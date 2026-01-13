Tokenomi PlusMore (PLUS)

Tokenomi PlusMore (PLUS)

Telusuri wawasan utama tentang PlusMore (PLUS), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 16:27:13 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga PlusMore (PLUS)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk PlusMore (PLUS), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
----
Total Suplai:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Suplai yang Beredar:
--
----
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 3.42M
$ 3.42M$ 3.42M
All-Time High:
$ 50
$ 50$ 50
All-Time Low:
--
----
Harga Saat Ini:
$ 3.415
$ 3.415$ 3.415

Informasi PlusMore (PLUS)

PlusMore adalah platform Rewards-as-a-Service (RaaS) berbasis AI yang mengubah loyalitas dari pusat biaya menjadi mesin keuntungan bagi bisnis, dan nilai nyata bagi pengguna. Inti dari ekosistem ini adalah token PLUS, hadiah Web3 yang selalu dapat ditukarkan dengan manfaat nyata senilai $10 di dalam pasar PLUS MORE, termasuk kartu hadiah, perjalanan, penginapan hotel, cashback, dan banyak lagi. Tidak seperti poin inflasi atau model "hasil" yang tidak berkelanjutan, PLUS MORE didanai oleh pedagang dan mitra, menciptakan jaringan hadiah yang berkelanjutan dan berbasis bagi hasil.

Situs Web Resmi:
https://plusmore.xyz/
Whitepaper:
http://www.plutus.it/whitepaper2025
Explorer Blok:
https://basescan.org/token/0x3a8caad0eefea68d2df2b8825420382b8e60f7f3

Tokenomi PlusMore (PLUS): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi PlusMore (PLUS) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token PLUS yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token PLUS yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi PLUS, jelajahi harga live token PLUS!

Cara Membeli PLUS

Tertarik untuk menambahkan PlusMore (PLUS) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli PLUS, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga PlusMore (PLUS)

Menganalisis riwayat harga PLUS membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga PLUS

Ingin mengetahui arah PLUS? Halaman prediksi harga PLUS kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

