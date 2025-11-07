BursaDEX+
Harga Zypher Network(POP)

Harga Live 1 POP ke USD:

$0.00113
-2.83%1D
USD
Grafik Harga Live Zypher Network (POP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:23:17 (UTC+8)

Informasi Harga Zypher Network (POP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001066
Low 24 Jam
$ 0.001653
High 24 Jam

$ 0.001066
$ 0.001653
$ 0.0122852444917876
$ 0.000910956106492917
+0.80%

-2.83%

-83.97%

-83.97%

Harga aktual Zypher Network (POP) adalah $ 0.001129. Selama 24 jam terakhir, POP diperdagangkan antara low $ 0.001066 dan high $ 0.001653, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPOP adalah $ 0.0122852444917876, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000910956106492917.

Dalam hal kinerja jangka pendek, POP telah berubah sebesar +0.80% selama 1 jam terakhir, -2.83% selama 24 jam, dan -83.97% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Zypher Network (POP)

No.1771

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

$ 82.70K
$ 82.70K$ 82.70K

$ 11.29M
$ 11.29M$ 11.29M

1.50B
1.50B 1.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

15.04%

BSC

Kapitalisasi Pasar Zypher Network saat ini adalah $ 1.70M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 82.70K. Suplai beredar POP adalah 1.50B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.29M.

Riwayat Harga Zypher Network (POP) USD

Pantau perubahan harga Zypher Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00003291-2.83%
30 Days$ -0.009565-89.45%
60 Hari$ +0.000129+12.90%
90 Hari$ +0.000129+12.90%
Perubahan Harga Zypher Network Hari Ini

Hari ini, POP tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00003291 (-2.83%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Zypher Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.009565 (-89.45%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Zypher Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, POP terlihat mengalami perubahan $ +0.000129 (+12.90%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Zypher Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.000129 (+12.90%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Zypher Network (POP)?

Lihat halaman Riwayat Harga Zypher Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Zypher Network (POP)

Zypher Network adalah Lapisan komputasi ZK untuk Agen AI Tanpa Kepercayaan. Solusi middleware-nya (Proof of Prompt, Proof of Inference) menjamin konsistensi & integritas data agen AI tanpa sepengetahuan publik. Dengan infrastruktur aplikasi berbasis ZK, Zypher menghadirkan operasi on-chain yang aman, otonom, dan sensitif secara finansial bagi agen manusia dan AI.

Zypher Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Zypher Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa POP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Zypher Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Zypher Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Zypher Network (USD)

Berapa nilai Zypher Network (POP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Zypher Network (POP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zypher Network.

Cek prediksi harga Zypher Network sekarang!

Tokenomi Zypher Network (POP)

Memahami tokenomi Zypher Network (POP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token POP sekarang!

Cara membeli Zypher Network (POP)

Ingin mengetahui cara membeli Zypher Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Zypher Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Zypher Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Zypher Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Zypher Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Zypher Network

Berapa nilai Zypher Network (POP) hari ini?
Harga live POP dalam USD adalah 0.001129 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga POP ke USD saat ini?
Harga POP ke USD saat ini adalah $ 0.001129. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Zypher Network?
Kapitalisasi pasar POP adalah $ 1.70M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar POP?
Suplai beredar POP adalah 1.50B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) POP?
POP mencapai harga ATH sebesar 0.0122852444917876 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) POP?
POP mencapai harga ATL 0.000910956106492917 USD.
Berapa volume perdagangan POP?
Volume perdagangan 24 jam live POP adalah $ 82.70K USD.
Akankah harga POP naik lebih tinggi tahun ini?
POP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga POP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:23:17 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

