BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Ping hari ini adalah 0.02119 USD. Lacak informasi harga aktual PING ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PING dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Ping hari ini adalah 0.02119 USD. Lacak informasi harga aktual PING ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PING dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PING

Info Harga PING

Penjelasan PING

Tokenomi PING

Prakiraan Harga PING

Riwayat PING

Panduan Membeli PING

Konverter PING ke Mata Uang Fiat

Spot PING

Futures USDT-M PING

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Ping

Harga Ping(PING)

Harga Live 1 PING ke USD:

$0.02119
$0.02119$0.02119
+6.10%1D
USD
Grafik Harga Live Ping (PING)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:50:42 (UTC+8)

Informasi Harga Ping (PING) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01937
$ 0.01937$ 0.01937
Low 24 Jam
$ 0.02613
$ 0.02613$ 0.02613
High 24 Jam

$ 0.01937
$ 0.01937$ 0.01937

$ 0.02613
$ 0.02613$ 0.02613

--
----

--
----

+4.79%

+6.10%

+16.17%

+16.17%

Harga aktual Ping (PING) adalah $ 0.02119. Selama 24 jam terakhir, PING diperdagangkan antara low $ 0.01937 dan high $ 0.02613, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPING adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PING telah berubah sebesar +4.79% selama 1 jam terakhir, +6.10% selama 24 jam, dan +16.17% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ping (PING)

--
----

$ 521.10K
$ 521.10K$ 521.10K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

Kapitalisasi Pasar Ping saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 521.10K. Suplai beredar PING adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga Ping (PING) USD

Pantau perubahan harga Ping untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0012183+6.10%
30 Days$ +0.01619+323.80%
60 Hari$ +0.01619+323.80%
90 Hari$ +0.01619+323.80%
Perubahan Harga Ping Hari Ini

Hari ini, PING tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0012183 (+6.10%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Ping 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.01619 (+323.80%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Ping 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PING terlihat mengalami perubahan $ +0.01619 (+323.80%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Ping 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.01619 (+323.80%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Ping (PING)?

Lihat halaman Riwayat Harga Ping sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Ping (PING)

Ping tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ping Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PING ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Ping di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ping dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ping (USD)

Berapa nilai Ping (PING) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ping (PING) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ping.

Cek prediksi harga Ping sekarang!

Tokenomi Ping (PING)

Memahami tokenomi Ping (PING) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PING sekarang!

Cara membeli Ping (PING)

Ingin mengetahui cara membeli Ping? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ping di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PING ke Mata Uang Lokal

