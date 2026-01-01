Harga PIKZ AI Hari Ini

Harga live PIKZ AI (PIKZ) hari ini adalah $ 0.0135, dengan perubahan 21.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PIKZ ke USD saat ini adalah $ 0.0135 per PIKZ.

PIKZ AI saat ini berada di peringkat #4540 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 PIKZ. Selama 24 jam terakhir, PIKZ diperdagangkan antara $ 0.008 (low) dan $ 0.0439 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.2843375086886617, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.010847915204425218.

Dalam kinerja jangka pendek, PIKZ bergerak +12.50% dalam satu jam terakhir dan -86.50% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 14.04K.

Informasi Pasar PIKZ AI (PIKZ)

Peringkat No.4540 Kapitalisasi Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 Jam) $ 14.04K$ 14.04K $ 14.04K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 135.00K$ 135.00K $ 135.00K Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Suplai Maks. 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Total Suplai 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Tingkat Peredaran 0.00% Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar PIKZ AI saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 14.04K. Suplai beredar PIKZ adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 10000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 135.00K.