Harga live PIKZ AI hari ini adalah 0.0135 USD. Kapitalisasi pasar PIKZ adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual PIKZ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Logo PIKZ AI

Harga PIKZ AI(PIKZ)

Harga Live 1 PIKZ ke USD:

$0.0135
-21.51%1D
USD
Grafik Harga Live PIKZ AI (PIKZ)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:31:08 (UTC+8)

Harga PIKZ AI Hari Ini

Harga live PIKZ AI (PIKZ) hari ini adalah $ 0.0135, dengan perubahan 21.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PIKZ ke USD saat ini adalah $ 0.0135 per PIKZ.

PIKZ AI saat ini berada di peringkat #4540 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 PIKZ. Selama 24 jam terakhir, PIKZ diperdagangkan antara $ 0.008 (low) dan $ 0.0439 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.2843375086886617, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.010847915204425218.

Dalam kinerja jangka pendek, PIKZ bergerak +12.50% dalam satu jam terakhir dan -86.50% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 14.04K.

Informasi Pasar PIKZ AI (PIKZ)

No.4540

$ 0.00
$ 14.04K
$ 135.00K
0.00
10,000,000
10,000,000
0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar PIKZ AI saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 14.04K. Suplai beredar PIKZ adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 10000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 135.00K.

Riwayat Harga PIKZ AI USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.008
Low 24 Jam
$ 0.0439
High 24 Jam

$ 0.008
$ 0.0439
$ 0.2843375086886617
$ 0.010847915204425218
+12.50%

-21.51%

-86.50%

-86.50%

Riwayat Harga PIKZ AI (PIKZ) USD

Pantau perubahan harga PIKZ AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0036996-21.51%
30 Days$ -0.0865-86.50%
60 Hari$ -0.0865-86.50%
90 Hari$ -0.0865-86.50%
Perubahan Harga PIKZ AI Hari Ini

Hari ini, PIKZ tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0036996 (-21.51%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga PIKZ AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0865 (-86.50%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga PIKZ AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PIKZ terlihat mengalami perubahan $ -0.0865 (-86.50%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga PIKZ AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0865 (-86.50%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari PIKZ AI (PIKZ)?

Lihat halaman Riwayat Harga PIKZ AI sekarang.

Analisis AI untuk PIKZ AI

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk PIKZ AI, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga PIKZ AI?

Beberapa faktor utama memengaruhi harga token PIKZ AI (PIKZ):

1. Sentimen pasar dan tren pasar kripto secara keseluruhan
2. Kinerja sektor AI serta hype terhadap proyek-proyek yang berhubungan dengan AI
3. Volume perdagangan dan likuiditas di bursa
4. Utilitas token serta adopsi nyata dari platform PIKZ AI
5. Pengumuman kemitraan dan pengembangan ekosistem
6. Berita regulasi yang memengaruhi sektor AI atau kripto
7. Dinamika pasokan, termasuk pembakaran atau rilis token
8. Persaingan dari proyek-proyek kripto AI lainnya
9. Perkembangan teknis dan pembaruan platform
10. Gerakan whale serta perilaku pemegang besar

Mengapa orang ingin tahu harga PIKZ AI hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga PIKZ AI (PIKZ) hari ini karena beberapa alasan utama: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, memantau nilai portofolio, mengatur waktu masuk/keluar pasar, menilai kinerja investasi, dan tetap mendapat informasi terbaru tentang volatilitas pasar untuk tujuan pengelolaan risiko.

Prediksi Harga untuk PIKZ AI

Prediksi Harga PIKZ AI (PIKZ) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PIKZ pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga PIKZ AI (PIKZ) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga PIKZ AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga PIKZ AI yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga PIKZ pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga PIKZ AI.

Cara membeli & berinvestasi PIKZ AI di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan PIKZ AI? Pembelian PIKZ dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli PIKZ AI. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian PIKZ AI (PIKZ) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari 0.00 token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan PIKZ AI akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli PIKZ AI (PIKZ)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan PIKZ AI

Dengan memiliki PIKZ AI, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli PIKZ AI (PIKZ) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
--
Maker
--
Taker
Biaya perdagangan Futures:
--
Maker
--
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan PIKZ AI (PIKZ)

Kuasai prediksi olahraga dengan kecerdasan buatan (AI).

Sumber Daya PIKZ AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PIKZ AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi PIKZ AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PIKZ AI

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:31:08 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting PIKZ AI (PIKZ)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-14 12:48:38Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF Bitcoin spot AS mencatat arus masuk bersih harian tertinggi tahun 2026, mencapai $753,8 juta
01-13 21:31:46Kabar Industri Terkini
CPI Inti AS Desember Tingkat Tahunan Tanpa Penyesuaian 2,6%, Prakiraan 2,70%, Sebelumnya 2,60%
01-13 18:07:07Kabar Industri Terkini
Ketua SEC: Yakin Undang-Undang Kejelasan Akan Diserahkan kepada Presiden untuk Ditandatangani Tahun Ini
01-13 12:48:54Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus masuk bersih sebesar $116,7 juta, dan ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $5,1 juta
01-12 13:34:58Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Nosional Pasar Prediksi Melampaui $5,3 Miliar pada Akhir Tahun, Mencapai Pertumbuhan Selama Enam Minggu Berturut-turut
01-12 13:21:15Kabar Industri Terkini
Beberapa Koin Meme Baru di Rantai Solana Melonjak Signifikan, Koin Livestream Pump "SOL" Kapitalisasi Pasar Tembus Sepuluh Juta

PIKZ AI Berita Populer

WhatsApp menghentikan sementara pembatasan chatbot untuk pengguna Brasil setelah penolakan regulator

WhatsApp menghentikan sementara pembatasan chatbot untuk pengguna Brasil setelah penolakan regulator

January 16, 2026
Digitap ($TAP) Menembus $4 Juta Dana Terkumpul: Mengapa $TAP adalah Kripto Terbaik untuk Dibeli demi Mengalahkan $3.300 ETH Tahun Ini

Digitap ($TAP) Menembus $4 Juta Dana Terkumpul: Mengapa $TAP adalah Kripto Terbaik untuk Dibeli demi Mengalahkan $3.300 ETH Tahun Ini

January 16, 2026
Kripto Terbaik untuk Dibeli dengan $400? Investor Beralih dari Dogecoin dan XRP ke Kripto Baru Ini

Kripto Terbaik untuk Dibeli dengan $400? Investor Beralih dari Dogecoin dan XRP ke Kripto Baru Ini

January 16, 2026
Lihat Selengkapnya

Jelajahi PIKZ AI Selengkapnya

PIKZ USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada PIKZ dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures PIKZ USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar PIKZ AI (PIKZ) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume PIKZ AI secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
PIKZ/USDT
$0.0135
-21.51%
0.00% (USDT)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

