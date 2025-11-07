BursaDEX+
Harga live Plena Finance hari ini adalah 0.000647 USD. Lacak informasi harga aktual PLENA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PLENA dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Plena Finance

Harga Plena Finance(PLENA)

Harga Live 1 PLENA ke USD:

$0.000646
-0.76%1D
USD
Grafik Harga Live Plena Finance (PLENA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:21:27 (UTC+8)

Informasi Harga Plena Finance (PLENA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000524
Low 24 Jam
$ 0.000666
High 24 Jam

$ 0.000524
$ 0.000666
$ 0.056203910512605156
$ 0.000448794929850895
+0.31%

-0.76%

+4.86%

+4.86%

Harga aktual Plena Finance (PLENA) adalah $ 0.000647. Selama 24 jam terakhir, PLENA diperdagangkan antara low $ 0.000524 dan high $ 0.000666, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPLENA adalah $ 0.056203910512605156, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000448794929850895.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PLENA telah berubah sebesar +0.31% selama 1 jam terakhir, -0.76% selama 24 jam, dan +4.86% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Plena Finance (PLENA)

No.4229

$ 0.00
$ 67.52K
$ 970.50K
0.00
1,500,000,000
BSC

Kapitalisasi Pasar Plena Finance saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 67.52K. Suplai beredar PLENA adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 970.50K.

Riwayat Harga Plena Finance (PLENA) USD

Pantau perubahan harga Plena Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000495-0.76%
30 Days$ -0.000136-17.37%
60 Hari$ -0.000285-30.58%
90 Hari$ -0.000329-33.71%
Perubahan Harga Plena Finance Hari Ini

Hari ini, PLENA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000495 (-0.76%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Plena Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000136 (-17.37%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Plena Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PLENA terlihat mengalami perubahan $ -0.000285 (-30.58%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Plena Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000329 (-33.71%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Plena Finance (PLENA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Plena Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Plena Finance (PLENA)

In the fast-paced cryptocurrency market, Plena is revolutionizing how users self-administer their digital assets. With a focus on user empowerment, Plena is designed to provide full self-custody of their digital assets, leverage cutting edge technology like Account Abstraction, Al, and introduce innovative features such as automated purchasing and crypto portfolios.

Plena Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Plena Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PLENA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Plena Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Plena Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Plena Finance (USD)

Berapa nilai Plena Finance (PLENA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Plena Finance (PLENA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Plena Finance.

Cek prediksi harga Plena Finance sekarang!

Tokenomi Plena Finance (PLENA)

Memahami tokenomi Plena Finance (PLENA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PLENA sekarang!

Cara membeli Plena Finance (PLENA)

Ingin mengetahui cara membeli Plena Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Plena Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PLENA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Plena Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Plena Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Plena Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Plena Finance

Berapa nilai Plena Finance (PLENA) hari ini?
Harga live PLENA dalam USD adalah 0.000647 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PLENA ke USD saat ini?
Harga PLENA ke USD saat ini adalah $ 0.000647. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Plena Finance?
Kapitalisasi pasar PLENA adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PLENA?
Suplai beredar PLENA adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PLENA?
PLENA mencapai harga ATH sebesar 0.056203910512605156 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PLENA?
PLENA mencapai harga ATL 0.000448794929850895 USD.
Berapa volume perdagangan PLENA?
Volume perdagangan 24 jam live PLENA adalah $ 67.52K USD.
Akankah harga PLENA naik lebih tinggi tahun ini?
PLENA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PLENA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