1 Ping(PING) ke VND
557.61485
1 Ping(PING) ke AUD
A$0.0326326
1 Ping(PING) ke GBP
0.0161044
1 Ping(PING) ke EUR
0.0182234
1 Ping(PING) ke USD
$0.02119
1 Ping(PING) ke MYR
RM0.0885742
1 Ping(PING) ke TRY
0.8940061
1 Ping(PING) ke JPY
¥3.22088
1 Ping(PING) ke ARS
ARS$30.7545303
1 Ping(PING) ke RUB
1.7212637
1 Ping(PING) ke INR
1.8789173
1 Ping(PING) ke IDR
Rp353.1665254
1 Ping(PING) ke PHP
1.2506338
1 Ping(PING) ke EGP
￡E.1.0020751
1 Ping(PING) ke BRL
R$0.1131546
1 Ping(PING) ke CAD
C$0.0298779
1 Ping(PING) ke BDT
2.5853919
1 Ping(PING) ke NGN
30.4890196
1 Ping(PING) ke COP
$81.1875779
1 Ping(PING) ke ZAR
R.0.3680703
1 Ping(PING) ke UAH
0.8912514
1 Ping(PING) ke TZS
T.Sh.52.06383
1 Ping(PING) ke VES
Bs4.81013
1 Ping(PING) ke CLP
$19.98217
1 Ping(PING) ke PKR
Rs5.9891416
1 Ping(PING) ke KZT
11.1465757
1 Ping(PING) ke THB
฿0.686556
1 Ping(PING) ke TWD
NT$0.6566781
1 Ping(PING) ke AED
د.إ0.0777673
1 Ping(PING) ke CHF
Fr0.016952
1 Ping(PING) ke HKD
HK$0.1646463
1 Ping(PING) ke AMD
֏8.103056
1 Ping(PING) ke MAD
.د.م0.197067
1 Ping(PING) ke MXN
$0.3934983
1 Ping(PING) ke SAR
ريال0.0794625
1 Ping(PING) ke ETB
Br3.2609291
1 Ping(PING) ke KES
KSh2.7369004
1 Ping(PING) ke JOD
د.أ0.01502371
1 Ping(PING) ke PLN
0.0777673
1 Ping(PING) ke RON
лв0.093236
1 Ping(PING) ke SEK
kr0.2025764
1 Ping(PING) ke BGN
лв0.0358111
1 Ping(PING) ke HUF
Ft7.0844527
1 Ping(PING) ke CZK
0.4464733
1 Ping(PING) ke KWD
د.ك0.00648414
1 Ping(PING) ke ILS
0.0692913
1 Ping(PING) ke BOB
Bs0.146211
1 Ping(PING) ke AZN
0.036023
1 Ping(PING) ke TJS
SM0.1953718
1 Ping(PING) ke GEL
0.0574249
1 Ping(PING) ke AOA
Kz19.4225421
1 Ping(PING) ke BHD
.د.ب0.00796744
1 Ping(PING) ke BMD
$0.02119
1 Ping(PING) ke DKK
kr0.1368874
1 Ping(PING) ke HNL
L0.5581446
1 Ping(PING) ke MUR
0.97474
1 Ping(PING) ke NAD
$0.3680703
1 Ping(PING) ke NOK
kr0.2159261
1 Ping(PING) ke NZD
$0.0375063
1 Ping(PING) ke PAB
B/.0.02119
1 Ping(PING) ke PGK
K0.088998
1 Ping(PING) ke QAR
ر.ق0.0771316
1 Ping(PING) ke RSD
дин.2.1505731
1 Ping(PING) ke UZS
soʻm255.3011461
1 Ping(PING) ke ALL
L1.7767815
1 Ping(PING) ke ANG
ƒ0.0379301
1 Ping(PING) ke AWG
ƒ0.038142
1 Ping(PING) ke BBD
$0.04238
1 Ping(PING) ke BAM
KM0.0358111
1 Ping(PING) ke BIF
Fr62.48931
1 Ping(PING) ke BND
$0.027547
1 Ping(PING) ke BSD
$0.02119
1 Ping(PING) ke JMD
$3.3978165
1 Ping(PING) ke KHR
85.1003114
1 Ping(PING) ke KMF
Fr8.8998
1 Ping(PING) ke LAK
460.6521647
1 Ping(PING) ke LKR
රු6.4601953
1 Ping(PING) ke MDL
L0.36023
1 Ping(PING) ke MGA
Ar95.450355
1 Ping(PING) ke MOP
P0.16952
1 Ping(PING) ke MVR
0.326326
1 Ping(PING) ke MWK
MK36.7881709
1 Ping(PING) ke MZN
MT1.3551005
1 Ping(PING) ke NPR
रु3.002623
1 Ping(PING) ke PYG
150.27948
1 Ping(PING) ke RWF
Fr30.74669
1 Ping(PING) ke SBD
$0.1743937
1 Ping(PING) ke SCR
0.3189095
1 Ping(PING) ke SRD
$0.815815
1 Ping(PING) ke SVC
$0.1852006
1 Ping(PING) ke SZL
L0.3678584
1 Ping(PING) ke TMT
m0.074165
1 Ping(PING) ke TND
د.ت0.06270121
1 Ping(PING) ke TTD
$0.1434563
1 Ping(PING) ke UGX
Sh74.08024
1 Ping(PING) ke XAF
Fr12.01473
1 Ping(PING) ke XCD
$0.057213
1 Ping(PING) ke XOF
Fr12.01473
1 Ping(PING) ke XPF
Fr2.18257
1 Ping(PING) ke BWP
P0.2850055
1 Ping(PING) ke BZD
$0.0425919
1 Ping(PING) ke CVE
$2.0308496
1 Ping(PING) ke DJF
Fr3.75063
1 Ping(PING) ke DOP
$1.3627289
1 Ping(PING) ke DZD
د.ج2.7665664
1 Ping(PING) ke FJD
$0.0483132
1 Ping(PING) ke GNF
Fr184.24705
1 Ping(PING) ke GTQ
Q0.1623154
1 Ping(PING) ke GYD
$4.4321004
1 Ping(PING) ke ISK
kr2.66994

Sumber Daya Ping

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ping, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ping

Berapa nilai Ping (PING) hari ini?
Harga live PING dalam USD adalah 0.02119 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PING ke USD saat ini?
Harga PING ke USD saat ini adalah $ 0.02119. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ping?
Kapitalisasi pasar PING adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PING?
Suplai beredar PING adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PING?
PING mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PING?
PING mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan PING?
Volume perdagangan 24 jam live PING adalah $ 521.10K USD.
Akankah harga PING naik lebih tinggi tahun ini?
PING mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PING untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:50:42 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Ping (PING)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator PING ke USD

Jumlah

PING
PING
USD
USD

1 PING = 0.02119 USD

Perdagangkan PING

PING/USDT
$0.02119
$0.02119$0.02119
+6.32%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,281.11
$101,281.11$101,281.11

-0.71%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.79
$3,306.79$3,306.79

+0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.03
$155.03$155.03

-0.57%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0322
$1.0322$1.0322

+20.30%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,281.11
$101,281.11$101,281.11

-0.71%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.79
$3,306.79$3,306.79

+0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.03
$155.03$155.03

-0.57%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2104
$2.2104$2.2104

-1.07%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0108
$1.0108$1.0108

-0.52%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0634
$0.0634$0.0634

+26.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003994
$0.0003994$0.0003994

+166.26%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012300
$0.012300$0.012300

+1,130.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.277
$4.277$4.277

+327.70%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008008
$0.008008$0.008008

+275.25%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001797
$0.001797$0.001797

+65.16%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002446
$0.0000002446$0.0000002446

+63.06%