Harga live Pepe Unchained hari ini adalah 0.000475 USD. Lacak informasi harga aktual PEPU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PEPU dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PEPU

Info Harga PEPU

Penjelasan PEPU

Situs Web Resmi PEPU

Tokenomi PEPU

Prakiraan Harga PEPU

Riwayat PEPU

Panduan Membeli PEPU

Konverter PEPU ke Mata Uang Fiat

Logo Pepe Unchained

Harga Pepe Unchained(PEPU)

Harga Live 1 PEPU ke USD:

$0.0004746
+0.35%1D
USD
Grafik Harga Live Pepe Unchained (PEPU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:19:34 (UTC+8)

Informasi Harga Pepe Unchained (PEPU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0004641
Low 24 Jam
$ 0.0004912
High 24 Jam

$ 0.0004641
$ 0.0004912
$ 0.002805624327262823
$ 0.000412917773405935
-0.05%

+0.35%

+4.07%

+4.07%

Harga aktual Pepe Unchained (PEPU) adalah $ 0.000475. Selama 24 jam terakhir, PEPU diperdagangkan antara low $ 0.0004641 dan high $ 0.0004912, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPEPU adalah $ 0.002805624327262823, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000412917773405935.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PEPU telah berubah sebesar -0.05% selama 1 jam terakhir, +0.35% selama 24 jam, dan +4.07% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Pepe Unchained (PEPU)

No.1372

$ 5.01M
$ 50.02K
$ 7.60M
10.56B
16,000,000,000
16,000,000,000
65.98%

ETH

Kapitalisasi Pasar Pepe Unchained saat ini adalah $ 5.01M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 50.02K. Suplai beredar PEPU adalah 10.56B, dan total suplainya sebesar 16000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.60M.

Riwayat Harga Pepe Unchained (PEPU) USD

Pantau perubahan harga Pepe Unchained untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000001655+0.35%
30 Days$ -0.0002587-35.26%
60 Hari$ -0.0000209-4.22%
90 Hari$ -0.0001565-24.79%
Perubahan Harga Pepe Unchained Hari Ini

Hari ini, PEPU tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000001655 (+0.35%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Pepe Unchained 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0002587 (-35.26%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Pepe Unchained 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PEPU terlihat mengalami perubahan $ -0.0000209 (-4.22%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Pepe Unchained 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0001565 (-24.79%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Pepe Unchained (PEPU)?

Lihat halaman Riwayat Harga Pepe Unchained sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Pepe Unchained (PEPU)

Welcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun!

Pepe Unchained tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Pepe Unchained Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PEPU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Pepe Unchained di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Pepe Unchained dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Pepe Unchained (USD)

Berapa nilai Pepe Unchained (PEPU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pepe Unchained (PEPU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pepe Unchained.

Cek prediksi harga Pepe Unchained sekarang!

Tokenomi Pepe Unchained (PEPU)

Memahami tokenomi Pepe Unchained (PEPU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PEPU sekarang!

Cara membeli Pepe Unchained (PEPU)

Ingin mengetahui cara membeli Pepe Unchained? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Pepe Unchained di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PEPU ke Mata Uang Lokal

