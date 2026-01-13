Harga PlusMore Hari Ini

Harga live PlusMore (PLUS) hari ini adalah $ 3.034, dengan perubahan 25.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PLUS ke USD saat ini adalah $ 3.034 per PLUS.

PlusMore saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- PLUS. Selama 24 jam terakhir, PLUS diperdagangkan antara $ 3 (low) dan $ 4.509 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, PLUS bergerak -9.71% dalam satu jam terakhir dan -39.32% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 38.31K.

Informasi Pasar PlusMore (PLUS)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 38.31K$ 38.31K $ 38.31K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Blockchain Publik BASE

Kapitalisasi Pasar PlusMore saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 38.31K. Suplai beredar PLUS adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.03M.