

15,344.22862041
15,344.22862041 15,344.22862041

ETH

Kapitalisasi Pasar PepsiCo saat ini adalah $ 2.19M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.31K. Suplai beredar PEPON adalah 15.34K, dan total suplainya sebesar 15344.22862041. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.19M.

Riwayat Harga PepsiCo (PEPON) USD

Pantau perubahan harga PepsiCo untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.546-0.38%
30 Days$ +1.36+0.95%
60 Hari$ +43.03+43.03%
90 Hari$ +43.03+43.03%
Perubahan Harga PepsiCo Hari Ini

Hari ini, PEPON tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.546 (-0.38%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga PepsiCo 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +1.36 (+0.95%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga PepsiCo 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PEPON terlihat mengalami perubahan $ +43.03 (+43.03%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga PepsiCo 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +43.03 (+43.03%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari PepsiCo (PEPON)?

Lihat halaman Riwayat Harga PepsiCo sekarang.

Apa yang dimaksud dengan PepsiCo (PEPON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

PepsiCo tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi PepsiCo Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PEPON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang PepsiCo di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli PepsiCo dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga PepsiCo (USD)

Berapa nilai PepsiCo (PEPON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PepsiCo (PEPON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PepsiCo.

Cek prediksi harga PepsiCo sekarang!

Tokenomi PepsiCo (PEPON)

Memahami tokenomi PepsiCo (PEPON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PEPON sekarang!

Cara membeli PepsiCo (PEPON)

Ingin mengetahui cara membeli PepsiCo? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli PepsiCo di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya PepsiCo

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PepsiCo, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi PepsiCo
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PepsiCo

Berapa nilai PepsiCo (PEPON) hari ini?
Harga live PEPON dalam USD adalah 143.03 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PEPON ke USD saat ini?
Harga PEPON ke USD saat ini adalah $ 143.03. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PepsiCo?
Kapitalisasi pasar PEPON adalah $ 2.19M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PEPON?
Suplai beredar PEPON adalah 15.34K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PEPON?
PEPON mencapai harga ATH sebesar 156.71583734346297 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PEPON?
PEPON mencapai harga ATL 139.61853462367836 USD.
Berapa volume perdagangan PEPON?
Volume perdagangan 24 jam live PEPON adalah $ 57.31K USD.
Akankah harga PEPON naik lebih tinggi tahun ini?
PEPON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PEPON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:57:36 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting PepsiCo (PEPON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator PEPON ke USD

Jumlah

PEPON
PEPON
USD
USD

1 PEPON = 143.03 USD

Perdagangkan PEPON

PEPON/USDT
$143.13
$143.13$143.13
-0.44%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