1 Pepe Unchained(PEPU) ke VND
12.499625
1 Pepe Unchained(PEPU) ke AUD
A$0.0007315
1 Pepe Unchained(PEPU) ke GBP
0.000361
1 Pepe Unchained(PEPU) ke EUR
0.0004085
1 Pepe Unchained(PEPU) ke USD
$0.000475
1 Pepe Unchained(PEPU) ke MYR
RM0.0019855
1 Pepe Unchained(PEPU) ke TRY
0.0199975
1 Pepe Unchained(PEPU) ke JPY
¥0.072675
1 Pepe Unchained(PEPU) ke ARS
ARS$0.68940075
1 Pepe Unchained(PEPU) ke RUB
0.03858425
1 Pepe Unchained(PEPU) ke INR
0.04211825
1 Pepe Unchained(PEPU) ke IDR
Rp7.9166635
1 Pepe Unchained(PEPU) ke PHP
0.0280345
1 Pepe Unchained(PEPU) ke EGP
￡E.0.0224675
1 Pepe Unchained(PEPU) ke BRL
R$0.00254125
1 Pepe Unchained(PEPU) ke CAD
C$0.00066975
1 Pepe Unchained(PEPU) ke BDT
0.05795475
1 Pepe Unchained(PEPU) ke NGN
0.683449
1 Pepe Unchained(PEPU) ke COP
$1.81991975
1 Pepe Unchained(PEPU) ke ZAR
R.0.0082555
1 Pepe Unchained(PEPU) ke UAH
0.0199785
1 Pepe Unchained(PEPU) ke TZS
T.Sh.1.167075
1 Pepe Unchained(PEPU) ke VES
Bs0.107825
1 Pepe Unchained(PEPU) ke CLP
$0.447925
1 Pepe Unchained(PEPU) ke PKR
Rs0.134254
1 Pepe Unchained(PEPU) ke KZT
0.24986425
1 Pepe Unchained(PEPU) ke THB
฿0.01539475
1 Pepe Unchained(PEPU) ke TWD
NT$0.01472025
1 Pepe Unchained(PEPU) ke AED
د.إ0.00174325
1 Pepe Unchained(PEPU) ke CHF
Fr0.00038
1 Pepe Unchained(PEPU) ke HKD
HK$0.00369075
1 Pepe Unchained(PEPU) ke AMD
֏0.18164
1 Pepe Unchained(PEPU) ke MAD
.د.م0.0044175
1 Pepe Unchained(PEPU) ke MXN
$0.0088255
1 Pepe Unchained(PEPU) ke SAR
ريال0.00178125
1 Pepe Unchained(PEPU) ke ETB
Br0.07290775
1 Pepe Unchained(PEPU) ke KES
KSh0.061351
1 Pepe Unchained(PEPU) ke JOD
د.أ0.000336775
1 Pepe Unchained(PEPU) ke PLN
0.001748
1 Pepe Unchained(PEPU) ke RON
лв0.00209
1 Pepe Unchained(PEPU) ke SEK
kr0.004541
1 Pepe Unchained(PEPU) ke BGN
лв0.00080275
1 Pepe Unchained(PEPU) ke HUF
Ft0.15880675
1 Pepe Unchained(PEPU) ke CZK
0.010013
1 Pepe Unchained(PEPU) ke KWD
د.ك0.00014535
1 Pepe Unchained(PEPU) ke ILS
0.00155325
1 Pepe Unchained(PEPU) ke BOB
Bs0.0032775
1 Pepe Unchained(PEPU) ke AZN
0.0008075
1 Pepe Unchained(PEPU) ke TJS
SM0.0043795
1 Pepe Unchained(PEPU) ke GEL
0.00128725
1 Pepe Unchained(PEPU) ke AOA
Kz0.43339
1 Pepe Unchained(PEPU) ke BHD
.د.ب0.0001786
1 Pepe Unchained(PEPU) ke BMD
$0.000475
1 Pepe Unchained(PEPU) ke DKK
kr0.0030685
1 Pepe Unchained(PEPU) ke HNL
L0.012483
1 Pepe Unchained(PEPU) ke MUR
0.02185
1 Pepe Unchained(PEPU) ke NAD
$0.00825075
1 Pepe Unchained(PEPU) ke NOK
kr0.004845
1 Pepe Unchained(PEPU) ke NZD
$0.00084075
1 Pepe Unchained(PEPU) ke PAB
B/.0.000475
1 Pepe Unchained(PEPU) ke PGK
K0.00202825
1 Pepe Unchained(PEPU) ke QAR
ر.ق0.001729
1 Pepe Unchained(PEPU) ke RSD
дин.0.0482315
1 Pepe Unchained(PEPU) ke UZS
soʻm5.654761
1 Pepe Unchained(PEPU) ke ALL
L0.03983825
1 Pepe Unchained(PEPU) ke ANG
ƒ0.00085025
1 Pepe Unchained(PEPU) ke AWG
ƒ0.000855
1 Pepe Unchained(PEPU) ke BBD
$0.00095
1 Pepe Unchained(PEPU) ke BAM
KM0.00080275
1 Pepe Unchained(PEPU) ke BIF
Fr1.400775
1 Pepe Unchained(PEPU) ke BND
$0.0006175
1 Pepe Unchained(PEPU) ke BSD
$0.000475
1 Pepe Unchained(PEPU) ke JMD
$0.07616625
1 Pepe Unchained(PEPU) ke KHR
1.9076285
1 Pepe Unchained(PEPU) ke KMF
Fr0.1995
1 Pepe Unchained(PEPU) ke LAK
10.32608675
1 Pepe Unchained(PEPU) ke LKR
රු0.14481325
1 Pepe Unchained(PEPU) ke MDL
L0.00812725
1 Pepe Unchained(PEPU) ke MGA
Ar2.1396375
1 Pepe Unchained(PEPU) ke MOP
P0.0038
1 Pepe Unchained(PEPU) ke MVR
0.007315
1 Pepe Unchained(PEPU) ke MWK
MK0.8232225
1 Pepe Unchained(PEPU) ke MZN
MT0.03037625
1 Pepe Unchained(PEPU) ke NPR
रु0.0673075
1 Pepe Unchained(PEPU) ke PYG
3.3687
1 Pepe Unchained(PEPU) ke RWF
Fr0.689225
1 Pepe Unchained(PEPU) ke SBD
$0.0039045
1 Pepe Unchained(PEPU) ke SCR
0.00714875
1 Pepe Unchained(PEPU) ke SRD
$0.0182875
1 Pepe Unchained(PEPU) ke SVC
$0.0041515
1 Pepe Unchained(PEPU) ke SZL
L0.008246
1 Pepe Unchained(PEPU) ke TMT
m0.0016625
1 Pepe Unchained(PEPU) ke TND
د.ت0.001405525
1 Pepe Unchained(PEPU) ke TTD
$0.00321575
1 Pepe Unchained(PEPU) ke UGX
Sh1.6606
1 Pepe Unchained(PEPU) ke XAF
Fr0.2698
1 Pepe Unchained(PEPU) ke XCD
$0.0012825
1 Pepe Unchained(PEPU) ke XOF
Fr0.2698
1 Pepe Unchained(PEPU) ke XPF
Fr0.048925
1 Pepe Unchained(PEPU) ke BWP
P0.00638875
1 Pepe Unchained(PEPU) ke BZD
$0.00095475
1 Pepe Unchained(PEPU) ke CVE
$0.045524
1 Pepe Unchained(PEPU) ke DJF
Fr0.084075
1 Pepe Unchained(PEPU) ke DOP
$0.03054725
1 Pepe Unchained(PEPU) ke DZD
د.ج0.0620065
1 Pepe Unchained(PEPU) ke FJD
$0.001083
1 Pepe Unchained(PEPU) ke GNF
Fr4.130125
1 Pepe Unchained(PEPU) ke GTQ
Q0.0036385
1 Pepe Unchained(PEPU) ke GYD
$0.099351
1 Pepe Unchained(PEPU) ke ISK
kr0.05985

Sumber Daya Pepe Unchained

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pepe Unchained, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Pepe Unchained
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Pepe Unchained

Berapa nilai Pepe Unchained (PEPU) hari ini?
Harga live PEPU dalam USD adalah 0.000475 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PEPU ke USD saat ini?
Harga PEPU ke USD saat ini adalah $ 0.000475. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Pepe Unchained?
Kapitalisasi pasar PEPU adalah $ 5.01M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PEPU?
Suplai beredar PEPU adalah 10.56B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PEPU?
PEPU mencapai harga ATH sebesar 0.002805624327262823 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PEPU?
PEPU mencapai harga ATL 0.000412917773405935 USD.
Berapa volume perdagangan PEPU?
Volume perdagangan 24 jam live PEPU adalah $ 50.02K USD.
Akankah harga PEPU naik lebih tinggi tahun ini?
PEPU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PEPU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Pepe Unchained (PEPU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

